Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026

Thứ ba, 07:10 28/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.

Nước ép nghệ

Nước ép nghệ là một trong những loại nước ép tốt cho tụy nhờ chứa nhiều curcumin - một polyphenol có tác dụng kháng viêm. Curcumin hỗ trợ bảo vệ tế bào beta tụy (loại tế bào sản xuất insulin) khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ phục hồi chức năng nội tiết.

Để tăng cường khả năng hấp thu của curcumin, nên ép 20-30 gram nghệ tươi với một ít tiêu đen. Nghiên cứu cho thấy, hợp chất piperine trong tiêu đen có thể làm tăng sinh khả dụng của curcumin lên đến 20 lần.

Tuy nhiên, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có tắc mật cần tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng nghệ thường xuyên.

Nước ép việt quất

Việt quất là thành phần nước ép tốt cho tụy được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao bởi chúng chứa nhiều anthocyanin – hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh gấp hàng chục lần vitamin C, giúp trung hòa gốc tự do và giảm stress oxy hóa tại tế bào tụy. Từ đó, làm giảm tình trạng viêm mạn tính thường gặp ở người có bệnh lý tuyến tụy.

Việt quất là thành phần nước ép tốt cho tụy được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao bởi chúng chứa nhiều anthocyanin.

Bạn có thể ép 80-100 gram việt quất tươi trong mỗi lần dùng, kết hợp với sữa chua không đường hoặc yến mạch để tạo thành bữa phụ hoàn chỉnh.

Việt quất có chỉ số đường huyết thấp nên phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ, điển hình như người cần giảm cân, tiền đái tháo đường hoặc mắc bệnh đái tháo đường.

Nước ép bông cải xanh

Bông cải xanh chứa sulforaphane – một hợp chất thuộc nhóm glucosinolate có khả năng kích hoạt enzyme giải độc phase II tại gan và tăng cường sản xuất chất chống oxy hóa nội sinh như glutathione, từ đó bảo vệ tế bào tụy khỏi tổn thương do gốc tự do và các chất độc từ môi trường.

Để giữ nguyên hàm lượng sulforaphane sẵn có, nên cắt nhỏ bông cải rồi để yên 5-10 phút trước khi ép. Điều này giúp kích hoạt enzyme myrosinase chuyển hóa glucosinolate thành sulforaphane hoạt tính.

Nước ép nào nên tránh nếu đang có vấn đề tụy?

Một số loại nước ép có thể làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy hoặc gây kích ứng nếu cơ quan này đang bị viêm hay suy giảm chức năng. Người bệnh nên tránh 4 lựa chọn sau để hạn chế nguy cơ làm tình trạng nặng hơn:

Nước ép có tính axit cao (cam, chanh, ổi, bưởi nguyên chất). Nước ép pha cồn (nước ép trái cây lên men) hoặc đồ uống có cồn (rượu trái cây).

Nước từ các loại trái cây nhiều đường (đào, xoài, vải, lê, mận …). Nước ép đóng chai (chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia, chất tạo ngọt…).

Cách sử dụng nước ép để tốt cho tuyến tụy

Uống tươi, không thêm đường, dùng trong 15 phút sau khi ép: Giúp giữ nguyên hàm lượng dưỡng chất và hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Thời điểm uống: Nên dùng vào sáng sớm, 30 phút trước bữa ăn hoặc sau vận động; tránh nước ép chua nếu có tiền sử viêm loét dạ dày.

Kết hợp nguyên liệu để tăng hiệu quả sinh học: Ví dụ nghệ nên kết hợp với tiêu đen để tăng hấp thu curcumin; nho nên ép với dưa leo để "pha loãng" lượng đường trong nho; ép cà rốt với vài giọt dầu ô-liu hỗ trợ hấp thu beta-carotene.

Lượng khuyến nghị 150-250 ml/lần, 1-2 lần/ngày: Nhằm cung cấp vừa đủ dinh dưỡng mà không làm tăng đường huyết quá mức, gây áp lực lên tụy.

