Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giới
GĐXH - Một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên mua bán, trao đổi dữ liệu của hơn 8,4 tỷ tài khoản email trên phạm vi toàn cầu vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá. Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tự động để xâm nhập và trục lợi hàng trăm triệu đồng.
Ngày 2/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: L.V.D (SN 2002, trú tại Thanh Hóa), D.D.D (SN 2001, trú tại Gia Lai) và Ng. (SN 2000, trú tại Hà Nội).
Theo hồ sơ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức bài bản trên không gian mạng. Thủ đoạn của nhóm này là liên hệ với các đối tượng người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram để mua bán, trao đổi các bộ dữ liệu (gồm tên đăng nhập và mật khẩu email) bị rò rỉ từ các cuộc tấn công mạng trước đó.
Sau khi có được dữ liệu thô, các đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng có tính năng tự động (tool) để xâm nhập trái phép vào hàng loạt email này. Mục đích là để thu thập, phân tích thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm bên trong, sau đó bán lại cho các bên thứ ba trên không gian mạng để thu lợi bất chính.
Quá trình điều tra mở rộng xác định, từ năm 2024 đến năm 2025, nhóm đối tượng này đã thực hiện mua bán, trao đổi dữ liệu của hơn 8,4 tỷ email thuộc về người dùng trên toàn thế giới.
Bằng việc xâm nhập và khai thác trái phép kho dữ liệu khổng lồ này, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố vụ án và bị can đối với 3 đối tượng nêu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.
Bắt quả tang đang 'bẻ khóa' xe máy, nam thanh niên 21 tuổi bị khui lộ ra nhiều vụ trộm cắpPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Hồ Văn Tàu (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Tàu thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' từ 31/1 - 1/2Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 31/1 - 1/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 69 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn...
Phát hiện hàng nghìn bình gas giả nhãn hiệu hàng hóa, xác định 16 đối tượng liên quanPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một lượng gas khủng chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp sang các bình loại 12kg và 45kg mang tem nhãn các hãng gas uy tín. Công an xác định có 16 đối tượng liên quan.
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tùPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.
Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổiPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.
Lai Châu: Phá chuyên án ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên tuyến biên giớiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 31/1/2026, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá Chuyên án 0126S, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.
Khởi tố cặp đôi chuyên lừa người nghèo bằng chiêu 'chạy suất' nhà ở xã hộiPháp luật - 2 ngày trước
Lợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiệnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.
Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng LongPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.
Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốcPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.
Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tùPháp luật
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.