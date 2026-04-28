Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026
GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.
Nước ép nghệ
Nước ép nghệ là một trong những loại nước ép tốt cho tụy nhờ chứa nhiều curcumin - một polyphenol có tác dụng kháng viêm. Curcumin hỗ trợ bảo vệ tế bào beta tụy (loại tế bào sản xuất insulin) khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ phục hồi chức năng nội tiết.
Để tăng cường khả năng hấp thu của curcumin, nên ép 20-30 gram nghệ tươi với một ít tiêu đen. Nghiên cứu cho thấy, hợp chất piperine trong tiêu đen có thể làm tăng sinh khả dụng của curcumin lên đến 20 lần.
Tuy nhiên, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có tắc mật cần tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng nghệ thường xuyên.
Nước ép việt quất
Việt quất là thành phần nước ép tốt cho tụy được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao bởi chúng chứa nhiều anthocyanin – hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh gấp hàng chục lần vitamin C, giúp trung hòa gốc tự do và giảm stress oxy hóa tại tế bào tụy. Từ đó, làm giảm tình trạng viêm mạn tính thường gặp ở người có bệnh lý tuyến tụy.
Bạn có thể ép 80-100 gram việt quất tươi trong mỗi lần dùng, kết hợp với sữa chua không đường hoặc yến mạch để tạo thành bữa phụ hoàn chỉnh.
Việt quất có chỉ số đường huyết thấp nên phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ, điển hình như người cần giảm cân, tiền đái tháo đường hoặc mắc bệnh đái tháo đường.
Nước ép bông cải xanh
Bông cải xanh chứa sulforaphane – một hợp chất thuộc nhóm glucosinolate có khả năng kích hoạt enzyme giải độc phase II tại gan và tăng cường sản xuất chất chống oxy hóa nội sinh như glutathione, từ đó bảo vệ tế bào tụy khỏi tổn thương do gốc tự do và các chất độc từ môi trường.
Để giữ nguyên hàm lượng sulforaphane sẵn có, nên cắt nhỏ bông cải rồi để yên 5-10 phút trước khi ép. Điều này giúp kích hoạt enzyme myrosinase chuyển hóa glucosinolate thành sulforaphane hoạt tính.
Nước ép nào nên tránh nếu đang có vấn đề tụy?
Một số loại nước ép có thể làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy hoặc gây kích ứng nếu cơ quan này đang bị viêm hay suy giảm chức năng. Người bệnh nên tránh 4 lựa chọn sau để hạn chế nguy cơ làm tình trạng nặng hơn:
Nước từ các loại trái cây nhiều đường (đào, xoài, vải, lê, mận …). Nước ép đóng chai (chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia, chất tạo ngọt…).
Nước ép có tính axit cao (cam, chanh, ổi, bưởi nguyên chất). Nước ép pha cồn (nước ép trái cây lên men) hoặc đồ uống có cồn (rượu trái cây).
Cách sử dụng nước ép để tốt cho tuyến tụy
Uống tươi, không thêm đường, dùng trong 15 phút sau khi ép: Giúp giữ nguyên hàm lượng dưỡng chất và hạn chế tăng đường huyết đột ngột.
Thời điểm uống: Nên dùng vào sáng sớm, 30 phút trước bữa ăn hoặc sau vận động; tránh nước ép chua nếu có tiền sử viêm loét dạ dày.
Kết hợp nguyên liệu để tăng hiệu quả sinh học: Ví dụ nghệ nên kết hợp với tiêu đen để tăng hấp thu curcumin; nho nên ép với dưa leo để "pha loãng" lượng đường trong nho; ép cà rốt với vài giọt dầu ô-liu hỗ trợ hấp thu beta-carotene.
Lượng khuyến nghị 150-250 ml/lần, 1-2 lần/ngày: Nhằm cung cấp vừa đủ dinh dưỡng mà không làm tăng đường huyết quá mức, gây áp lực lên tụy.
Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡngĂn - 57 phút trước
Tháng Tư này, bạn nên giảm ăn thịt đỏ và tăng cường cá để cả gia đình được "tươi mới" cả về thể chất lẫn trí não nhé.
Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyếtĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Cá khoai, một trong những loại cá quen thuộc với người dân ven biển, không chỉ nổi bật bởi vị ngọt, mềm mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.
Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đìnhĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.
Tôi sẽ tiết lộ 1 "món ăn lười biếng": Không cần bật bếp, chỉ trộn nguyên liệu với nhau và món ăn sẽ ngon đến mức "không thể ngừng ăn"Ăn - 15 giờ trước
Nếu không muốn nấu ăn thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món quen thuộc trên bàn ăn nhà tôi: Ngồng tỏi trộn dầu giấm.
Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?Ăn - 1 ngày trước
Khi bước vào nhiều nhà hàng Việt Nam, thực khách thường được phục vụ ngay một đĩa dưa chuột chẻ và lạc rang trước khi các món chính được mang ra.
Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày lễ Tết là khoảng thời gian để tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết chuẩn bị món ngon gì trong bữa tiệc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này.
Cách dùng cây cúc tần trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, được nhiều người áp dụngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có nhiều cách trị sỏi thận từ cây cúc tần hiệu quả mà nhiều người tin tưởng và áp dụng. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà còn giúp hỗ trợ quá trình bào mòn sỏi, giảm đau và ngăn ngừa viêm nhiễm.
Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.
Bạn có đang "ngược đãi" vị giác của cả gia đình? - Logic nêm nếm: Thứ tự đúng quyết định 80% thành bại của món ănĂn - 1 ngày trước
Đây là những gia vị "nhạy cảm".
6 đặc sản 'gây thương nhớ' của đất Tổ Vua Hùng: Ăn một lần là nhớ cả đờiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ nổi tiếng với Giỗ Tổ Hùng Vương và không gian linh thiêng tại Đền Hùng, vùng đất Phú Thọ còn khiến du khách “phải lòng” bởi nền ẩm thực dân dã nhưng đậm đà bản sắc. Mỗi món ăn nơi đây không chỉ ngon mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, ký ức và nếp sống của cư dân vùng trung du.
Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hèĂn
GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.