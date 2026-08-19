Đặt loại quả này lên bàn thờ Thần tài tháng 7 âm, tài lộc tự tìm đến nhà

Vì sao lại thờ cúng Thần tài, ông Địa?

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam thì Thần tài, ông Địa là 2 vị thần mang lại may mắn, tài lộc và sự bình an cho gia đình, đặc biệt là những người kinh doanh và buôn bán. Việc thờ cúng 2 vị thần này không chỉ xuất phát từ lòng thành kính mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Thần tài được coi là vị thần cai quản tiền bạc, mang lại sự giàu sang và thuận lợi trong công việc làm ăn. Nên người ta tin rằng khi thờ cúng Thần tài đúng cách, công việc kinh doanh sẽ thuận lợi, buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh.

Thổ Địa hay còn gọi là ông Địa, là vị thần cai quản đất đai, nhà cửa và mùa màng. Trong mỗi gia đình, đặc biệt là các hộ kinh doanh thì hình tượng ông Địa với bụng phệ, miệng cười hiền hậu tượng trưng cho sự sung túc, vui vẻ và bình an.

Loại quả cúng Thần tài giúp mang lại tài lộc

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, việc bày các loại quả, mâm ngũ quả trên bàn thờ là nét đẹp trong truyền thống tâm linh, thờ cúng của người Việt. Đây chính là hành động để bày tỏ lòng biết ơn, sự thành kính tới tổ tiên và các chư vị thần linh. Đối với ban thờ Thần tài thì điều này cũng không phải ngoại lệ.

Thần tài được coi là vị thần cai quản tiền bạc, mang lại sự giàu sang và thuận lợi trong công việc làm ăn. Nên người ta tin rằng khi thờ cúng thần tài đúng cách, công việc kinh doanh sẽ thuận lợi, buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh.

Năm loại quả cũng tượng trưng cho 5 ước muốn ngũ phúc lâm môn của người Việt: phú, quý, thọ, khang, ninh. 5 màu sắc này cũng tượng trưng ngũ hành trong vũ trụ là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tùy thuộc vào từng vùng miền mà mâm ngũ quả được lựa chọn là các loại quả khác nhau.

Quả Đào

Trong văn hóa tâm linh, cây đào được ví như "thần thụ", hội tụ tinh hoa ngũ hành. Quả đào không chỉ tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe dồi dào mà còn có ý nghĩa trừ tà, xua đuổi vận xui. Dâng đào lên ban thờ Thần tài là lời cầu mong bình an, vận may sẽ đến.

Cam, quýt

Sắc cam sặc sỡ, tươi vui, toả ra năng lượng ấm áp, là một màu sắc mang khá nhiều ý nghĩa. Sắc cam thụ hưởng sự mạnh mẽ của màu đỏ và sự hạnh phúc của màu vàng. Nó đại diện cho sự trường tồn, bất tử, sức khỏe, tuổi thọ và sự giàu có.

Dứa xiêm

Người miền Bắc chúng ta thường hay gọi là trái dứa, còn miền Nam gọi là trái thơm (hoặc khóm). Nếu muốn cả năm may mắn về cả tiền tài, sự nghiệp và luôn hạnh phúc, bình an thì nên chọn trái thơm để dâng cúng lên Thần tài. Bởi dứa là loại trái cây biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng. Dứa có mùi thơm dễ chịu thể hiện sự thơm tho, đa phúc và đa lộc.

Nếu muốn cả năm may mắn về cả tiền tài, sự nghiệp và luôn hạnh phúc, bình an thì nên chọn trái thơm để dâng cúng lên Thần tài.

Quả táo (táo đỏ)

Loại quả này rất được ưa chuộng trong mâm ngũ quả cúng Thần tài thổ Địa. Trong tiếng Hán, chữ "Táo" có âm đọc gần giống chữ "Hòa", ngụ ý cho sự hòa thuận, êm ấm. Những quả táo đỏ căng tròn dâng lên Thần tài chính là biểu tượng của sự phú quý, gia đình đoàn viên và mối quan hệ hòa hợp giữa các thành viên.

Nho

Trong phong thuỷ, chùm nho đầy đặn trái tươi ngon thường được dùng để cúng Thần tài với mong muốn mang lại sự sinh sôi và nhiều tài lộc. Nho cũng loại hoa quả đại diện cho sự thành công hiện tại hoặc trong tương lai không xa. Đôi khi, loại quả này cũng được sử dụng như yếu tố phong thuỷ cho các vấn đề về sinh con, hoá hung thành cát hay biến vận hạn rủi ro thành may mắn.

Cách đặt và sắp xếp hoa quả trên bàn thờ Thần tài

Hoa quả nên được bày trên đĩa hoặc mâm sạch, đặt cân đối và chắc chắn. Khi sắp xếp, nên đặt quả lớn, cứng ở phía dưới, sau đó xếp các quả nhỏ hơn lên trên hoặc xung quanh để mâm quả ổn định và hài hòa.

Trong thờ cúng, lọ hoa sẽ đặt ở phía Đông, mâm ngũ quả đặt ở phía Tây. Tuy nhiên, vị trí có thể linh hoạt theo thiết kế bàn thờ, miễn vẫn đảm bảo cân đối và trang nghiêm.

Mâm quả không nên che khuất tượng ông Địa, Thần tài, bát hương, kỷ chén hoặc các vật phẩm thờ cúng khác. Với bàn thờ nhỏ, chỉ nên bày lượng hoa quả vừa phải để giữ không gian thông thoáng, thuận tiện khi thắp hương và vệ sinh.

Thông tin trên VTC News, nhiều gia đình áp dụng nguyên tắc "Đông bình Tây quả" khi bài trí đĩa trái cây và lọ hoa trên ban thờ. Cách sắp xếp này bắt nguồn từ quy luật tự nhiên: Mặt trời mọc đằng Đông và lặn ở đằng Tây, cây cối phải đơm hoa rồi mới kết trái. Vì vậy, trong thờ cúng, lọ hoa sẽ đặt ở phía Đông, mâm ngũ quả đặt ở phía Tây. Tuy nhiên, vị trí có thể linh hoạt theo thiết kế bàn thờ, miễn vẫn đảm bảo cân đối và trang nghiêm.

Sau khi bày, cần kiểm tra độ chắc chắn của mâm quả để tránh xô lệch hoặc rơi đổ. Hoa quả nên được thay mới khi có dấu hiệu héo, mềm, chảy nước hoặc hư hỏng nhằm giữ không gian thờ cúng luôn sạch sẽ, trang nghiêm.

Điều cấm kỵ không nên phạm phải

Để bàn thờ Thần tài bụi, bẩn

Tượng Thần tài phải luôn được giữ sạch sẽ, khô thoáng để thể hiện tấm lòng thành kính. Mỗi gia đình cần có một chiếc khăn sạch chỉ dùng để lau riêng cho tượng Thần tài.

Không đặt bàn thờ Thần tài ở lối đi lại vì sự ồn ào sẽ làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng. Như vậy, gia đình sẽ ít có may mắn và tài lộc.

Khi làm lễ cúng Thần tài nên ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, đúng mực, không mặc đồ rách, hở hang, thể hiện tấm lòng thành kính. Đồng thời, tuyệt đối kiêng kỵ việc nói tục chửi bậy trước, trong và sau khi hành lễ.

Đặt bàn thờ Thần tài gần nơi ô uế

Theo VTV, Bàn thờ Thần tài không được đặt trước cửa phòng tắm hay gần khu vực để thùng rác hoặc quần áo nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc làm ô uế, vấy bẩn lên vị thần. Nơi đặt bàn thờ ông Địa và Thần tài phải luôn sạch sẽ.

Không đặt bàn thờ Thần tài ở lối đi lại vì sự ồn ào sẽ làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng. Như vậy, gia đình sẽ ít có may mắn và tài lộc.

Không được bỏ qua nghi lễ sau khi tiếp nhận Thần tài

Nghi lễ mà nhiều người hay quên sau khi tiếp nhận Thần tài đó là đi bộ về phía sau nhà 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 hoặc 38 bước chân tùy thuộc vào điều kiện từng nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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