Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giới

Thứ hai, 21:23 02/02/2026 | Pháp luật
GĐXH - Một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên mua bán, trao đổi dữ liệu của hơn 8,4 tỷ tài khoản email trên phạm vi toàn cầu vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá. Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tự động để xâm nhập và trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: L.V.D (SN 2002, trú tại Thanh Hóa), D.D.D (SN 2001, trú tại Gia Lai) và Ng. (SN 2000, trú tại Hà Nội).

Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo hồ sơ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức bài bản trên không gian mạng. Thủ đoạn của nhóm này là liên hệ với các đối tượng người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram để mua bán, trao đổi các bộ dữ liệu (gồm tên đăng nhập và mật khẩu email) bị rò rỉ từ các cuộc tấn công mạng trước đó.

Sau khi có được dữ liệu thô, các đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng có tính năng tự động (tool) để xâm nhập trái phép vào hàng loạt email này. Mục đích là để thu thập, phân tích thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm bên trong, sau đó bán lại cho các bên thứ ba trên không gian mạng để thu lợi bất chính.

Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giới - Ảnh 2.

Dữ liệu của các email được nhóm đối tượng mua bán, trao đổi qua ứng dụng Telegram. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Quá trình điều tra mở rộng xác định, từ năm 2024 đến năm 2025, nhóm đối tượng này đã thực hiện mua bán, trao đổi dữ liệu của hơn 8,4 tỷ email thuộc về người dùng trên toàn thế giới.

Bằng việc xâm nhập và khai thác trái phép kho dữ liệu khổng lồ này, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố vụ án và bị can đối với 3 đối tượng nêu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.

Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giới - Ảnh 3.Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.

