Buffet Poseidon chính thức có chi nhánh đầu tiên tại Biên Hòa
Ngày 13/03/2026, Buffet Poseidon đã chính thức khai trương chi nhánh đầu tiên tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của thương hiệu buffet hải sản quy mô lớn này tại thị trường Đông Nam Bộ.
Việc lựa chọn TP. Biên Hòa làm điểm dừng chân tiếp theo trong lộ trình phát triển năm 2026 cho thấy tầm nhìn của Buffet Poseidon đối với thị trường năng động này. Tọa lạc tại Tầng 2 TTTM EZY Center, đường Nguyễn Ái Quốc, chi nhánh đầu tiên tại Biên Hòa không chỉ là một nhà hàng mới, mà là lời khẳng định cho tiềm năng của thị trường này khi tiến quân vào "thủ phủ" công nghiệp của miền Nam.
Trong ngày khai trương đầu tiên, Buffet Poseidon Biên Hòa đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo thực khách. Sự xuất hiện này đã giải tỏa "cơn khát" về một không gian buffet hải sản quy mô, bài bản và sang trọng mà người dân Đồng Nai hằng mong đợi.
"Đại tiệc" hải sản với gần 200 món
Thế mạnh cốt lõi tạo nên danh tiếng của Buffet Poseidon chính là sự đồ sộ và phong phú trong thực đơn. Tại chi nhánh Biên Hòa, Buffet Poseidon tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với menu "khủng" lên đến gần 200 món ăn, mang đến một hành trình vị giác đa dạng và không giới hạn:
• Thế giới hải sản tươi sống: Tâm điểm của bữa tiệc là các loại hải sản được tuyển chọn kỹ lưỡng. Thực khách sẽ được thỏa sức thưởng thức tôm, cua, ghẹ, bề bề, các loại sò, ốc... được chế biến tại chỗ, đảm bảo giữ trọn độ ngọt tươi từ đại dương.
• Hội tụ tinh hoa ẩm thực Á - Âu: Với gần 200 lựa chọn, thực khách không chỉ được ăn hải sản ngon mà còn được "du lịch" qua nhiều nền văn hóa ẩm thực. Từ các món Việt truyền thống 3 miền Bắc - Trung - Nam đến các món Quốc tế như Sashimi, Sushi chuẩn vị Nhật Bản, ẩm thực Châu Âu với Steak, Mì ý, các món Trung Hoa như cá mú hấp xì dầu, dimsum, các món nướng BBQ thơm lừng, các món gỏi sốt Thái, tất cả đều được lấp đầy liên tục trên quầy line.
• Sự đa dạng cho mọi lứa tuổi: Thực đơn được thiết kế khoa học để chiều lòng mọi thành viên trong gia đình, từ các món khai vị nhẹ nhàng, món chính thịnh soạn đến quầy tráng miệng phong phú với chè, bánh ngọt và trái cây theo mùa.
Đặc quyền trong 4 ngày khai trương (từ 13/3 - 16/3/2026), Buffet Poseidon Biên Hoà triển khai chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn: Tặng 01 suất tôm hùm hấp hoặc nướng phô mai cho mỗi thực khách (áp dụng đối với bàn từ 04 khách người lớn trở lên). Đây là cơ hội vàng để khách hàng trải nghiệm món "vua hải sản" trứ danh trên bàn tiệc.
Không gian trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt
Là chi nhánh "chào sân" tại Biên Hòa, Buffet Poseidon được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất với quy mô rộng lớn và thiết kế tinh tế, tối ưu cho mọi nhu cầu từ cá nhân đến tập thể:
• Thiết kế sang trọng, thanh lịch: Được thiết kế với tông xanh tối đối lập màu kem sáng, Buffet Poseidon Biên Hòa mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế. Quầy line được phân khu riêng biệt, lần lượt theo chủ đề giúp thực khách dễ dàng di chuyển, thoải mái thư thái khám phá các món ăn.
• Hệ thống phòng VIP riêng tư: Hiểu rõ nhu cầu của thị trường Biên Hòa, Buffet Poseidon đặc biệt chú trọng vào khu vực phòng riêng dành cho các buổi tiệc gia đình, sinh nhật hay tiếp đãi đối tác mà không phải chi nhánh nào cũng có.
• Sân khấu riêng biệt: Đây là điểm nhấn tại Buffet Poseidon Biên Hòa. Mỗi phòng VIP đều được tích hợp sân khấu riêng, tạo nên không gian độc lập và chuyên nghiệp cho khách hàng doanh nghiệp, nhóm cá nhân trong các dịp đặc biệt.
Sự hiện diện của Buffet Poseidon tại Biên Hòa hứa hẹn sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc F&B cao cấp tại Đồng Nai. Đây không chỉ là điểm đến cho những bữa tiệc thịnh soạn mà còn là biểu tượng cho sự phát triển sôi động của thị trường ẩm thực tại Biên Hòa trong năm 2026
Buffet Poseidon là chuỗi nhà hàng buffet hải sản tự chọn với 23 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam, hiện đã có mặt ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Sau gần 10 năm thành lập, thương hiệu Buffet Poseidon được công nhận nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ với thực đơn gần 200 món, chủ đạo là các món hải sản giá trị cùng danh sách đa dạng các món ẩm thực chợ quê ba miền Việt Nam và ẩm thực Âu Á kết hợp. Sau Đồng Nai, thương hiệu này dự kiến sẽ tiếp tục ở rộng ở các tỉnh thành khác trên cả nước.
