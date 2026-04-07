Khám phá những tháng kiêng kỵ cưới hỏi trong năm 2026

Thứ ba, 07:10 07/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trong phong tục cưới hỏi của người Việt, việc lựa chọn thời gian tổ chức đám cưới luôn được coi trọng. Theo quan niệm xưa, có những tháng và ngày được xem là kiêng kỵ, không phù hợp để tổ chức lễ cưới.

Những tháng kiêng kỵ cưới hỏi là như thế nào?

Trong quan niệm truyền thống, các tháng kiêng kỵ cưới hỏi thường được xác định dựa trên yếu tố phong thủy và tín ngưỡng dân gian. Những tháng này thường được cho là không thuận lợi cho việc bắt đầu một cuộc sống hôn nhân, vì có thể mang lại khó khăn, xui xẻo cho đôi lứa.

Việc tránh những ngày tháng kiêng kỵ giúp đảm bảo rằng lễ cưới diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ và thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho một khởi đầu suôn sẻ và đầy hạnh phúc cho đôi lứa.

Tại sao cần chú ý đến ngày tháng kiêng kỵ cưới hỏi?

Chú ý đến ngày tháng kiêng kỵ trong cưới hỏi không chỉ là một phần của các phong tục truyền thống mà còn mang ý nghĩa tâm linh và phong thủy quan trọng. Việc chọn ngày giờ phù hợp để tổ chức đám cưới có thể ảnh hưởng lớn đến sự hạnh phúc và thuận lợi trong cuộc sống hôn nhân của đôi lứa.

Việc tránh những ngày tháng kiêng kỵ giúp đảm bảo rằng lễ cưới diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ và thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho một khởi đầu suôn sẻ và đầy hạnh phúc cho đôi lứa.

Tổ chức đám cưới vào những tháng hoặc ngày kiêng kỵ có thể dẫn đến những rủi ro và khó khăn không mong muốn.

Điều này thường liên quan đến việc các thời điểm này bị xem là không hợp với sự phát triển của các yếu tố tự nhiên hoặc có liên kết với các sự kiện tôn giáo, ảnh hưởng đến không khí và sự suôn sẻ của buổi lễ.

Những tháng kiêng cưới hỏi theo quan niệm xưa và nay

Khi tổ chức đám cưới, việc chọn ngày tháng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Tháng kiêng kỵ cưới hỏi theo quan niệm xưa thường dựa trên phong thủy và tín ngưỡng dân gian, nhằm tránh những thời điểm không thuận lợi có thể gây rủi ro cho cuộc sống hôn nhân. Các quan niệm này có thể khác biệt tùy theo từng vùng miền và sự thay đổi của thời gian.

Có nên cưới vào tháng 3 âm không?

Tháng 3 âm lịch, theo nhiều quan niệm, không phải là thời điểm lý tưởng để tổ chức đám cưới. Thời gian này nằm trong giai đoạn chuyển giao giữa các mùa, điều này có thể dẫn đến sự không ổn định trong cuộc sống mới.

Tháng 3 âm lịch, theo nhiều quan niệm, không phải là thời điểm lý tưởng để tổ chức đám cưới.

Theo phong thủy, tháng 3 có thể gây ra những khó khăn và thử thách cho đôi lứa, ảnh hưởng đến sự hòa hợp và thuận lợi trong cuộc sống hôn nhân. Do đó, nhiều gia đình vẫn chọn tránh tháng này để đảm bảo sự an toàn và may mắn cho lễ cưới.

Có nên đám cưới vào tháng 7?

Tháng 7 âm lịch thường bị kiêng kỵ trong việc tổ chức đám cưới vì đây là thời điểm diễn ra lễ Vu Lan, gắn liền với việc tưởng nhớ tổ tiên và những người đã khuất.

Môi trường tâm linh và không khí của tháng này có thể tạo ra sự u buồn, không phù hợp với không khí vui tươi của một đám cưới. Hơn nữa, thời điểm này cũng có thể ảnh hưởng đến sự kết nối và hạnh phúc của đôi lứa. Vì vậy, nhiều người chọn tổ chức đám cưới vào các tháng khác để đảm bảo sự vui vẻ và thuận lợi cho ngày trọng đại.

Có nên cưới vào tháng 12 âm (tháng Chạp)?

Tháng 12 âm lịch, hay còn gọi là tháng Chạp, cũng thường được xem là không thuận lợi cho việc tổ chức đám cưới.

Đây là thời điểm cuối năm, khi mọi thứ chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, và có thể tạo ra cảm giác vội vã hoặc căng thẳng. Hơn nữa, tháng này cũng gắn liền với việc chuẩn bị kết thúc một chu kỳ, điều này có thể không mang lại cảm giác mới mẻ và khởi đầu thuận lợi cho cuộc sống hôn nhân.

Tháng 12 âm lịch, hay còn gọi là tháng Chạp, cũng thường được xem là không thuận lợi cho việc tổ chức đám cưới.

Do đó, nhiều cặp đôi chọn thời điểm khác trong năm để tổ chức lễ cưới, nhằm đảm bảo sự bắt đầu suôn sẻ và hạnh phúc.

Có nên cưới vào tháng 1 âm (tháng Giêng)?

Tháng 1 âm lịch, hay tháng Giêng, là thời điểm đầu năm với nhiều lễ hội và sự chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Mặc dù đây là thời điểm của sự khởi đầu mới và sự tươi mới, nhưng tháng Giêng cũng có thể không phải là thời điểm lý tưởng cho đám cưới do sự bận rộn và chuẩn bị cho lễ hội.

Thêm vào đó, khí hậu mùa đông có thể gây ra sự bất tiện và không thoải mái cho các hoạt động ngoài trời. Vì vậy, nhiều gia đình chọn những thời điểm khác để tổ chức đám cưới, nhằm tránh sự vội vã và đảm bảo một lễ cưới trang trọng và thoải mái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?

GĐXH - Số lượng tráp ăn hỏi không chỉ phụ thuộc vào điều kiện gia đình mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa phong thủy và văn hóa. Mỗi con số đều ẩn chứa một lời chúc tốt lành, thể hiện mong muốn về một cuộc sống hôn nhân bền vững, viên mãn.

Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì? Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?

Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì? Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?

Cây xanh nào giúp mộ phần thêm phúc khí cho tổ tiên và con cháu?

Cây xanh nào giúp mộ phần thêm phúc khí cho tổ tiên và con cháu?

Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phần

Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phần

Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?

Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?

Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộc

Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộc

Cùng chuyên mục

Ý nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người Việt

Ý nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người Việt

- 16 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh vai trò là lễ vật quan trọng trong lễ ăn hỏi, tráp ăn hỏi còn mang nhiều lớp ý nghĩa sâu sắc về mặt truyền thống, tinh thần, văn hóa.

Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh

Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh

- 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều khi chúng ta không để ý, cũng không biết rằng mình đã phạm phải lỗi phong thủy nhà ở. Những lỗi phong thủy nhà ở này theo phong thủy sẽ khiến vận trình sa sút, đồng thời nhan sắc còn theo đó tụt dốc không phanh nữa.

Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì? Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?

Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì? Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?

- 1 ngày trước

GĐXH - Hũ gạo là vật dụng hầu như nhà nào cũng có. Vậy bạn đã biết cách lựa chọn hình dáng, màu sắc hũ gạo như thế nào, chất liệu ra sao, đặt hũ gạo ở vị trí nào trong nhà hay chưa? Hãy tìm hiểu cách xếp đặt hũ gạo hợp phong thủy, hút tài lộc về nhà.

Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’

Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’

- 1 ngày trước

GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người lưu ý những điều dưới đây để thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành được suôn sẻ, mang lại tài lộc.

Cây xanh nào giúp mộ phần thêm phúc khí cho tổ tiên và con cháu?

Cây xanh nào giúp mộ phần thêm phúc khí cho tổ tiên và con cháu?

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, cây xanh trong nghĩa trang và khu lăng mộ có khả năng thu hút sinh khí tốt, đồng thời hóa giải những điều xấu, giúp phần mộ được an lành.

Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phần

Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phần

- 1 ngày trước

GĐXH - Phong thủy âm trạch có ảnh hưởng rất lớn đến khí vận, tài vận của người còn sống. Vậy trong phong thủy âm trạch có những điều gì cấm kị và cần chú ý đến? Hãy đọc bài viết sau.

Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?

Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?

- 2 ngày trước

GĐXH - Số lượng tráp ăn hỏi không chỉ phụ thuộc vào điều kiện gia đình mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa phong thủy và văn hóa. Mỗi con số đều ẩn chứa một lời chúc tốt lành, thể hiện mong muốn về một cuộc sống hôn nhân bền vững, viên mãn.

Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?

Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?

- 2 ngày trước

GĐXH - Mỗi dịp Tết Thanh minh, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị lễ vật, thu xếp thời gian đi tảo mộ và làm mâm cúng gia tiên. Tuy nhiên, một câu hỏi quen thuộc vẫn khiến không ít người băn khoăn: nên cúng ở nhà trước hay ngoài mộ trước mới đúng lễ nghi?

Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộc

Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Ngôi nhà luôn cần được bảo vệ khỏi khí xấu. Theo phong thủy, tìm hiểu linh vật trấn trạch để mang lại bình an, tài lộc cho gia đình và bảo vệ sức khỏe mọi thành viên.

Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc

Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Xông trầm hương không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu, mà còn là một phương pháp phong thủy tuyệt vời để trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Việc xông trầm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, chiêu tài dẫn lộc và mang lại may mắn.

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

