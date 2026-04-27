Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Thứ hai, 19:00 27/04/2026 | Ăn
GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.

Thực đơn thứ 1

Khai vị: Tôm chiên xù, nộm sứa

Tôm chiên xù được xem là 1 trong những món ăn khai vị thơm ngon bắt miệng bởi lớp vỏ chiên xù bên ngoài được chiên giòn vàng rụm.

Bên trong thịt tôm vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên, tươi ngon hấp dẫn vô cùng. Ăn kèm món tôm chiên xù với tương ớt là tuyệt vời.

Nộm hay gỏi là món khai vị phổ biến nhất trong mọi bàn tiệc, vì thế mà bạn không nên bỏ qua món nộm sứa thơm ngon mới lạ này. Nộm sứa tươi mát, giòn sần sật bắt miệng hòa quyện với vị sốt trộn chua chua ngọt ngọt hấp dẫn.

Món chính: Sườn cháy tỏi, gà hấp nấm rơm, canh ngao mồng tơi

Sau khi thưởng thức món khai vị, bạn hãy chuyển sang món sườn cháy tỏi thơm mùi tỏi và hấp dẫn bởi từng miếng sườn giòn rụm nóng hổi vừa thổi vừa ăn, lại còn rất đậm đà hương vị khiến bạn mê mẩn.

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình - Ảnh 1.

Bạn có thể dùng kèm món gà hấp nấm rơm thơm ngon bắt mắt với màu vàng óng của phần da bên ngoài, thịt gà bên trong mềm ngọt thịt, kết hợp cùng với nấm rơm lại càng tăng thêm vị thanh ngọt cho món ăn.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng kèm món gà hấp nấm rơm thơm ngon bắt mắt với màu vàng óng của phần da bên ngoài, thịt gà bên trong mềm ngọt thịt, kết hợp cùng với nấm rơm lại càng tăng thêm vị thanh ngọt cho món ăn.

Tiếp đó bạn đừng quên ăn ngay một tô canh ngao mồng tơi ấm nóng nhé. Vị thanh nhẹ tự nhiên của ngao cùng màu xanh mát mắt của mồng tơi sẽ giúp cho giải ngấy trong bữa ăn.

Tráng miệng: Trái cây

Món tráng miệng là một dĩa đầy ắp các loại trái cây tươi ngon, mát lạnh là gợi ý tuyệt vời. Bạn có thể mời cả nhà thưởng thức các loại trái cây như táo, nho, chuối, thanh long, mận... để cả nhà cùng ăn với nhau.

Thực đơn thứ 2

Khai vị: Gỏi gà bắp cải, chả giò tôm thịt khoai môn

Gỏi gà bắp cải là món gỏi quen thuộc và thường được nhiều dùng làm món khai vị cho bữa tiệc. Gỏi gà bắp cải thơm ngon với thịt gà mềm ngọt, bắp cải cùng cà rốt giòn ngon và thanh mát giúp đánh tan cái nắng nóng của dịp lễ 30/4 - 1/5.

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình - Ảnh 2.

Gỏi gà bắp cải là món gỏi quen thuộc và thường được nhiều dùng làm món khai vị cho bữa tiệc.

Bên cạnh món gỏi, bạn cũng có thể mở đầu bữa ăn của mình với món chả giò tôm thịt khoai môn hấp dẫn, giòn rụm bên ngoài và đậm đà hương vị của lớp nhân thịt khoai môn đầy ụ bên trong.

Món chính: Cháo gà, cà ri gà

Đã có gỏi bắp cải, thì không thể nào thiếu được món cháo gà nóng hổi thơm lừng được rồi. Cháo được nấu chín và các gạo nở bung đều, mềm ngon cùng với vị ngọt thanh tự nhiên của nấm hương và thịt gà mềm ngon sẽ khiến bữa ăn thêm phần hấp dẫn hơn.

Món cà ri gà sẽ giúp bàn ăn trở nên phong phú hơn bởi hương thơm vị đặc trưng của cà ri. Thịt gà cùng khoai môn mềm ngon, béo bùi kết hợp với vị ngọt béo của nước cốt dừa nữa là tuyệt vời.

Tráng miệng: Bánh flan

Bánh flan với vị béo thơm từ trứng, sữa sẽ giúp phần tráng miệng kết thúc bữa ăn của bạn trở nên thơm ngon hấp dẫn hơn. Bánh flan láng mịn, béo bùi, mềm mại và trở nên ngon hơn khi ăn cùng đá viên đập nhỏ hay cà phê.

Thực đơn thứ 3

Khai vị: Gỏi rau muống chiên giòn, chạo tôm bọc mía

Các món gỏi khai vị sẽ giúp vị giác bạn được kích thích hơn rất nhiều. Bắt đầu bữa ăn với món gỏi rau muống chiên giòn là một lựa chọn tuyệt vời vì hương vị đậm đà của gỏi cùng với rau muống, tôm, mực... được chiên vàng giòn rụm.

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình - Ảnh 3.

Món bò kho thơm ngon, hấp dẫn với từng miếng bò được nấu chín mềm, các nguyên liệu rau củ thì tươi ngon và hương vị màu sắc bắt mắt.

Chạo tôm bọc mía cũng là một món ăn khai vị mà bạn không nên bỏ qua. Từng cây chạo được xay nhuyễn, chiên vàng ươm dai ngon và hoà lẫn vị thơm ngọt tự nhiên của tôm cùng mía rất hấp dẫn.

Món chính: Bò kho + bánh mì, canh giò heo hầm măng

Làm no bụng hơn với món chính là bò kho ăn kèm cùng bánh mì. Món bò kho thơm ngon, hấp dẫn với từng miếng bò được nấu chín mềm, các nguyên liệu rau củ thì tươi ngon và hương vị màu sắc bắt mắt.

Canh giò heo hầm măng hấp dẫn với hương thơm lừng nức mũi. Chân giò được ninh nhừ mềm béo cùng lớp gân nhai giòn sần sật rất thú vị. Kết hợp với măng tươi ngon ăn vào miếng nào là giòn rụm thơm ngon miếng đó.

Tráng miệng: Chè bắp lá dứa

Kết thúc bữa tiệc ngày lễ 30/04 - 01/05 với chè bắp lá dứa sẽ không làm bạn thất vọng. Vị chè ngọt thanh tự nhiên từ bắp và thơm lừng béo ngậy từ nước cốt dừa ăn kèm. Màu xanh của lá dứa khiến món chè trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

