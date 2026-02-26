Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lặng lẽ chờ người thương giữa đêm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Không giới hạn", Lam Anh (Minh Trang) lao vào xử lý sự cố ngân hàng, gần như không có một phút thảnh thơi. Lịch làm việc dày đặc khiến cô chỉ có thể hẹn hò vào buổi tối muộn.

Trung tá Minh Kiên chờ đợi Lam Anh xong công việc ca đêm. Ảnh VTV

Hiểu được áp lực của Lam Anh, Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) không trách móc hay hờn dỗi. Anh lặng lẽ chờ Lam Anh tan ca đêm, chuẩn bị một buổi hẹn giản dị mà ấm áp với món đặc sản địa phương, đây là một cách quan tâm tinh tế giữa bộn bề lo toan.



Lam Anh bận rộn với công việc xử lý sự cố hệ thống tại một ngân hàng. Ảnh VTV

Trong khi đó, Linh (Anh Đào) than phiền với Trang (Maya) khi buổi tập của đội dân quân tự vệ vắng bóng thành viên. Cô lo lắng việc Phúc (Đức Anh) bị ngất trước đó khiến mọi người chùn bước.

Trang cho rằng Lợi (Tô Dũng) và Minh Kiên vốn thân quen, có thể đứng ra giải quyết. Thế nhưng Linh khẳng định cô không thể nhờ Kiên, khiến Trang bắt đầu nghi ngờ giữa Lợi và Kiên đang tồn tại khúc mắc nào đó.

Lợi tỏ ra khó chịu khi anh em trong đội dân quân tự vệ không nghe lời. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lợi rất bực mình vì việc anh em trong đội dân quân tự vệ không nghe lời, tập luyện không nghiêm túc. Linh an ủi người yêu rằng đã tìm ra cách giải quyết vấn đề nhưng vòng vo mãi không nói với Lợi khiến anh càng bực mình hơn.

Tập 14 "Không giới hạn" được phát sóng vào 21h ngày 26/2 trên VTV1.

