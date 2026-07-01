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Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến

Thứ tư, 14:16 01/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Bài viết này sẽ bật mí cho bạn những loại cây để bàn làm việc hợp mệnh nhất, giúp người tuổi Thân tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Cây hợp phong thủy cho người tuổi Thân

Cây hợp phong thủy tuổi Nhâm Thân mệnh Kim

Theo phong thủy, những người mệnh Kim hãy chọn cho mình những cây cảnh trong nhà có màu vàng rực rỡ hoặc màu trắng tinh khiết. Vì Thổ (màu vàng) sinh Kim và chủ nhân mệnh Kim nên màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh.

Người tuổi Nhâm Thân mệnh Kim nên chọn cây có lá, hoa hay thân màu trắng, nâu giúp mang lại ấm no, hạnh phúc cho gia đình.

Không nên trồng cây phong thủy có màu đỏ, hồng, cam tím (hành Hỏa tương khắc) có thể dễ ảnh hưởng hòa khí, công việc làm ăn kém vận may, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1.

Việc lựa chọn một chậu cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân là giải pháp hoàn hảo giúp cân bằng năng lượng, giữ tiền của và kích hoạt vận may.

Cây hợp tuổi Nhâm Thân mệnh Kim như: Cây ngọc ngân (cây cung điện vàng), cây trầu bà đế vương, cây lan chi (cây dây nhện), cây cọ Nhật… Ngoài ra, bạn còn thể chọn các loại cây thuộc hành Thổ để tạo nên sự tương sinh trong phong thủy.

Cây hợp phong thủy tuổi Canh Thân mệnh Mộc

Thực tế, có khá nhiều người thuộc mệnh Mộc yêu thích màu xanh. Và đó cũng chính là màu mệnh của họ và những cây cảnh mang xanh lục sẽ giúp người mệnh Mộc cảm thấy thoải mái, tươi vui hơn.

Người tuổi Canh Thân mệnh Mộc nên trang trí những cây có màu xanh lá (màu hợp) hoặc xanh dương, đen (hành Thủy tương sinh). Bên cạnh đó cũng có thể trồng cây thủy sinh để mang lại may mắn, thuận lợi và bình an.

Cây phong thủy cho người tuổi Canh Thân mệnh Mộc là cây có màu xanh lá: cây trầu bà, cây phát tài, cây vạn niên tùng (tùng la hán), cây trường sinh, cây cau tiểu trâm, cây vạn niên thanh, cây kim ngân, cây sen đá xanh…

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2.

Cây phong thủy cho người tuổi Canh Thân mệnh Mộc là cây có màu xanh lá như cây trầu bà, cây phát tài, cây vạn niên tùng (tùng la hán), cây trường sinh, cây cau tiểu trâm, cây vạn niên thanh, cây kim ngân, cây sen đá xanh…

Ngoài ra, người tuổi Canh Thân mệnh Mộc nên tránh chọn những loại cây có màu trắng hoặc ghi vì chúng thuộc Kim khắc Mộc.

Cây hợp phong thủy tuổi Giáp Thân mệnh Thủy

Người tuổi Giáp Thân mệnh Thủy hợp với những loại cây có lá, thân hoặc hoa sở hữu màu xanh dương hoặc màu trắng, ghi, xám, những màu sắc này được xem là gia tăng thêm điềm lành trong phong thủy.

Người tuổi này nên mua cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây ngọc ngân, cây lộc nhung, cây vạn tuế, cây sung, các loại cây tùng.

Bên cạnh đó, tuổi Giáp Thân có thể trồng cây cảnh thủy sinh hoặc những cây thuộc mệnh Kim (do Kim sinh Thủy) để hỗ trợ cho bản mệnh của mình.

Cây hợp phong thủy tuổi Bính Thân mệnh Hỏa

Trong ngũ hành, Hỏa là "Viêm Thượng": "Viêm" là nóng, là nhiệt. "Thượng" là lên cao. Vì thế, mệnh Hỏa có tính ấm, hướng thiên, trừ âm (lạnh), đốt cháy kim loại (mệnh Kim).

Người tuổi Bính Thân mệnh Hỏa nên chọn cây cảnh có hoa và lá màu xanh lá cây (màu tương sinh) hoặc đỏ, cam, hồng, tím (màu tương hợp).

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3.

Người tuổi Bính Thân mệnh Hỏa có thể dùng các cây có màu đỏ như: cây phát lộc hoa, cây phú quý, cây đa búp đỏ, cây vạn lộc.

Ngoài ra, người tuổi này không nên chọn cây trồng có màu xanh dương (hành Thủy tương khắc) dễ khiến thất thoát tiền bạc, gia chủ không may mắn.

Tuổi Bính Thân mệnh Hỏa hợp cây có màu xanh như cây kim ngân, cây kim tiền, cây bạch mã hoàng tử, cây trầu bà đế vương…

Ngoài ra, người tuổi Bính Thân mệnh Hỏa có thể dùng các cây có màu đỏ như: cây phát lộc hoa, cây phú quý, cây đa búp đỏ, cây vạn lộc, cây đuôi công tím, cây hồng môn, cây lan quân tử, cây thẻ bài hồng, cây hoa trạng nguyên…

Cây hợp phong thủy tuổi Mậu Thân mệnh Thổ

Lựa chọn cây cho người tuổi Mậu Thân mệnh Thổ các bạn cũng nên chú ý lựa chọn các loại cây có đặc tính đặc trưng như ưa nước ưa sáng.

Người tuổi Mậu Thân có mệnh Thổ nên chọn những cây cảnh có màu nâu hoặc vàng hoặc màu đỏ.

Một số cây phù hợp cho người tuổi Thân mệnh Thổ như cây lưỡi hổ viền vàng, cây thiết mộc lan, cây thiết mộc lan ghép (sọc vàng), trầu bà đế vương vàng, vạn niên thanh bò đốm vàng, cây đại niên thanh, cau vàng, lan hồ điệp (hoa vàng)…

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 4.

Cây để bàn làm việc không chỉ mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ tuổi Thân, mà nó còn đem lại một không gian đẹp, đầy sức sống.

Lưu ý khi lựa chọn cây để bàn làm việc phù hợp cho tuổi Thân

Cây để bàn làm việc không chỉ mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ tuổi Thân, mà nó còn đem lại một không gian đẹp, đầy sức sống. Vì vậy khi lựa chọn cây để bàn làm việc cho người tuổi Thân bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Về màu sắc của cây: Cần lựa chọn những loại cây có màu sắc tự nhiên, xanh tốt, dễ chăm sóc. Chỉ nên bố trí 1 đến 2 cây chứ không nên bài trí nhiều sẽ gây bí bách cho không gian phòng làm việc.

Về hình dáng của cây: Không nên lựa chọn những loại cây xù xì, gai góc, dị dạng. Tốt nhất nên lựa chọn những loại cây có lá to bản để có cảm giác ôn hòa. Tuy nhiên cũng cần phải lựa chọn những loại cây có kích thước vừa phải.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 5.Cách chọn kích thước bàn thờ Thần tài chuẩn thước lỗ ban hút tài lộc

GĐXH - Kích thước bàn thờ Thần tài, Thổ địa hợp phong thủy, chuẩn thước lỗ ban là một trong những vấn đề được quan tâm bởi nhiều khách hàng khi thỉnh bàn thờ các ông về nhà.

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Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 7.Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc?

GĐXH - Cây phong thủy bản chất là vật trang trí phòng làm việc. Chọn cây phù hợp với vận mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thuận lợi.

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