Bức hình 4 thế hệ nhà MC Hồng Nhung VTV gây chú ý

Mới đây, MC Hồng Nhung gây chú ý khi đăng tải "những bức hình của 4 thế hệ" gồm: bà ngoại, mẹ của Hồng Nhung, nữ MC và con gái.

Nữ MC tiết lộ mẹ đã rất lâu không chụp ảnh ở studio: "Đã lâu lắm rồi mẹ không đến studio chụp ảnh. Hình như lần gần nhất là khi mình còn học cấp 2, tức cũng cỡ hai chục năm rồi". Trong khi đó, bà ngoại của cô còn lâu hơn nữa mới có dịp chụp ảnh chân dung. Những tấm ảnh của bà treo trong nhà đã được chụp từ thời công nghệ ảnh còn rất cũ.

Chính vì vậy, buổi chụp hình lần này không đơn thuần là lưu giữ kỷ niệm mà còn là dịp để cả gia đình cùng có những khoảnh khắc quý giá bên nhau.

Theo Hồng Nhung, mẹ cô đã rất lâu không chụp ảnh ở studio, cũng khoảng hai chục năm trước, trong khi đó, bà ngoại của cô còn lâu hơn nữa: "Những tấm ảnh của bà treo trong nhà đã được chụp từ thời công nghệ ảnh còn rất cũ".

Chính vì vậy, buổi chụp hình lần này không đơn thuần là lưu giữ kỷ niệm mà còn là dịp để cả gia đình cùng có những khoảnh khắc quý giá bên nhau. 4 thế hệ nhà Hồng Nhung cùng diện áo dài tông hồng pastel dịu dàng. Không gian mang hơi hướng truyền thống, ánh mắt trìu mến đã tạo nên một bộ ảnh đậm chất gia đình, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.



Cùng với đó, Hồng Nhung cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ phía sau hình ảnh điềm đạm trên sóng truyền hình, cô từng có thời gian khá... nổi loạn.

Nữ MC cho biết khi còn nhỏ cô không quá gần gũi với mẹ và bà ngoại. Cô thường xuyên cãi lại, chống đối và giấu gia đình những chuyện riêng.

Cô kể một kỷ niệm nhớ mãi khi còn là "con nhóc 6-7 tuổi", gặp chuyện ấm ức, quá tủi thân nên chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa rồi khóc một mình. Dù vậy, cô luôn biết bố mẹ vẫn ngồi ở phía bên ngoài.

Ngay cả khi trưởng thành, mỗi lần gặp biến cố trong cuộc sống, Hồng Nhung vẫn có lúc đóng cửa phòng rồi bật khóc, còn bố mẹ vẫn lặng lẽ ở phía sau. Theo nữ MC, điều khiến cô luôn cảm thấy bình yên nhất chính là biết rằng: "Vẫn luôn có bố mẹ ngay đó, dù có xảy ra bất kể chuyện gì. Luôn có một nơi để con trở về, trở về như một đứa trẻ".

Là người làm truyền hình, Hồng Nhung quen với việc xuất hiện trước ống kính. Thế nhưng, chính cô thừa nhận mình lại run khi thực hiện bộ ảnh gia đình lần này. Khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất là khi bà ngoại chủ động nắm tay rồi kéo cô vào ôm thật chặt. "Lâu lắm không ôm bà. Lâu lắm không cầm tay mẹ", nữ MC chia sẻ.

Điều khiến MC Hồng Nhung day dứt là hằng ngày vẫn dễ dàng nói yêu các con, nhưng suốt nhiều năm lại không thể tự nhiên nói lời yêu thương với ông bà, bố mẹ. Thậm chí, có những lần đứng trên sân khấu, cô từng khuyên mọi người hãy về nhà ăn cơm, hãy nói lời yêu thương với người thân, nhưng chính bản thân mình lại chưa làm được điều đó.

Đặc biệt, một số bức hình ghi lại khoảnh khắc bà ngoại ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là con gái, cháu gái và các chắt khiến nhiều người cho rằng đây chính là hình ảnh đẹp nhất của sự gắn kết giữa các thế hệ trong một gia đình.

Không chỉ ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của đại gia đình, nữ MC còn trải lòng về những điều từng không dám nói với người thân, để rồi càng trưởng thành càng thấu hiểu giá trị của gia đình.

Sau nhiều năm trưởng thành và trải qua không ít va vấp, MC Hồng Nhung cho biết cô ngày càng tin rằng điều giá trị nhất cha mẹ có thể trao cho con không phải là vật chất. Theo nữ MC, tài sản chỉ giúp con có một khởi đầu thuận lợi, còn một gia đình biết yêu thương mới là nền tảng để con đủ sức mạnh bước qua cả cuộc đời.

"Càng lớn, càng va vấp, mình càng tin sự kết nối trong gia đình là của hồi môn lớn nhất mình có thể dành cho những đứa con. Tài sản để lại có thể giúp con bắt đầu 1 cuộc đời thuận lợi, nhưng 1 gia đình biết yêu thương là điều giúp chúng nó có sức mạnh đi hết được cuộc đời", cô nói.

Khép lại dòng chia sẻ, MC Hồng Nhung gửi lời cảm ơn người thân vì vẫn luôn khỏe mạnh và bình an. Cô viết ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Cảm ơn người thân đã khỏe mạnh. Cảm ơn mọi điều đã đến, để thực sự thấm thía: Bên mẹ là mùa xuân!"

Bộ ảnh 4 thế hệ cùng những dòng tâm sự chân thành của nữ MC nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.