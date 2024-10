Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận cân nhắc cho học sinh nghỉ tránh bão số 6

Trong công điện gửi tới Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận tối 24/10, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn. Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện phương châm "bốn tại chỗ"; thường xuyên giữ liên hệ với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ để có phương án ứng phó kịp thời.

"Các địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực địa để cân nhắc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão", Bộ GD&ĐT nêu rõ. Đảm bảo thông tin về lịch học và an toàn của học sinh được truyền đạt đầy đủ đến phụ huynh.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương cân nhắc cho học sinh nghỉ học tránh bão số 6. (Ảnh minh hoạ)

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương lên phương án di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn để tránh thiệt hại. Sẵn sàng hỗ trợ người dân vào tránh trú trong các cơ sở giáo dục khi bảo đảm an toàn. Ngay sau khi bão tan, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và vệ sinh trước khi đón học sinh quay lại trường học.

Ngoài ra, cần liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý, báo cáo UBND cấp tỉnh để có kế hoạch khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.