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Tại sao cầu thang đối diện cửa chính lại xấu? Cách hóa giải

Thứ tư, 07:11 01/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Cầu thang đối diện cửa chính là tình trạng khi cửa chính ra vào nhà và miệng cầu thang nằm trên một đường thẳng, tạo thành một trục thẳng đứng. Theo phong thủy, đây là một điều không tốt.

Tại sao cầu thang đối diện cửa chính lại xấu?

Theo phong thủy, cầu thang đối diện cửa chính có thể mang lại một số tác động không tốt đến tài lộc, sức khỏe.

Khi năng lượng này đi vào nhưng bị cầu thang hút thẳng lên tầng trên hoặc kéo xuống tầng dưới, luồng khí sẽ không thể lưu giữ lại tại không gian chính. Điều này có thể dẫn đến tình trạng hao tài tốn của, tiền bạc thất thoát mà không rõ nguyên nhân.

Hơn nữa, sự xung đột giữa năng lượng từ cửa chính và cầu thang cũng có thể làm mất đi sự cân bằng cần thiết trong không gian sống.

Cách hóa giải cầu thang đối diện cửa chính 

Hóa giải cầu thang đối diện cửa chính bằng cách sử dụng bình phong

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là đặt một bình phong ở giữa cửa chính và cầu thang. Bình phong hoạt động như một "tấm chắn" giúp ngăn chặn luồng khí xông thẳng từ cửa chính vào cầu thang, đồng thời điều hướng năng lượng lưu thông nhẹ nhàng hơn trong nhà.

Tại sao cầu thang đối diện cửa chính lại xấu? Cách hóa giải - Ảnh 1.

Theo phong thủy, cầu thang đối diện cửa chính có thể mang lại một số tác động không tốt đến tài lộc, sức khỏe.

Bình phong nên được chọn với thiết kế hài hòa với nội thất và không quá kín, để duy trì sự thoáng đãng của không gian. Vật liệu của bình phong có thể là gỗ, vải, hoặc kim loại tùy thuộc vào phong cách trang trí của ngôi nhà.

Trồng cây xanh lớn để hóa giải cầu thang đối diện cửa chính

Đặt một chậu cây xanh lớn ở vị trí giữa cửa chính và cầu thang cũng là cách hóa giải hiệu quả. Cây xanh không chỉ giúp cản trở luồng khí mạnh mà còn tạo cảm giác dịu nhẹ, cân bằng năng lượng trong nhà.

Nên chọn các loại cây phong thủy mang ý nghĩa tốt như cây kim tiền, cây lưỡi hổ, hoặc cây bàng Singapore. Đảm bảo cây được chăm sóc tốt, luôn xanh tươi để phát huy tác dụng phong thủy.

Sử dụng rèm cửa dày ngăn cửa chính với cầu thang

Nếu cầu thang quá gần cửa chính và không thể đặt vật chắn trực tiếp, treo rèm cửa dày ở cửa chính là một giải pháp thay thế. Rèm cửa giúp giảm thiểu tác động của luồng khí khi cửa chính mở, ngăn khí không tràn vào cầu thang ngay lập tức.

Tại sao cầu thang đối diện cửa chính lại xấu? Cách hóa giải - Ảnh 2.

Nếu cầu thang quá gần cửa chính và không thể đặt vật chắn trực tiếp, treo rèm cửa dày ở cửa chính là một giải pháp thay thế.

Nên chọn loại rèm chất liệu tốt, có màu sắc hài hòa với tổng thể ngôi nhà. Ngoài ra, rèm cửa còn giúp tăng tính riêng tư cho không gian sống.

Sửa lại cầu thang

Trong trường hợp có điều kiện và đang ở giai đoạn thiết kế hoặc sửa chữa, việc thay đổi hướng của cầu thang là cách hóa giải triệt để nhất. 

Cầu thang nên được điều chỉnh để không nằm thẳng hàng với cửa chính, mà nên lệch sang một bên hoặc được che khuất bởi một bức tường nhỏ. Thiết kế này không chỉ tốt về phong thủy mà còn giúp không gian ngôi nhà trở nên hài hòa và tiện nghi hơn.

Sử dụng gương phong thủy

Một giải pháp phong thủy khác là sử dụng gương nhỏ đặt ở góc cầu thang, nhằm phản chiếu luồng khí và điều hướng chúng sang hướng khác. 

Tuy nhiên, việc sử dụng gương cần phải thận trọng, tránh đặt gương phản chiếu thẳng ra cửa chính, vì điều này có thể gây phản tác dụng, đẩy tài lộc ra khỏi nhà. Tốt nhất, gương nên được đặt ở một vị trí kín đáo, không lộ rõ khi đứng ở cửa chính.

Lưu ý khi thiết kế nhà ở để tránh cầu thang đối diện cửa chính

Trong quá trình thiết kế nhà ở, việc bố trí cầu thang sao cho hợp lý và đúng phong thủy là rất quan trọng để đảm bảo sự hài hòa về mặt năng lượng và thẩm mỹ cho không gian sống.

Tại sao cầu thang đối diện cửa chính lại xấu? Cách hóa giải - Ảnh 3.

Cầu thang nên được đặt ở những vị trí kín đáo, không trở thành điểm nhấn chính khi vừa bước vào nhà.

Đầu tiên, cần tránh đặt cầu thang đối diện cửa chính ngay từ giai đoạn thiết kế. Việc này giúp ngăn chặn luồng khí từ cửa chính xông thẳng vào cầu thang, giảm thiểu nguy cơ xáo trộn năng lượng và các ảnh hưởng tiêu cực về phong thủy.

Thay vào đó, cầu thang nên được đặt ở những vị trí kín đáo, không trở thành điểm nhấn chính khi vừa bước vào nhà.

Bên cạnh vị trí, việc đảm bảo cầu thang có đầy đủ ánh sáng và thông gió cũng rất quan trọng. Một cầu thang sáng sủa, thoáng đãng không chỉ giúp năng lượng được lưu thông một cách tự nhiên mà còn mang lại cảm giác dễ chịu cho các thành viên trong gia đình. Có thể sử dụng cửa sổ, đèn chiếu sáng hoặc sơn màu sáng để tăng thêm sự tươi mới cho khu vực này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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