Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cùng Trần Tiểu Vy và Á hậu Tường San khi cả 3 tham dự một sự kiện. "Xin 1 bình luận về tấm ảnh này", nàng hậu gốc Đà Nẵng hóm hình chia sẻ.

Trong một khung hình, 3 người đẹp đều diện đầm trắng kem thanh lịch nhưng mỗi người một vẻ. Trong khi Hoa hậu Thanh Thủy mặc một chiếc váy trắng tối giản, cổ cao, tóc búi gọn phía sau, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế thì Trần Tiểu Vy nổi bật với mái tóc dài nhẹ nhàng, mặc váy trắng có chi tiết cut-out ở eo và lễ nơ đen, tạo điểm nhấn hiện đại và quyến rũ.

Đặc biệt, điều khiến fan sắc đẹp chú ý là sự xuất hiện không hề "lép vế" của Á hậu Tường San. Dù không còn thường xuyên tham gia showbiz nhưng "bà mẹ một con" khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ diện mạo, thần thái sang chảnh khi diện váy trắng kiểu tầng bèo mềm mại, cổ yếm, mang lại vẻ nữ tính và dịu dàng.

Bức ảnh "gây bão" của 3 người đẹp nhà Sen Vàng: Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy và Á hậu Tường San.

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen sắc vóc 3 nàng hậu, đặc biệt là Á hậu Tường San.

"Top 3 visual đẹp nhất nhà Sen Vàng: Miss International 2024 Thanh Thuỷ, Top 30 Miss World 2018 Trần Tiểu Vy và Top 8 Miss International 2019 Tường San"; "Có quá nhiều sự xinh đẹp trong ảnh này"; "Gấp 3 sự xinh đẹp ở đây"; "Tường San lấy chồng từ năm 20 tuổi, có con rồi mà vẫn không kém cạnh các đàn em"; "Tường San dù đã làm mẹ nhưng bao nhiêu năm vẫn đẹp lộng lẫy như thế. Trần Tiểu Vy thì khỏi phải bàn nhan sắc. Duy chỉ có Thanh Thuỷ thì đã can thiệp thẩm mỹ chút, dù sao vẫn rất thần thái";... một số bình luận của người hâm mộ.

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Tường San cùng sinh năm 2000. Hoa hậu Thanh Thủy sinh năm 2002.

Năm 20 tuổi, Á hậu Tường San lên xe hoa với người chồng "bí ẩn". Sau 6 năm kết hôn, Tường San giữ nguyên tắc không chia sẻ dung mạo và thông tin về chồng nhưng hình ảnh đời thường vẫn được người đẹp chia sẻ. Thi thoảng, bà mẹ một con vẫn tham gia các sự kiện showbiz.

