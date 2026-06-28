'Phòng khách 3 thế hệ số 2': Cuộc gặp gỡ của Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz





Dương Cầm - người kiến tạo những cuộc gặp gỡ âm nhạc giữa các thế hệ

Tiếp nối thành công của số đầu tiên, không gian sân khấu của Nhà hát Hồ Gươm với công nghệ âm thanh ánh sáng tiêu chuẩn Quốc tế sẽ tiếp tục được xây dựng như một phòng khách nghệ thuật - nơi ký ức và hiện tại gặp nhau. Số thứ 2 sẽ là cuộc gặp gỡ của 5 nghệ sĩ: Trần Tiến, Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca - nhạc sĩ Thắng và Marzuz.

Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Đồng hành cùng Dương Cầm là đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường - người được nhiều đồng nghiệp yêu mến gọi là "phù thủy ánh sáng". "Không đơn thuần là sự tiếp nối của một chương trình thành công. Đó là sự tiếp nối của một giá trị nhân văn đã chạm đến trái tim khán giả. Một chương trình âm nhạc dành cho thời đại cần sự kết nối. Không nhằm chứng minh điều gì cũ hơn hay mới hơn. Mà để tạo nên một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe, được chia sẻ và được tôn trọng" - nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ.

Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Đồng hành cùng Dương Cầm là đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường.

Điều đặc biệt ở Phòng khách 3 thế hệ không nằm ở việc quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng mà nằm ở khả năng tìm ra vẻ đẹp chung giữa những cá tính âm nhạc tưởng như rất khác biệt.

Dương Cầm không ghép các nghệ sĩ lại với nhau một cách ngẫu nhiên.

Anh tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc, những sợi dây liên kết vô hình giữa các ca khúc, giữa các thế hệ và giữa những con người.

Bằng tài năng của anh, những bản mashup không còn đơn thuần là kỹ thuật phối khí. Chúng trở thành những cuộc đối thoại bằng âm nhạc. Những bài hát cách nhau hàng chục năm tuổi đời bỗng tìm thấy tiếng nói chung. Những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau bước vào thế giới nghệ thuật của nhau để cùng kể một câu chuyện lớn hơn âm nhạc. Đó là câu chuyện về sự thấu hiểu và kết nối.

Chính vì thế, ở Phòng khách 3 thế hệ, những nghệ sĩ thuộc thế hệ 4X, 5X vẫn có thể hát những ca khúc của Gen Z bằng sự thích thú và đồng điệu.



Ngược lại, các nghệ sĩ trẻ cũng có thể say đắm, phiêu linh trong những tác phẩm đã đi cùng năm tháng của các bậc tiền bối bằng tất cả sự đồng cảm và tôn trọng.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt của ba thế hệ nghệ sĩ

Điểm hẹn tháng 8 năm nay tại Phòng khách 3 thế hệ số 2 quy tụ 5 nghệ sĩ thuộc ba thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam. Họ không chỉ đại diện cho những giai đoạn phát triển khác nhau của đời sống âm nhạc mà còn mang theo những thế giới nghệ thuật rất riêng, những triết lý sáng tạo khác biệt và những cách đối thoại với cuộc sống bằng âm nhạc hoàn toàn không giống nhau.

Nhạc sĩ Trần Tiến - một biểu tượng đặc biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Ở thế hệ tiền bối là nhạc sĩ Trần Tiến - một biểu tượng đặc biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Trong suốt nhiều thập kỷ, âm nhạc của ông luôn mang tinh thần tự do, phóng khoáng, đầy khát vọng sống, khát vọng yêu thương và khát vọng được đi tới những chân trời mới. Người ta gọi ông là "gã du ca" của nền âm nhạc Việt Nam bởi trong từng ca khúc luôn thấp thoáng hình ảnh của những chuyến đi, những trải nghiệm sống mãnh liệt và những suy tư sâu sắc về con người.

Âm nhạc Trần Tiến vừa hồn nhiên vừa từng trải, vừa dữ dội vừa bao dung. Ông có thể kể những câu chuyện rất đời thường nhưng luôn mở ra những tầng ý nghĩa lớn lao về tự do, tình yêu và thân phận con người.

Hà Trần chính là hiện thân của tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ.

Nếu Trần Tiến là dấu ấn của thời gian thì Hà Trần chính là hiện thân của tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ.

Được mệnh danh là "tắc kè hoa" của nhạc Việt, Hà Trần là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng biến hóa liên tục qua nhiều giai đoạn âm nhạc mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Ở chị là sự kết hợp hiếm có giữa kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, tư duy âm nhạc hiện đại và bản lĩnh nghệ thuật của một người luôn dám thử nghiệm.

Hà Trần có thể hát nhạc Trần Tiến đầy ngẫu hứng và bản năng, nhưng cũng có thể bước vào những không gian âm nhạc đương đại với tinh thần cởi mở của một nghệ sĩ luôn muốn khám phá những giới hạn mới của chính mình.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới của âm nhạc Việt Nam là ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới của âm nhạc Việt Nam là ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật, Phan Mạnh Quỳnh chinh phục công chúng bằng sự chân thật.

Những ca khúc của anh giống như những trang nhật ký được viết bằng âm nhạc, nơi những câu chuyện đời thường, những nỗi cô đơn, những khát khao yêu thương và cả những triết lý nhân sinh được kể lại bằng ngôn ngữ giản dị nhưng đầy sức nặng cảm xúc.

Phan Mạnh Quỳnh là kiểu nghệ sĩ viết nhạc bằng chính những rung động thật của tâm hồn mình. Càng thành công, âm nhạc của anh càng trở nên sâu lắng và chiêm nghiệm hơn. Trong thế giới âm nhạc ấy luôn tồn tại một sự nhạy cảm đặc biệt trước những niềm vui, nỗi buồn và những đổi thay của con người.

Vũ Đinh Trọng Thắng không chỉ là một nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là một người kể chuyện bằng những suy tư rất riêng về cuộc sống.

Ở phía bên kia của thế hệ trẻ là Vũ Đinh Trọng Thắng - người từng được biết đến như linh hồn sáng tạo của ban nhạc Ngọt. Thắng không chỉ là một nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là một người kể chuyện bằng những suy tư rất riêng về cuộc sống.

Âm nhạc của anh mang tinh thần indie rõ nét: tự do, tối giản, chân thật và giàu chất thơ. Đằng sau vẻ nhẹ nhàng ấy là một tư duy nghệ thuật sâu sắc cùng những chiêm nghiệm đáng suy ngẫm về sáng tạo và cuộc sống.

Với Thắng, âm nhạc không phải con đường để nổi tiếng mà là hành trình để hiểu bản thân và đối thoại với thế giới. Chính điều đó tạo nên sức hút đặc biệt trong các sáng tác của anh - những ca khúc tưởng như đơn giản nhưng luôn khiến người nghe muốn quay trở lại nhiều lần để khám phá thêm những lớp nghĩa ẩn sâu bên trong.

Marzuz lại là tiếng nói đầy cảm xúc của một thế hệ đang học cách chữa lành chính mình.

Nếu Thắng đại diện cho những suy tư của tuổi trẻ thì Marzuz lại là tiếng nói đầy cảm xúc của một thế hệ đang học cách chữa lành chính mình.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng Marzuz lựa chọn con đường riêng để khẳng định bản sắc cá nhân.

Âm nhạc của cô không ồn ào, không cố tạo ra những tuyên ngôn lớn lao. Đó là những lời tự sự chân thành về tuổi trẻ, về những chông chênh của quá trình trưởng thành, về những tổn thương, những khát vọng được yêu thương và được thấu hiểu.

Marzuz hát như đang trò chuyện với chính mình. Chính sự chân thật ấy khiến âm nhạc của cô trở thành nơi trú ngụ cảm xúc cho rất nhiều khán giả trẻ.

Âm nhạc của Marzuz mang đến cảm giác chữa lành, đồng cảm và sẻ chia - những giá trị đang trở nên vô cùng quý giá trong cuộc sống hiện đại.

Năm cá tính âm nhạc. Năm thế giới nghệ thuật. Năm cách nhìn cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện tự nhiên tong Live concert Phòng khách 3 thế hệ số 2, diễn ra vào lúc 20h ngày 22/8/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Trong một thời đại mà ai cũng có thể cất lên tiếng nói của mình nhưng ngày càng ít người thực sự lắng nghe nhau, Phòng khách 3 thế hệ lựa chọn một cách kết nối giản dị nhưng sâu sắc. Đó không chỉ là một đêm nhạc mà còn là một lời mời trở về. Trở về với gia đình, với những người thân yêu và với những giá trị kết nối chưa bao giờ cũ trong cuộc sống hôm nay.

