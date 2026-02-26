Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025" với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng.
Ca sĩ Hòa Minzy vừa thông báo tin vui trên trang cá nhân đó là vinh dự được đề cử xét chọn Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025". Cụ thể, nữ ca sĩ Hòa Minzy được đề cử ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Ca sĩ Hòa Minzy nằm trong số các gương thanh niên tiêu biểu được đề cử xét chọn Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025" với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng. Năm 2025, Hòa Minzy ra mắt MV “Bắc Bling”, MV “Nỗi đau giữa hoà bình” và gặt hái thành công rực rỡ.
MV “Bắc Bling” năm 2025 đã đưa văn hóa truyền thống đến gần với giới trẻ và khẳng định bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong dòng chảy hiện đại. "Bắc Bling" trở thành MV đạt 200 triệu views nhanh nhất lịch sử Vpop và hiện đã đạt gần 300 triệu views. Hòa Minzy là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt top 1 Thế giới trong năm 2025.
Bên cạnh đó, năm vừa qua, Hòa Minzy được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2023 - 2025; Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh; nhận 7 giải thưởng tại Làn Sóng Xanh 2025...
Cô cũng vinh dự được nhận Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025...
Ca sĩ Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1995, quê Bắc Ninh). Học hết cấp ba, cô xin mẹ lên Hà Nội, đi hát ở các phòng trà, quán cà phê để có tiền học thanh nhạc. Ca sĩ được khán giả biết đến khi giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Thời điểm đó, Hòa Minzy nổi tiếng với ca khúc "Thư chưa gửi anh" (Nguyễn Hải Phong), phô diễn chất giọng cao, nội lực.
Năm 2018, cô tuyên bố rút lui khỏi làng nhạc nếu không có bài hit. Sau đó, ca sĩ ra mắt MV "Rời bỏ" (Vũ Huy Hoàng). Tác phẩm đạt hiệu ứng tốt, giúp cô có niềm tin tiếp tục gắn bó nghề. Phát hành sản phẩm "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (Mr Siro) năm 2020, Hòa Minzy được đánh giá cao và sau đó thắng giải MV của năm tại Làn Sóng Xanh. Sự nghiệp của cô thăng hoa hơn với loạt hit "Bật tình yêu lên", "Thị Mầu". Hồi tháng 1/2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Mai Vàng sau 10 năm ca hát, thắng hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.
