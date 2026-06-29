Con gái lớn nhà NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý trong ngày đặc biệt

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1m72, vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành hàng không GĐXH - NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái vừa tốt nghiệp ngành Hàng không loại Giỏi. Người hâm mộ trầm trồ sắc vóc và tài năng của ái nữ nhà Trịnh Kim Chi.

NSND Trịnh Kim Chi vừa chia sẻ loạt hình ảnh của con gái lớn Võ Trịnh Khánh Ngân nhân dịp sinh nhật. Không chỉ gửi lời chúc tuổi mới, nữ nghệ sĩ còn dành cho con những lời nhắn nhủ chan chứa yêu thương, thể hiện niềm tự hào khi chứng kiến con trưởng thành.

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của ba mẹ - Võ Trịnh Khánh Ngân. Vậy là con đã khép lại một chặng đường đẹp của tuổi sinh viên và đang bắt đầu hành trình mới của cuộc đời. Mẹ biết phía trước sẽ có những niềm vui, những thử thách, những lúc thành công và cả những lần vấp ngã. Nhưng mẹ tin, chỉ cần con luôn giữ sự tử tế, tự tin, kiên nhẫn và chăm chỉ thì từng bước chân của con đều sẽ đưa con đến những điều tốt đẹp", NSND Trịnh Kim Chi nhắn gửi ái nữ.

NSND Trịnh Kim Chi đăng tải khoảnh khắc chúc mừng con gái lớn đón sinh nhật tuổi mới.

Hồi tháng 4, vợ chồng NSND Trịnh Kim Chi chúc mừng con gái tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị hàng không.

Nữ nghệ sĩ cho biết, vợ chồng cô không đặt áp lực con phải thành công thật sớm hay trở thành một người nổi tiếng, mà chỉ mong con luôn sống hạnh phúc, biết yêu thương, biết quý trọng những gì đang có và không ngừng hoàn thiện bản thân.

"Cảm ơn con đã lớn lên thật ngoan, luôn là niềm tự hào của gia đình. Chúc con tuổi mới nhiều sức khỏe, bình an, vững vàng và đủ bản lĩnh để viết nên những ước mơ của riêng mình. Ba mẹ và cả gia đình sẽ luôn là điểm tựa, luôn yêu thương và đồng hành cùng con", nữ NSND chia sẻ.

Cùng với lời chúc, NSND Trịnh Kim Chi đăng tải nhiều hình ảnh ghi lại từng khoảnh khắc, giai đoạn đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của con gái lớn. Khánh Ngân gây chú ý với mặt gương thanh tú, làn da trắng, mái tóc dài mượt và phong cách trang điểm nhẹ nhàng.

Trịnh Kim Chi chia sẻ từng khoảnh khắc đáng yêu của con gái lớn - Võ Trịnh Khánh Ngân.

Ở tuổi ngoài đôi mươi, ái nữ nhà Trịnh Kim Chi được nhiều khán giả nhận xét sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Không ít ý kiến cho rằng cô thừa hưởng nhiều đường nét từ người mẹ là Á hậu Việt Nam, đặc biệt là nụ cười tươi duyên dáng.

Võ Trịnh Khánh Ngân là con gái đầu lòng của NSND Trịnh Kim Chi và doanh nhân Võ Trấn Phương. Khác với mẹ hoạt động nghệ thuật, Khánh Ngân chọn tập trung học văn hóa. Hồi tháng 4, cô vừa nhận Bằng tốt nghiệp ngành Hàng không đạt loại giỏi của Đại học RMIT.

Bên cạnh đó, năm 2025, con gái Trịnh Kim Chi cùng một số bạn bè khởi nghiệp kinh doanh mô hình văn phòng, không gian học tập linh hoạt. Nữ nghệ sĩ nói rất bất ngờ khi con thể hiện sự thận trọng, quyết đoán và sáng tạo trong dự án đầu đời. Theo cô, điều này Khánh Ngân thừa hưởng từ cha.