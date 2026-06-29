Thân thế mỹ nhân 23 tuổi người Myanmar vừa đăng quang Miss Multicultural World 2026
GĐXH - Soe Myintzu Lwin - nhà thiết kế đến từ Myanmar vừa đăng quang Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026) trong đêm chung kết diễn ra tối 28/6 tại Hà Nội. Người đẹp Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh giành danh hiệu Á hậu 2 cùng hai giải thưởng phụ.
Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản tại Việt Nam, đêm Chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 đã diễn ra vào tối ngày 28/6/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
20 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tranh tài sôi nổi với nhiều phần thi hấp dẫn. Đại diện Myanmar - Soe Myintzu Lwin đã xuất sắc vượt qua 19 thí sinh để chính thức đăng quang ngôi vị Miss Multicultural World 2026.
Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin và tư duy hiện đại, Soe Myintzu Lwin còn chinh phục Ban giám khảo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập. Bên cạnh chiếc vương miện cao quý, cô còn được xướng tên ở giải thưởng phụ Best Body (Người đẹp có hình thể đẹp nhất).
Tân Hoa hậu sinh năm 2003, nặng 49kg. Cô tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế & Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore trong giai đoạn 2022-2025. Hiện cô là một nhà thiết kế thời trang, đồng thời tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ. Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh cũng giúp Soe Myintzu Lwin tự tin kết nối, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.
Trong đêm chung kết, nhận câu hỏi ứng xử từ Ban giám khảo: "Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?", Soe Myintzu Lwin cho biết, nếu đăng quang, cô sẽ khởi xướng một dự án toàn cầu mang tên "kết nối văn hóa", nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng.
"Trên cương vị Miss Multicultural World, tôi mong muốn hợp tác với các trường học, tổ chức cộng đồng và các đối tác quốc tế để khuyến khích các bạn trẻ từ nhiều quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình, tự hào về bản sắc văn hóa và cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa", Soe Myintzu Lwin cho hay.
Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, ban tổ chức đã trao các danh hiệu á hậu cho những thí sinh xuất sắc, gồm: Á hậu 1 thuộc về Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), á hậu 2 là Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), á hậu 3 là Kylah Grace Giganto (Philippines) và á hậu 4 là Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ).
Đồng thời, cuộc thi cũng vinh danh các giải thưởng phụ. Trong đó Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam) chiến thắng ở hai hạng mục Người đẹp Trình diễn hay nhất và Người đẹp trình diễn Áo dài Việt Nam đẹp nhất; Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ) giành giải Người đẹp Tri thức; Soe Myintzu Lwin (Myanmar) nhận giải Người đẹp có hình thể đẹp nhất; Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras) được trao hai giải Người đẹp Tài năng và Người đẹp có Trang phục Dân tộc đẹp nhất; còn Kylah Grace Giganto (Philippines) giành giải Người đẹp có Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.
Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng văn hóa, tạo nên nhịp cầu kết nối giữa các quốc gia và lan tỏa những giá trị tích cực về hòa bình, lòng nhân ái cũng như phát triển bền vững.
Với định hướng xây dựng một sân chơi sắc đẹp mang tầm quốc tế, cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc mà còn là diễn đàn để các đại diện từ nhiều quốc gia giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa và cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng toàn cầu.
Phần đồng diễn của Top 20 trong đêm chung kết Miss Multicultural World 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm tối 28/6. Video: Ngọc Mai
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