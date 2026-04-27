Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình
GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.
Thực đơn thứ 1
Khai vị: Tôm chiên xù, nộm sứa
Tôm chiên xù được xem là 1 trong những món ăn khai vị thơm ngon bắt miệng bởi lớp vỏ chiên xù bên ngoài được chiên giòn vàng rụm.
Bên trong thịt tôm vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên, tươi ngon hấp dẫn vô cùng. Ăn kèm món tôm chiên xù với tương ớt là tuyệt vời.
Nộm hay gỏi là món khai vị phổ biến nhất trong mọi bàn tiệc, vì thế mà bạn không nên bỏ qua món nộm sứa thơm ngon mới lạ này. Nộm sứa tươi mát, giòn sần sật bắt miệng hòa quyện với vị sốt trộn chua chua ngọt ngọt hấp dẫn.
Món chính: Sườn cháy tỏi, gà hấp nấm rơm, canh ngao mồng tơi
Sau khi thưởng thức món khai vị, bạn hãy chuyển sang món sườn cháy tỏi thơm mùi tỏi và hấp dẫn bởi từng miếng sườn giòn rụm nóng hổi vừa thổi vừa ăn, lại còn rất đậm đà hương vị khiến bạn mê mẩn.
Bên cạnh đó, bạn có thể dùng kèm món gà hấp nấm rơm thơm ngon bắt mắt với màu vàng óng của phần da bên ngoài, thịt gà bên trong mềm ngọt thịt, kết hợp cùng với nấm rơm lại càng tăng thêm vị thanh ngọt cho món ăn.
Tiếp đó bạn đừng quên ăn ngay một tô canh ngao mồng tơi ấm nóng nhé. Vị thanh nhẹ tự nhiên của ngao cùng màu xanh mát mắt của mồng tơi sẽ giúp cho giải ngấy trong bữa ăn.
Tráng miệng: Trái cây
Món tráng miệng là một dĩa đầy ắp các loại trái cây tươi ngon, mát lạnh là gợi ý tuyệt vời. Bạn có thể mời cả nhà thưởng thức các loại trái cây như táo, nho, chuối, thanh long, mận... để cả nhà cùng ăn với nhau.
Thực đơn thứ 2
Khai vị: Gỏi gà bắp cải, chả giò tôm thịt khoai môn
Gỏi gà bắp cải là món gỏi quen thuộc và thường được nhiều dùng làm món khai vị cho bữa tiệc. Gỏi gà bắp cải thơm ngon với thịt gà mềm ngọt, bắp cải cùng cà rốt giòn ngon và thanh mát giúp đánh tan cái nắng nóng của dịp lễ 30/4 - 1/5.
Bên cạnh món gỏi, bạn cũng có thể mở đầu bữa ăn của mình với món chả giò tôm thịt khoai môn hấp dẫn, giòn rụm bên ngoài và đậm đà hương vị của lớp nhân thịt khoai môn đầy ụ bên trong.
Món chính: Cháo gà, cà ri gà
Đã có gỏi bắp cải, thì không thể nào thiếu được món cháo gà nóng hổi thơm lừng được rồi. Cháo được nấu chín và các gạo nở bung đều, mềm ngon cùng với vị ngọt thanh tự nhiên của nấm hương và thịt gà mềm ngon sẽ khiến bữa ăn thêm phần hấp dẫn hơn.
Món cà ri gà sẽ giúp bàn ăn trở nên phong phú hơn bởi hương thơm vị đặc trưng của cà ri. Thịt gà cùng khoai môn mềm ngon, béo bùi kết hợp với vị ngọt béo của nước cốt dừa nữa là tuyệt vời.
Tráng miệng: Bánh flan
Bánh flan với vị béo thơm từ trứng, sữa sẽ giúp phần tráng miệng kết thúc bữa ăn của bạn trở nên thơm ngon hấp dẫn hơn. Bánh flan láng mịn, béo bùi, mềm mại và trở nên ngon hơn khi ăn cùng đá viên đập nhỏ hay cà phê.
Thực đơn thứ 3
Khai vị: Gỏi rau muống chiên giòn, chạo tôm bọc mía
Các món gỏi khai vị sẽ giúp vị giác bạn được kích thích hơn rất nhiều. Bắt đầu bữa ăn với món gỏi rau muống chiên giòn là một lựa chọn tuyệt vời vì hương vị đậm đà của gỏi cùng với rau muống, tôm, mực... được chiên vàng giòn rụm.
Chạo tôm bọc mía cũng là một món ăn khai vị mà bạn không nên bỏ qua. Từng cây chạo được xay nhuyễn, chiên vàng ươm dai ngon và hoà lẫn vị thơm ngọt tự nhiên của tôm cùng mía rất hấp dẫn.
Món chính: Bò kho + bánh mì, canh giò heo hầm măng
Làm no bụng hơn với món chính là bò kho ăn kèm cùng bánh mì. Món bò kho thơm ngon, hấp dẫn với từng miếng bò được nấu chín mềm, các nguyên liệu rau củ thì tươi ngon và hương vị màu sắc bắt mắt.
Canh giò heo hầm măng hấp dẫn với hương thơm lừng nức mũi. Chân giò được ninh nhừ mềm béo cùng lớp gân nhai giòn sần sật rất thú vị. Kết hợp với măng tươi ngon ăn vào miếng nào là giòn rụm thơm ngon miếng đó.
Tráng miệng: Chè bắp lá dứa
Kết thúc bữa tiệc ngày lễ 30/04 - 01/05 với chè bắp lá dứa sẽ không làm bạn thất vọng. Vị chè ngọt thanh tự nhiên từ bắp và thơm lừng béo ngậy từ nước cốt dừa ăn kèm. Màu xanh của lá dứa khiến món chè trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyếtĂn - 24 phút trước
GĐXH - Cá khoai, một trong những loại cá quen thuộc với người dân ven biển, không chỉ nổi bật bởi vị ngọt, mềm mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.
Tôi sẽ tiết lộ 1 "món ăn lười biếng": Không cần bật bếp, chỉ trộn nguyên liệu với nhau và món ăn sẽ ngon đến mức "không thể ngừng ăn"Ăn - 3 giờ trước
Nếu không muốn nấu ăn thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món quen thuộc trên bàn ăn nhà tôi: Ngồng tỏi trộn dầu giấm.
Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?Ăn - 12 giờ trước
Khi bước vào nhiều nhà hàng Việt Nam, thực khách thường được phục vụ ngay một đĩa dưa chuột chẻ và lạc rang trước khi các món chính được mang ra.
Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5Ăn - 12 giờ trước
GĐXH - Vào những ngày lễ Tết là khoảng thời gian để tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết chuẩn bị món ngon gì trong bữa tiệc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này.
Cách dùng cây cúc tần trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, được nhiều người áp dụngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có nhiều cách trị sỏi thận từ cây cúc tần hiệu quả mà nhiều người tin tưởng và áp dụng. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà còn giúp hỗ trợ quá trình bào mòn sỏi, giảm đau và ngăn ngừa viêm nhiễm.
Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.
Bạn có đang "ngược đãi" vị giác của cả gia đình? - Logic nêm nếm: Thứ tự đúng quyết định 80% thành bại của món ănĂn - 1 ngày trước
Đây là những gia vị "nhạy cảm".
6 đặc sản 'gây thương nhớ' của đất Tổ Vua Hùng: Ăn một lần là nhớ cả đờiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ nổi tiếng với Giỗ Tổ Hùng Vương và không gian linh thiêng tại Đền Hùng, vùng đất Phú Thọ còn khiến du khách “phải lòng” bởi nền ẩm thực dân dã nhưng đậm đà bản sắc. Mỗi món ăn nơi đây không chỉ ngon mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, ký ức và nếp sống của cư dân vùng trung du.
Người bị sỏi thận nên uống nước như thế nào thì hợp lý?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Bất kể người bình thường hay bị suy thận đều phải dung nạp vào cơ thể lượng nước cần thiết mỗi ngày. Đối với người mắc bệnh sỏi thận, lượng nước uống cần cung cấp theo mức quy định, không nên uống nhiều hơn hoặc ít hơn.
“Thuốc bổ tự nhiên” cực sẵn ở Việt Nam, chế biến đủ món ngon bổ thận, giúp cơ thể nhẹ nhàng dịp nghỉ lễ cho người sau tuổi 40Ăn - 1 ngày trước
GĐXH – Không phải thực phẩm đắt tiền, hoa chuối được xem như một “thuốc bổ tự nhiên” cho người sau tuổi 40. Biết cách chế biến, đây là món ăn vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ tiêu hóa, bổ máu, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn trong những ngày nghỉ lễ.
Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hèĂn
GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.