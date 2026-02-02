Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai mở ra hành trình “đại ngàn chạm biển xanh”

Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng cho du lịch Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy liên kết vùng và nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia.

Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh, hướng tới mục tiêu 25 triệu khách quốc tế

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện du lịch – văn hóa tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; thúc đẩy liên kết vùng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng cạnh tranh ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng của khu vực với mức phục hồi gần 120%, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 21%.

Trên đà tăng trưởng tích cực của năm 2025, năm 2026 được xác định là thời điểm quan trọng để du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn tạo cú hích cho thị trường, thúc đẩy liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Ban tổ chức giới thiệu các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Ảnh PT

Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Gia Lai giữ vị trí chiến lược kết nối Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở cùng hệ thống giao thông đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng và phát triển du lịch.

Tỉnh sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cao nguyên – biển đảo – di sản văn hóa, với nhiều giá trị nổi bật như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Vườn Di sản ASEAN); hệ thống núi lửa tiêu biểu như Chư Đăng Ya, Biển Hồ, Hàm Rồng; cụm điểm đến Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió cùng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành.

Đặc biệt, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và đạt danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026, khẳng định sức hấp dẫn và vị thế nổi bật của vùng đất này.

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ tại chương trình

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, trong đó xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế.

"Năm Du lịch quốc gia không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương đăng cai tổ chức, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 vừa là hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, vừa là khởi đầu chiến lược, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch ngay từ đầu nhiệm kỳ, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội bền vững", ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

"Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh"

Đây là chủ đề của "Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026", thể hiện thông điệp kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc, giữa bảo tồn và phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, năm 2026 là năm đầu tỉnh triển khai Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn 2045, trong đó xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.

Theo kế hoạch sẽ tổ chức 244 sự kiện gồm: 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Chuỗi hoạt động trải dài suốt năm với nhiều sự kiện nổi bật như: Công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown "Gia Lai - Chào năm mới 2026" gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026; Lễ hội Du lịch hè "Gia Lai - Điểm đến kỳ thú"; Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng; Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya...

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Tại buổi họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã tổ chức Công bố các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026.