Những đồ thờ cúng cần có trên bàn thờ gia tiên
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng của Việt Nam, việc thờ cúng gia tiên rất được coi trọng. Việc mua sắm các vật phẩm trên ban thờ sao cho đầy đủ, chuẩn phong thủy cũng được nhiều người quan tâm.
Những vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên
Bộ lư hương (đỉnh) - hạc - chân nến: Thể hiện sự linh thiêng cho không gian thờ cúng, chấn hưng không gian thờ, không để tà khí xâm phạm. Theo quan niệm phong thủy, hạc đứng trên lưng long rùa (rùa thần) giúp cho cuộc sống của gia tiên ở thế giới bên kia được đủ đầy, viên mãn.
Bài vị: Bài vị chính là một vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ vì công năng của bài vị chính là ghi nhận đầy đủ nhất thông tin của những người được gia chủ thành kính và thờ phụng.
Đèn thờ: Đèn thờ từ lâu đã đi vào cuộc sống tâm linh của người Việt. Khi thắp lửa đèn như một sợi dây kết nối mong gia tiên phù hồ độ trì, thành kính mời ông bà, ông vải về ăn cỗ cúng và tin rằng tấm lòng thành kính của người thắp hương.
Bát hương: Được xem là một nơi giáng ngự của ông bà tổ tiên, thần thánh. Là một trong những vật không thiểu trên bàn thờ gia tiên dùng để cắm hương.
Kinh luân: Kinh Luân mang đậm dấu ấn của Phật giáo Tây Tạng. Khi Kinh Luân xoay sẽ tạo những năng lượng từ trường an lành vô cùng tích cực, khiến tịnh hóa vô vàn nghiệp xấu và giúp thâm tâm trở nên an lạc.
Vật phẩm trang trí trên bàn thờ gia tiên
Lọ hoa: Thường được cắm vào mùng 1, ngày rằm và các dịp lễ lớn. Việc đặt bình hoa trên bàn thờ gia tiên giúp cho gia chủ lưu giữ sinh khí của đất trời. Ngoài ra còn giúp không gian thờ sạch sẽ, tươi mát. Mang lại tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng.
Đèn dầu: Có thể thay thế bằng nến. Ngọn đèn được thắp lên với mong muốn ông bà, tổ tiên phù hộ bình an cho cả gia đình. Đồng thời giúp cho những người đã khuất về sum họp.
Chóe: Trong văn hóa tâm linh, thể hiện qua cách bài trí Bàn Thờ của người Việt. Chiếc chóe thờ cúng đặt lên Bàn Thờ như một lời cầu mong cuộc sống luôn no đủ, dư dả về tiền bạc và cả vật chất.
Ống hương: Ống hương (ống đựng hương) dùng để cắm hương, đựng hương hoặc để đũa thờ, thường nằm ở góc trái của bàn thờ. Kết hợp với các vật thờ cúng khác, ống hương sẽ tạo sự cân bằng, đối xứng âm dương cho không gian thờ cúng.
Mâm bồng: Mâm bồng giúp gia chủ bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn đối với những người đã khuất trong gia đình, thần linh và Đức Phật.
Kỷ: Sử dụng 5 chén thờ chính là 5 thứ gồm rượu - trà khô - nước - gạo - muối để dâng lòng thành kính đến thần linh tiền tổ. 5 thứ trên đại diện cho chính 5 điều Phúc (Ngũ phúc) vẹn toàn cho gia chủ luôn thịnh vượng.
Vị trí đặt bàn thờ gia tiên trong nhà
Vị trí đặt bàn thờ gia tiên thông thường nhất mà các gia chủ hay đặt là ở nhà trên, vị trí chính giữa căn nhà. Trường hợp một số gia đình có điều kiện sẽ giành hẳn một gian phòng dùng để đặt bàn thờ gia tiên.
Đặt bàn thờ ở chính giữa căn nhà vì đó là nơi trung tâm của các nguồn khí. Ông bà tổ tiên qua đó có thể quan sát, theo dõi cuộc sống của gia đình. Qua đó phù hộ, mang lại sự bình yên cho gia đình.
Tuy nhiên, tuỳ theo đặc thù của từng căn hộ, không phải căn hộ nào cũng có vị trí phù hợp để đặt bàn thờ gia tiên. Vì vậy, khi chọn vị trí đặt bàn thờ gia tiên cần lưu ý những vấn đề như sau:
Cần đặt bàn thờ tránh xa phòng trẻ nhỏ. Bởi vì tiếng ổn của trẻ em sẽ động đến sự yên tĩnh, trang nghiêm của khu vực bàn thờ.
Bàn thờ gia tiên thông thường không nên đặt hướng vào những nơi tập trung nhiều khí âm như phòng bếp, nhà vệ sinh. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến bàn thờ. Gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của các thành viên trong gia đình.
Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên xem xét hướng đặt bàn thờ sao cho hợp với phong thuỷ gia đình. Thông thường thì dựa vào tuổi của gia chủ để xác định được mệnh hợp phong thuỷ.
Tiếp đến kết hợp với hướng sao tốt của gia chủ (Phục Vị, Thiên Y, Diên Niên, Sinh Khí) để xác định được vị trí đặt bàn thờ gia tiên trong nhà để đem lại bình an, may mắn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
