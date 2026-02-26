Phim Tết của Trường Giang sắp cán mốc trăm tỷ
GĐXH - Dù "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đang thống trị doanh thu phim Tết, song "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang vẫn có doanh thu tốt và sắp cán mốc 100 tỷ đồng.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến thời điểm đầu giờ chiều ngày 26/2, bộ phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang đã đạt doanh thu phòng vé 96,5 tỷ đồng. Theo dự đoán, nếu như giữ vững mức doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/ngày như những ngày gần đây, bộ phim sẽ cán mốc 100 tỷ đồng trong vài ngày tới. Đây là tín hiệu tích cực cho Trường Giang bởi sức hấp dẫn của phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành tại các rạp phim vẫn đang là rất lớn.
Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút thương hiệu, mà còn mở ra một cột mốc mới trong hành trình sáng tạo của Trường Giang. Anh bước vào vai trò đạo diễn với hành trang là kinh nghiệm sân khấu, truyền hình và khả năng nắm bắt tâm lý khán giả đại chúng. Điều này phần nào lý giải vì sao "Nhà ba tôi một phòng" chọn câu chuyện gia đình gần gũi, thay vì thử sức với đề tài gai góc hay mang tính thể nghiệm.
Nam nghệ sĩ chia sẻ dự án này đã được ấp ủ suốt 5 năm, chờ đủ thời gian học hỏi và quan sát để có thể bắt tay sản xuất. Thực tế cho thấy, dù lần đầu làm đạo diễn và chưa tinh gọn được các tình huống, bộ phim vẫn bộc lộ những tiềm năng đáng kể. Các bối cảnh được chuẩn bị chỉn chu, từ không gian sống chật hẹp của hai cha con đến những phân đoạn ở nước ngoài. Góc máy đa dạng, có dụng ý trong việc khắc họa sự cô đơn, hy sinh và cả những khoảng lặng nội tâm.
Điểm đáng ghi nhận nhất của phim nằm ở những chi tiết giản dị nhưng giàu cảm xúc. Lời thoại trong phim được xây dựng nhẹ nhàng, gần gũi, mang hơi thở đời sống. Đây cũng là thế mạnh của Trường Giang - người vốn quen thuộc với chất liệu đời thường trong các tiểu phẩm và chương trình truyền hình.
Tuy nhiên, khi bộ phim ra rạp, nhiều khán giả cũng thẳng thắn chia sẻ "điểm trừ" của bộ phim đó là vẫn còn bộc lộ sự thiếu gọn gàng trong xử lý tình huống. Một số mâu thuẫn được đẩy lên nhưng chưa được giải quyết trọn vẹn, khiến cao trào chưa thực sự “bật” như kỳ vọng... Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng phim có thời lượng khá dài, nhịp phim chậm, phần độc diễn của nhân vật chính kéo dài cũng là điểm gây tranh cãi. Song, với một tác phẩm đầu tay, những hạn chế ấy có thể xem là "học phí" cần thiết.
“Nhà ba tôi một phòng” ra rạp vào ngày Mùng 1 Tết, đánh dấu bước tiến quan trọng của Trường Giang trong vai trò đạo diễn phim điện ảnh. Bộ phim khai thác câu chuyện cha con trong bối cảnh không gian sống chật hẹp, nơi những khác biệt thế hệ va chạm trực diện. Những sinh hoạt đời thường trở thành chất xúc tác cho mâu thuẫn, đồng thời mở ra hành trình đối thoại và thấu hiểu, qua đó phản ánh hình ảnh gia đình Việt hiện đại với nhu cầu lắng nghe và sẻ chia ngày càng rõ nét.
Phim mở ra nhịp sống đời thường của hai cha con ông Thạch (Trường Giang vào vai) và An (Đoàn Minh Anh vào vai), nơi yêu thương tồn tại với những nguyên tắc, khoảng cách thế hệ dần lộ diện qua những điều không ai nói ra. An giấu ba để hẹn hò cùng Phát (Anh Tú ATUS vào vai), hành động này đã vô tình chạm vào “luật bất thành văn” lớn nhất của gia đình: Không được nói dối. Khi những khác biệt thế hệ va chạm trong không gian chật chội, tình thân dần được thử thách và hàn gắn.
