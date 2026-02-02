Hàng chục học sinh ở Quảng Trị ra đường nhảy múa để quay video đăng lên mạng

Ngày 2/2, Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị mời 23 em học sinh trên địa bàn lên làm việc vì hành vi ra đường nhảy múa khi có phương tiện lưu thông rồi quay video đăng lên mạng xã hội.

Công an mời học sinh ra đường nhảy múa khi có phương tiện lưu thông rồi quay video đăng lên mạng xã hội tới trụ sở làm việc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phong Nha phát hiện một tài khoản Tiktok thường xuyên đăng tải nội dung nhiều em học sinh ra đường nhảy múa với xe tải để nhận hiệu ứng còi phản hồi bằng những bản nhạc.

Qua xác minh, những video này được quay tại các tuyến đường thuộc địa bàn xã Phong Nha. Lực lượng công an tiến hành tìm chủ tài khoản Tiktok đăng tải nội dung này. Xác định có 23 em học sinh một Trường THCS trên địa bàn xã liên quan đến hành vi nguy hiểm.

Công an xã Phong Nha đã mời những học sinh này tới trụ sở để làm việc. Qua giải thích, các em học sinh, phụ huynh hiểu rõ về sự nguy hiểm của hành vi này và cam kết không tái phạm. Cùng với đó, tiến hành các biện pháp giáo dục mềm để răn đe học sinh vi phạm như tổ chức thực hiện dọn dẹp vệ sinh tại điểm công cộng.

Công an xã Phong Nha cũng khuyến cáo phụ huynh quan tâm đến con em nhiều hơn cũng như các tài xế không nên thực hiện phản hồi tiếng còi theo điệu nhạc để không xảy ra tình trạng tái diễn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.