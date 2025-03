Các tỉnh đề xuất đẩy sớm thi tốt nghiệp THPT, đại diện Bộ GD-ĐT nói gì?

Mới đây, Sở GD-ĐT Hà Nội và TPHCM, Nghệ An đã đề xuất Bộ GD-ĐT điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 lên sớm hơn so với dự kiến.

Đề xuất được các địa phương đưa ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện theo Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho rằng cần thiết phải đẩy lịch thi lên sớm hơn để học sinh an tâm và quan trọng là đảm bảo quyền lợi của học sinh, đảm bảo chất lượng học tập. Còn theo Sở GD-ĐT TPHCM, những điều chỉnh này nhằm đảm bảo quyền lợi, ổn định tâm lý cho học sinh, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị của các địa phương để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm ngoái. Ảnh: Phạm Tùng.

Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay Bộ luôn chuẩn bị các phương án và hoàn toàn có thể linh hoạt phù hợp vào điều kiện khách quan. Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất lớn và phải được nghiên cứu, cân nhắc trước khi có quyết định.

“Đất nước ta đang trong thời kỳ có những chuyển đổi rất mạnh mẽ, kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Như chúng ta biết, đây là một kỳ thi cấp quốc gia và diễn ra đồng thời trên cả 63 tỉnh, thành. Cũng vì là kỳ thi diễn ra đồng thời nên không thể có việc mỗi một địa phương có một lịch thi khác nhau. Do đó, nếu có dịch chuyển lịch thi thì cũng phải dịch đồng thời, chứ không phải chỉ một vài địa phương".

Theo ông Hà, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được phân cấp về địa phương đối với từng tỉnh. “Do đó, nếu có dịch chuyển, thì đây là việc phải được tính toán rất kỹ. Hiện nay, lãnh đạo Bộ GD-ĐT chưa có thông tin về vấn đề này”, ông Hà nhấn mạnh.

Theo ông Hà, trong trường hợp phải dịch chuyển, trên tinh thần, nguyên tắc ít ảnh hưởng nhất tới toàn hệ thống, trong đó có các thí sinh.

"Nếu kỳ thi diễn ra ở một thời điểm và một số công việc khác lại ở những thời điểm khác thì công việc rất kéo dài và có thể ảnh hưởng tới cả các công tác tuyển sinh sau này”, ông Hà nói.

Trước thông tin sáp nhập các tỉnh, một số thí sinh cũng bày tỏ lo lắng về việc liệu có thay đổi chính sách ưu tiên trong xét tuyển đại học hay cộng điểm ưu tiên khu vực.

Về điều này, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) khẳng định, đến thời điểm này, đối với tuyển sinh đại học, toàn bộ các điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và các phương án ưu tiên, đều đang áp dụng theo quy chế của những năm trước.

Ông Dũng cho biết sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ GD-ĐT về hướng xử lý có độ trễ trong áp dụng chính sách với trường hợp việc sáp nhập của các địa phương diễn ra trước thời điểm các trường xét tuyển - vào khoảng cuối tháng 7. "Chúng tôi đang tham mưu tất cả những thay đổi (nếu có) liên quan đến việc sáp nhập các địa phương sẽ áp dụng từ năm sau mà không áp dụng ngay trong năm 2025 này”, ông nói.

Theo khung kế hoạch năm học 2024-2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong hai ngày 26-27/6. Đây cũng là năm học đầu tiên học sinh trên cả nước dự kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình phổ thông 2018.