Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 26/10 – 1/11/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện có thay đổi mới

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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 26/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 26/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 3 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Phú 3 xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Tiến, ấp Bàu Cây Me xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 16:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Rỏ, khu phố 1 phường Phước Bình, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:05:00 ngày 26/10/2026 đến 08:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thác Ba, xã Phú Trung, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Phước Tín, phường Phước Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/10/2026 đến 11:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Phước Tín, phường Phước Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Long thủy, phường Phước Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Long thủy, phường Phước Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/10/2026 đến 15:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Long thủy, phường Phước Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Long thủy, phường Phước Long, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: - Một phần thôn Bình Tân 5 xã Bình Tân TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Một phần Ấp 2 xã Nha Bích (Ấp 4 xã Nha Bích trước sáp nhập) thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 16:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần khu phố Đông Phất, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Phú, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố An Bình, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phố Lố, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh Hà, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Vườn Rau, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh An, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 26/10/2026 đến 09:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/10/2026 đến 09:50:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/10/2026 đến 10:40:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 26/10/2026 đến 11:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 26/10/2026 đến 13:50:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/10/2026 đến 14:40:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 26/10/2026 đến 15:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Thành, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 26/10/2026 đến 16:30:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/10/2026 đến 15:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 09:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn BGP, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/10/2026 đến 09:00:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 27/10/2026 đến 09:50:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/10/2026 đến 10:30:00 ngày 27/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/10/2026 đến 10:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 28/10/2026 đến 10:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 28/10/2026 đến 11:10:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù xia, xã đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 28/10/2026 đến 11:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn BGP, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 28/10/2026 đến 12:00:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Son, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 28/10/2026 đến 12:20:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Kon, xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 08:50:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 30/10/2026 đến 09:40:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 30/10/2026 đến 10:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 30/10/2026 đến 11:20:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Mai, xã Bù Gia Mập,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/10/2026 đến 12:10:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Mai, xã Bù Gia Mập,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 13:40:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Mai, xã Bù Gia Mập,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 30/10/2026 đến 14:50:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần KP. Đồng Tân, P. Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP. Tân Bình, P. Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/10/2026 đến 16:30:00 ngày 28/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26/10 – 1/11/2026.