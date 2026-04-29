Top 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ: Ăn gì? Mua quà gì ở Đà Lạt?

Theo khảo sát mới công bố của Booking.com, xu hướng du lịch năm 2026 đang thay đổi rõ rệt: du khách Việt ưu tiên các chuyến đi nội địa ngắn ngày nhưng nhiều lần hơn trong năm. Trong danh sách những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 30/4 – 1/5, Đà Lạt tiếp tục giữ vững sức hút – không chỉ bởi khí hậu mát mẻ mà còn nhờ nền ẩm thực độc đáo, giàu trải nghiệm.

Đà Lạt – “chiếc điều hòa tự nhiên” giữa mùa hè

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao khoảng 1.500 m, Đà Lạt sở hữu khí hậu mát lạnh quanh năm – một lợi thế hiếm có giữa bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Dịp lễ 30/4 – 1/5, khi nhiều thành phố bắt đầu oi bức, Đà Lạt lại trở thành nơi “trốn nóng” lý tưởng.

Mỗi mùa, thành phố này mang một vẻ đẹp riêng: từ sắc hoa rực rỡ đầu năm, những cơn mưa bất chợt mùa hè đến sương mù bảng lảng cuối năm. Chính sự biến đổi ấy tạo nên trải nghiệm du lịch không bao giờ lặp lại.

Ăn gì ở Đà Lạt? Ẩm thực phố núi – mộc mạc mà gây nghiện

Ẩm thực Đà Lạt không cầu kỳ, nhưng lại chinh phục thực khách bằng sự ấm nóng, đậm đà và rất “hợp thời tiết”.

Những món “phải thử” một lần

Bánh mì xíu mại: Không giống bánh mì kẹp thông thường, món này ăn kèm chén xíu mại nóng hổi, nước dùng béo nhẹ, thêm chút sa tế cay – cực hợp cho buổi sáng se lạnh.

Bánh căn: Xuất phát từ miền Trung nhưng khi “lên phố núi”, bánh căn được biến tấu đa dạng với trứng, hải sản, thịt… ăn kèm nước chấm đậm vị.

Bánh tráng nướng: Được ví như “pizza Việt Nam”, bánh tráng nướng giòn rụm với topping trứng, pate, phô mai… là món ăn vặt không thể thiếu khi dạo chợ đêm.

Thiên đường ăn vặt và cà phê

Dạo quanh khu vực Chợ Đà Lạt, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt món ăn vặt hấp dẫn như kem bơ, sữa đậu nành nóng, súp cua, xiên nướng… tạo nên một “bản giao hưởng ẩm thực đường phố” sống động.

Đặc biệt, Đà Lạt còn là thủ phủ cà phê với vô số quán mang phong cách độc đáo: từ quán giữa rừng thông, quán view thung lũng đến không gian tối giản kiểu Nhật. Không chỉ là nơi uống cà phê, đây còn là điểm check-in, thư giãn và “chữa lành”.

Mua gì làm quà ở Đà Lạt? Những đặc sản “chuẩn gu” du khách

Một chuyến đi sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu những món quà mang về. Đà Lạt nổi tiếng với các đặc sản dễ bảo quản, phù hợp làm quà biếu:

Dâu tây tươi và mứt dâu – đặc sản trứ danh của vùng đất cao nguyên

Hồng treo gió – dẻo ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng

Atiso – dùng làm trà hoặc thực phẩm tốt cho sức khỏe

Cà phê Đà Lạt – hương vị đậm đà, thích hợp cho người yêu cà phê

Rượu vang Đà Lạt – món quà mang đậm dấu ấn địa phương

Du khách nên chọn mua tại các cửa hàng uy tín quanh trung tâm hoặc các cơ sở sản xuất có thương hiệu để đảm bảo chất lượng.