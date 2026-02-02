Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai mở ra hành trình “đại ngàn chạm biển xanh”
GĐXH – Chiều 2/2/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức Họp báo giới thiệu về Năm Du lich quốc gia - Gia Lai 2026. Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra.
Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng cho du lịch Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy liên kết vùng và nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia.
Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh, hướng tới mục tiêu 25 triệu khách quốc tế
Năm Du lịch quốc gia là sự kiện du lịch – văn hóa tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; thúc đẩy liên kết vùng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng cạnh tranh ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng của khu vực với mức phục hồi gần 120%, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 21%.
Trên đà tăng trưởng tích cực của năm 2025, năm 2026 được xác định là thời điểm quan trọng để du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.
Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn tạo cú hích cho thị trường, thúc đẩy liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Gia Lai giữ vị trí chiến lược kết nối Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở cùng hệ thống giao thông đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng và phát triển du lịch.
Tỉnh sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cao nguyên – biển đảo – di sản văn hóa, với nhiều giá trị nổi bật như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Vườn Di sản ASEAN); hệ thống núi lửa tiêu biểu như Chư Đăng Ya, Biển Hồ, Hàm Rồng; cụm điểm đến Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió cùng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành.
Đặc biệt, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và đạt danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026, khẳng định sức hấp dẫn và vị thế nổi bật của vùng đất này.
Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, trong đó xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế.
"Năm Du lịch quốc gia không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương đăng cai tổ chức, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 vừa là hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, vừa là khởi đầu chiến lược, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch ngay từ đầu nhiệm kỳ, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội bền vững", ông Nguyễn Trùng Khánh nói.
"Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh"
Đây là chủ đề của "Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026", thể hiện thông điệp kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc, giữa bảo tồn và phát triển bền vững.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, năm 2026 là năm đầu tỉnh triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn 2045, trong đó xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.
Theo kế hoạch sẽ tổ chức 244 sự kiện gồm: 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.
Chuỗi hoạt động trải dài suốt năm với nhiều sự kiện nổi bật như: Công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown "Gia Lai - Chào năm mới 2026" gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026; Lễ hội Du lịch hè "Gia Lai - Điểm đến kỳ thú"; Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng; Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya...
Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Tại buổi họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã tổ chức Công bố các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026.
Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giớiPháp luật - 20 phút trước
GĐXH - Một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên mua bán, trao đổi dữ liệu của hơn 8,4 tỷ tài khoản email trên phạm vi toàn cầu vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá. Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tự động để xâm nhập và trục lợi hàng trăm triệu đồng.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.
Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sựThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà (Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà), liên quan đến quản lý thiết bị y tế, nhân sự hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, an toàn sinh học, bảo quản và kinh doanh thuốc.
Hồi sinh dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bằng mô hình dưỡng lão bán trúThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) kiến nghị chuyển đổi Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bị bỏ hoang thành trung tâm dưỡng lão bán trú nhằm tận dụng hạ tầng và giải quyết nhu cầu an sinh xã hội.
Bắt quả tang đang 'bẻ khóa' xe máy, nam thanh niên 21 tuổi bị khui lộ ra nhiều vụ trộm cắpPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Hồ Văn Tàu (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Tàu thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.
3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần, đây là 3 con giáp bước vào vận đỏ như son.
Đây là những đối tượng được nhận quà 300.000 đồng và 600.000 đồng của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán 2026Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp nhận được quà tặng mức 300.000 đồng và 600.000 đồng/người theo Quyết định 01/QĐ-CTN năm 2025 của Chủ tịch nước.
Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5Thời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm đình trệ, hình hài đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy - KĐT Dịch Vọng (TP Hà Nội) đang dần lộ diện khi người dân đồng loạt tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng.
Sun Group cam kết đồng hành lâu dài và trao 2 tỷ đồng tài trợ trường liên cấp Si Pa Phìn, Điện BiênXã hội - 10 giờ trước
Ngày 31/1/2026, Tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục với trường nội trú liên cấp xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên). Cam kết khẳng định sự đồng hành lâu dài của Tập đoàn Sun Group với sự phát triển bền vững của trường Si Pa Phìn trên hành trình nâng tầm chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa giáo dục vùng cao với khu vực thành thị.
Ngày sinh Âm lịch của người sống thọ, càng già càng hưởng phúc, con cháu ba đời khấm kháĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Không phải mê tín, nhưng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 5 con số sau thường mang năng lượng phúc phần bền bỉ, càng về già càng hưởng lộc an nhiên, tuổi xế chiều nhẹ nhàng, con cháu đủ đầy.
Lộc về cửa trước, tiền ra cửa sau: 3 con giáp dễ hao tài tốn của cuối tháng ChạpĐời sống
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, dù tài vận đang sáng rõ, nhưng chỉ một phút lơ là cũng có thể khiến tiền bạc đội nón ra đi nhanh hơn tưởng tượng.