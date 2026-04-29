Tự làm món chè ngon tuyệt, thổi bay thời tiết nóng bức chỉ với 3 bước đơn giản

Hầu hết trong số chúng ta, mỗi khi thời tiết bước vào mùa hè nóng bức đều vô cùng yêu thích món chè. Đây cũng là một món tráng miệng đặc biệt không thể thiếu của các cô gái. Khi thời tiết ngày càng nóng lên và mùa hè tới gần thì những món chè tại các cửa hàng vô cùng hút khách, giá cả của những món chè cũng ngày càng tăng cao "theo nhiệt độ" thời tiết. Nếu chiều chuộng bản thân và thường xuyên mua món ăn này thì nhiều người "không kham nổi". Thực ra nguyên liệu để làm các món chè rất dễ mua và để tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với mua đồ ăn sẵn. Chè thạch sương sáo và khoai dẻo là món ăn hot trong những năm gần đây và được rất nhiều người yêu thích. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng làm tại nhà để đãi gia đình với chi phí cực hợp lý.

Bạn có thể mua sẵn viên khoai dẻo tại các siêu thị hoặc tự làm số lượng lớn trước đó và để bảo quản trong ngăn đá. Khi bạn đã có sẵn khoai dẻo trong ngăn đá, thì sau đó chỉ trong chưa đầy 10 phút với 3 bước đơn giản là đã có món chè thạch sương sáo khoai dẻo ngon lành, mát lạnh để thưởng thức.

Ngay dưới đây, chúng ta hãy cùng xem cách làm món ăn này tại nhà nhanh gọn mà chỉ trong 3 bước nhé! Sau khi học được cách làm, bạn sẽ không cần phải tốn hàng chục nghìn để ăn một bát chè mua ngoài tiệm nữa.

Nguyên liệu làm món chè thạch sương sáo khoai dẻo

30-40g tinh bột sắn/bột năng/bột gạo nếp, 15g bột khoai lang tím (khoai lang thông thường/khoai môn tươi), 1-2 thìa canh đường, 1 gói bột thạch sương sáo và các loại topping khác (đậu đỏ, dừa khô, nước cốt dừa, sữa tươi...).

Cách làm món chè thạch sương sáo khoai dẻo

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy làm các viên khoai dẻo. Bạn luộc chín khoai lang tím sau đó nghiền nhuyễn và trộn với bột năng/bột nếp. Nếu bạn dùng bột khoai lang thì chỉ cần trộn trực tiếp với bột năng/bột nếp thành khối dẻo mịn. Tỷ lệ khoai lang tím (khoai môn hoặc khoai lang thông thường) với tinh bột thông thường sẽ là 2:1. Nếu bạn không có tinh bột sắn thì hãy dùng bột năng hoặc bột gạo nếp thay thế, điều này sẽ làm cho viên khoai vừa mềm và dai hơn. Sau khi trộn đều bạn vê thành dải dài rồi cắt thành từng viên có kích thước đều nhau.

Nếu dùng bột khoai lang theo công thức mà chúng ta áp dụng hôm nay thì tỷ lệ so với tinh bột sẽ là 1:2. Công thức này chúng ta sẽ dùng khoảng 15g bột khoai lang tím, 30-40g tinh bột sắn và khoảng 100g nước sôi (không dùng nước lạnh). Sau đó cho các nguyên liệu vào bát, trộn đều rồi từ từ đổ nước sôi vào, trộn cho đến khi thành khối dẻo. Sau đó vo thành 12 viên nhỏ, mỗi viên nặng 8-10g. Những viên bột làm từ tinh bột sắn có kết cấu giống như đất nặn. Chúng sẽ bị xẹp nếu để quá lâu, vì vậy hãy luộc chúng ngay sau khi vo xong. Tuỳ khẩu phần ăn mà bạn hãy tăng lượng nguyên liệu phù hợp.

Đun sôi nước trong nồi. Sau đó thả tất cả các viên khoai lang tím vào, luộc trên lửa nhỏ trong khoảng 2-3 phút. Đến khi thấy tất cả các viên khoai nổi lên trên mặt nước thì vớt ra, thả vào tô nước lạnh. Sau đó rửa lại vài lần với nước để giữ được độ dẻo dai và đàn hồi. Những viên khoai dẻo sau khi luộc sẽ có màu sẫm hơn.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta làm thạch sương sáo. Cách đơn giản nhất là bạn trộn trực tiếp bột thạch sương sáo vào lượng nước theo hướng dẫn trên bao bì. Sau đó đun sôi rồi đổ ra khuôn để đông lại, cắt thành từng miếng. Hoặc bạn có thể cho vào tủ lạnh 2-3 tiếng trước khi cắt để có hương vị ngon hơn.

Bước 3: Cho thạch sương sáo đã cắt nhỏ xuống dưới đáy bát, sau đó đổ nước cốt dừa hoặc sữa tươi vào làm nền. Nếu bạn thích trà sữa hoặc các loại đồ uống đậm đặc khác, chẳng hạn như chiết xuất quế cô đặc, nước mơ ngâm, bạn cũng có thể thêm vào.

Tiếp theo, cho thêm nhựa đào đã ngâm và nấu chín vào. Nếu không có nhựa đào, bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn có thể ngâm nhựa đào trong 12 tiếng trước để làm mềm, sau đó nấu trong 30-60 phút trước khi làm viên khoai môn.

Cuối cùng, thêm các nguyên liệu topping trang trí còn lại. Thêm càng nhiều càng tốt để món ăn trông đầy đặn và hấp dẫn hơn.

Sau khi tất cả các nguyên liệu cho vào bát, bạn sẽ thấy nó còn hấp dẫn và đầy đặn hơn món chè mà bạn mua ngoài tiệm. Tự làm tại nhà đảm bảo nguyên liệu chất lượng tốt hơn và môi trường sạch sẽ, hợp vệ sinh hơn. Vì vậy, nếu bạn có thời gian rảnh trong vài ngày tới, hãy nhớ thử tự làm tại nhà nhé!

