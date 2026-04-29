Top 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ: Ăn gì? Mua quà gì ở Đà Lạt?

Thứ tư, 19:01 29/04/2026 | Ăn
GĐXH - Không chỉ nhờ khí hậu, sức hút của Đà Lạt còn đến từ sự giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực. Ẩm thực nơi đây phản ánh rõ nét đặc trưng vùng cao nguyên: ấm nóng, đậm đà, sử dụng nhiều nguyên liệu tươi và phù hợp với thời tiết lạnh.

Theo khảo sát mới công bố của Booking.com, xu hướng du lịch năm 2026 đang thay đổi rõ rệt: du khách Việt ưu tiên các chuyến đi nội địa ngắn ngày nhưng nhiều lần hơn trong năm. Trong danh sách những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 30/4 – 1/5, Đà Lạt tiếp tục giữ vững sức hút – không chỉ bởi khí hậu mát mẻ mà còn nhờ nền ẩm thực độc đáo, giàu trải nghiệm.

Đà Lạt – “chiếc điều hòa tự nhiên” giữa mùa hè

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao khoảng 1.500 m, Đà Lạt sở hữu khí hậu mát lạnh quanh năm – một lợi thế hiếm có giữa bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Dịp lễ 30/4 – 1/5, khi nhiều thành phố bắt đầu oi bức, Đà Lạt lại trở thành nơi “trốn nóng” lý tưởng.

Mỗi mùa, thành phố này mang một vẻ đẹp riêng: từ sắc hoa rực rỡ đầu năm, những cơn mưa bất chợt mùa hè đến sương mù bảng lảng cuối năm. Chính sự biến đổi ấy tạo nên trải nghiệm du lịch không bao giờ lặp lại.

Ăn gì ở Đà Lạt? Ẩm thực phố núi – mộc mạc mà gây nghiện

Ẩm thực Đà Lạt không cầu kỳ, nhưng lại chinh phục thực khách bằng sự ấm nóng, đậm đà và rất “hợp thời tiết”.

Những món “phải thử” một lần

Bánh ướt lòng gà: Món ăn tưởng lạ mà quen, kết hợp bánh ướt mềm dẻo với thịt gà xé, lòng gà và nước mắm chua ngọt. Điểm khác biệt nằm ở phần gỏi gà tạo vị thanh nhẹ, không ngấy.

Bánh mì xíu mại: Không giống bánh mì kẹp thông thường, món này ăn kèm chén xíu mại nóng hổi, nước dùng béo nhẹ, thêm chút sa tế cay – cực hợp cho buổi sáng se lạnh. 

Bánh căn: Xuất phát từ miền Trung nhưng khi “lên phố núi”, bánh căn được biến tấu đa dạng với trứng, hải sản, thịt… ăn kèm nước chấm đậm vị. 

Bánh tráng nướng: Được ví như “pizza Việt Nam”, bánh tráng nướng giòn rụm với topping trứng, pate, phô mai… là món ăn vặt không thể thiếu khi dạo chợ đêm. 

Lẩu gà lá é: Món ăn “gây thương nhớ” với vị the nhẹ của lá é, thịt gà mềm, nước dùng thanh ngọt – đặc biệt ngon trong không khí lạnh.

Thiên đường ăn vặt và cà phê

Dạo quanh khu vực Chợ Đà Lạt, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt món ăn vặt hấp dẫn như kem bơ, sữa đậu nành nóng, súp cua, xiên nướng… tạo nên một “bản giao hưởng ẩm thực đường phố” sống động.

Đặc biệt, Đà Lạt còn là thủ phủ cà phê với vô số quán mang phong cách độc đáo: từ quán giữa rừng thông, quán view thung lũng đến không gian tối giản kiểu Nhật. Không chỉ là nơi uống cà phê, đây còn là điểm check-in, thư giãn và “chữa lành”.

Mua gì làm quà ở Đà Lạt? Những đặc sản “chuẩn gu” du khách

Một chuyến đi sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu những món quà mang về. Đà Lạt nổi tiếng với các đặc sản dễ bảo quản, phù hợp làm quà biếu:

Dâu tây tươi và mứt dâu – đặc sản trứ danh của vùng đất cao nguyên 

 Hồng treo gió – dẻo ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng 

 Atiso – dùng làm trà hoặc thực phẩm tốt cho sức khỏe 

 Cà phê Đà Lạt – hương vị đậm đà, thích hợp cho người yêu cà phê 

 Rượu vang Đà Lạt – món quà mang đậm dấu ấn địa phương

Du khách nên chọn mua tại các cửa hàng uy tín quanh trung tâm hoặc các cơ sở sản xuất có thương hiệu để đảm bảo chất lượng.

Ăn gì, mua gì làm quà ở thành phố được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4–1/5

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5 trong hai năm liên tiếp.

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.

Ăn - 3 giờ trước

Chỉ với các nguyên liệu dễ mua cùng 3 bước làm đơn giản là bạn đã có món chè ngon tuyệt, hấp dẫn và đầy đặn hơn món chè mua ngoài tiệm với giá mấy chục nghìn đồng.

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5 trong hai năm liên tiếp.

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Chế độ ăn cho người viêm gan B không những cần cung cấp đầy đủ năng lượng, mà còn phải chứa nhiều dưỡng chất để hỗ trợ gan phục hồi và giảm thiểu tối đa biến chứng.

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Mỗi khi vào bếp, gặp phải tình trạng tay có mùi hành tỏi không khử được hết, trứng luộc bị nứt vỏ, nấu canh bị mặn… khiến bạn vô cùng khó chịu. Đừng lo, bài viết này sẽ bật mí cho bạn mẹo vặt khi vào bếp nấu ăn.

Ăn - 12 giờ trước

Mùa hè oi bức khiến gia đình chán ăn? Thử ngay công thức gỏi rau muống giòn sần sật, chua ngọt thanh mát này để "giải nhiệt" và vét sạch nồi cơm nhé!

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Mùa hè là mùa của cà pháo. Để tránh cà bị khú, ủng, nổi váng, bạn có thể tham khảo bí quyết muối cà dưới đây.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có một nguyên liệu rất quen thuộc, giá rẻ nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, đó là nấm mỡ – loại nấm đang vào mùa ngon nhất và dễ dàng tìm thấy tại các chợ truyền thống.

Ăn - 1 ngày trước

Dân sành nấu nướng luôn biết quy tắc...

Ăn - 1 ngày trước

Nếu đang tìm kiếm một món ăn kết hợp hài hòa giữa hương vị truyền thống và hiện đại cho những dịp lễ hay các bữa gặp mặt quan trọng, Đùi gà Mỹ xá xíu sẽ mang đến điểm nhấn khác biệt cho bàn tiệc.

Ăn

GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.

Ăn
Ăn
Ăn
Ăn

