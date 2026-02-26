Quỳnh Kool gây tranh cãi dù 'Bước chân vào đời' mới phát sóng vài tập

Bộ phim "Bước chân vào đời" được phát sóng từ thời điểm ra Tết, vai Thương của Quỳnh Kool nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây là nhân vật trung tâm của phim. Tuy nhiên, ngay tập đầu lên sóng tối 23/2, bộ phim "Bước chân vào đời" đã tạo nên luồng ý kiến trái chiều xoay quanh trang phục của nhân vật Thương.

Chỉ một chiếc quần jeans xanh kết hợp sơ mi trắng nhưng lại trở thành “điểm nóng” trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả cho rằng đây là lựa chọn thiếu phù hợp với môi trường sư phạm. Ở cảnh đứng lớp đầu tiên, Thương xuất hiện với áo sơ mi sơ vin phía trước, buông nhẹ phía sau, phối cùng quần bò xanh. Tạo hình trẻ trung, hiện đại, nhưng không ít ý kiến khán giả lại cho rằng đây là một “sạn” phục trang không đáng có.

Tạo hình khi đứng lớp của cô giáo Thương gây tranh cãi. Ảnh VTV

Hình ảnh cô giáo Thương trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh. Một bộ phận khán giả bênh vực ê-kíp, cho rằng bộ phim đang kể câu chuyện về những người trẻ "bước vào đời", nên việc xây dựng một giáo viên trẻ trung, gần gũi là dụng ý hợp lý. Họ nhìn thấy ở Thương tinh thần mới mẻ, sự năng động của thế hệ giáo viên trẻ, không còn quá cứng nhắc trong cách thể hiện hình ảnh.

Tuy nhiên, đã xuất hiện hàng loạt ý kiến cho rằng trang phục này thiếu sự chuẩn mực của môi trường sư phạm. Một số khán giả nhận định nếu nhân vật diện quần tây, sơ mi theo phong cách công sở hoặc áo dài truyền thống, hình ảnh cô giáo sẽ chững chạc hơn khi đứng trên bục giảng. Thậm chí, có bình luận khẳng định giáo viên "không được phép" mặc quần bò khi lên lớp.

Một số khán giả cho rằng trang phục của cô giáo Thương là chưa phù hợp.

Ngoài chuyện trang phục, tranh cãi xuất hiện ngay ở tập mở màn, phần nào làm lu mờ nỗ lực diễn xuất của Quỳnh Kool. Nhiều ý kiến cho rằng cô vào vai khá tròn trịa, có nét tương đồng với những vai diễn trước đó nhưng “chiếc quần bò” lại trở thành chi tiết bị "soi" nhiều hơn cả.



Bên cạnh đó, sự thay đổi đột ngột từ phong cách "ngọc nữ" chỉn chu sang một hình ảnh có phần suồng sã và đôi khi bị coi là thiếu chuẩn mực đã khiến nhiều khán giả trung thành cảm thấy nữ diễn viên dường như đang bị mất đi "chất" riêng vốn có. Ngoài tranh cãi trên bục giảng, phong cách thời trang đời thường của nhân vật Thương trong "Bước chân vào đời" cũng khiến người xem phải bàn tán.

Trang phục của Quỳnh Kool được cho là lỗi thời và khác xa các nhân vật trước đó. Ảnh VTV

Trong nhiều phân cảnh kế tiếp, khi rũ bỏ chiếc áo sơ mi trắng để trở về với cuộc sống thường nhật, Thương thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ bị khán giả nhận xét là lỗi thời và có phần "quê mùa". Sự đối lập quá lớn giữa một Quỳnh Kool rạng rỡ, sành điệu trong các bộ phim trước đây với một Thương mộc mạc đến mức đơn điệu đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

Không ít khán giả bảo vệ nhân vật Thương là cô gái sớm phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề bởi bố mẹ đã qua đời. Cuộc sống từ nông thôn vất vả, tự lo cho bản thân và các em đã khiến Thương giản dị, sống khiêm nhường... Tuy nhiên, điều này vẫn chưa làm thỏa mãn đối với một bộ phận khán giả đã cho rằng phong cách thời trang như vậy là "đóng khung" khác xa với thực tế hiện nay khi mà có những trang phục phù hợp, hiện đại mà không hề đắt đỏ.

Đây không phải lần đầu Quỳnh Kool gây tranh cãi về tạo hình, trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gần nhất, nhân vật Trúc Lam của Quỳnh Kool cũng bị chê về ngoại hình, diễn đạt lời thoại... Bởi vậy, trong những diễn biến tiếp theo của "Bước chân vào đời", khán giả mong chờ nhân vật Thương sẽ có sự chuyển mình không chỉ trong suy nghĩ mà còn ở cả vẻ ngoài để phù hợp hơn với vị trí của một nhà giáo và có thể là bạn gái của thiếu gia Quân (Huỳnh Anh).

Quỳnh Kool (phải) có cơ hội đa dạng hóa khi thử sức ở một vai diễn có tính cách mới mẻ so với những vai diễn trước của cô.

Quỳnh Kool tên thật Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1995, quê Hưng Yên). Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau này cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim như: "Quỳnh búp bê", "Gara hạnh phúc", "Đừng bắt em phải quên", "Nhà trọ Balanha", "Đừng làm mẹ cáu", "Chúng ta của 8 năm sau", "Hà Nội trong mắt em", "Gió ngang khoảng trời xanh"...

Thời gian đầu, diễn xuất của Quỳnh Kool còn nhiều hạn chế. Nhưng khoảng thời gian sau này, cô nỗ lực học tập, nhận đa dạng các vai diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sự tiến bộ của người đẹp qua từng bộ phim được khán giả ghi nhận. Năm 2023, Quỳnh Kool còn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng nhờ vai diễn trong "Đừng làm mẹ cáu".

