Chọn đúng cây phong thủy để bàn tuổi Mùi, tiền tài gõ cửa năm 2026
GĐXH - Việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp không chỉ tạo ra một không gian sống tích cực mà còn có thể thu hút tài lộc cho người tuổi Mùi.
Tầm quan trọng của cây để bàn
Trong bối cảnh hiện đại, khi con người ngày càng bận rộn, việc tạo ra một môi trường làm việc hoặc sinh hoạt thoải mái, cân bằng năng lượng không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, mà còn nâng cao hiệu suất công việc, thu hút may mắn và tài lộc.
Trong số các yếu tố phong thủy, cây xanh chiếm một vị trí đặc biệt. Cây không chỉ mang lại không gian xanh mát, giảm stress mà còn tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng.
Khi đặt cây để bàn (còn gọi là cây để bàn làm việc, cây để bàn học), chúng ta đang tạo ra một "cánh cổng năng lượng" giữa con người và thiên nhiên, giúp dòng khí "chiếu" (chiếu khí) lưu thông một cách nhẹ nhàng, tránh hiện tượng "khí tắc" gây căng thẳng, bực bội.
Tuy nhiên, không phải mọi loại cây đều phù hợp với mọi người. Mỗi người sinh ra dưới một cung Hoàng Đạo và năm sinh nhất định, mang những yếu tố ngũ hành, mệnh và tuổi khác nhau.
Tuổi Mùi (1991, 2003, 2026, 2027… tùy theo chu kỳ 12 năm) thuộc mệnh Thủy (nước) và có mệnh Mộc (cây) hoặc Thổ (đất) tùy vào năm sinh cụ thể. Vì vậy, việc chọn cây phong thủy để bàn cho người tuổi Mùi cần dựa trên nguyên tắc cân bằng ngũ hành, tăng cường năng lượng sinh khí và khắc chế các yếu tố xấu như "tứ tượng" hay "tứ xấu".
Cây phong thủy hợp tuổi Mùi
Cây hợp phong thủy tuổi Ất Mùi mệnh Kim
Theo phong thủy, những người mệnh Kim hãy chọn cho mình những cây cảnh trong nhà có màu vàng rực rỡ hoặc màu trắng tinh khiết. Vì Thổ (màu vàng) sinh Kim và chủ nhân mệnh Kim nên màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh.
Vì vậy người tuổi Ất Mùi mệnh Kim nên chọn cây có lá, hoa hay thân màu trắng, nâu giúp mang lại ấm no, hạnh phúc cho gia đình.
Măt khác, người tuổi này không nên trồng cây phong thủy có màu đỏ, hồng, cam tím (hành Hỏa tương khắc) có thể dễ hủy hoại hòa khí, công việc làm ăn không gặp may, ảnh hưởng sức khỏe.
Cây hợp tuổi Mùi mệnh Kim như: Cây ngọc ngân (cây cung điện vàng), cây trầu bà đế vương, cây lan chi (cây dây nhện), cây cọ nhật… Ngoài ra, bạn còn thể chọn các loại cây thuộc hành Thổ để tạo nên sự tương sinh trong phong thủy.
Cây hợp phong thủy tuổi Quý Mùi mệnh Mộc
Thực tế, có khá nhiều người thuộc mệnh Mộc yêu thích màu xanh. Và đó cũng chính là màu mệnh của họ và những cây cảnh mang xanh lục sẽ giúp người mệnh Mộc cảm thấy thoải mái, tươi vui hơn.
Nên: trang trí những cây có màu xanh lá (màu hợp) hoặc xanh dương, đen(hành Thủy tương sinh). Bên cạnh đó cũng có thể trồng cây thủy sinh để mang lại may mắn, thuận lợi và bình an.
Cây phong thủy cho người tuổi Mùi mệnh Mộc là cây có màu xanh lá cây trầu bà, cây phát tài, cây vạn niên tùng (tùng la hán), cây trường sinh, cây cau tiểu trâm, cây vạn niên thanh, cây kim ngân, sen đá xanh... Tránh chọn những loại cây có màu trắng hoặc ghi vì chúng thuộc Kim khắc Mộc.
Cây hợp phong thủy tuổi Nhâm Mùi mệnh Thủy
Người tuổi Mùi mệnh Thủy có tầm nhìn xa trông rộng, kiên nhẫn, có nghị lực, tuy nhiên có phần thiếu cá tính, thường hành sự theo lẽ thường tình, thuận nước đẩy thuyền.
Người mệnh Thủy cũng hợp với những loại cây có lá, thân hoặc hoa sở hữu màu xanh dương hoặc màu trắng, ghi, xám, những màu sắc này được xem là gia tăng thêm điềm lành trong phong thủy.
Người tuổi Nhâm Mùi nên mua cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây ngọc ngân, cây lộc nhung, cây vạn tuế, cây sung, các dòng cây tùng. Bên cạnh đó, tuổi Bính Mùi có thể trồng cây cảnh thủy sinh hoặc những cây thuộc mệnh Kim (do Kim sinh Thủy) để hỗ trợ cho bản mệnh của mình.
Cây hợp phong thủy tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa
Trong ngũ hành, Hỏa là "Viêm Thượng": "Viêm" là nóng, là nhiệt. "Thượng" là lên cao. Vì thế, mệnh Hỏa có tính ấm, hướng thiên, trừ âm (lạnh), đốt cháy kim loại (Mệnh Kim).
Người tuổi Kỷ Mùi nên chọn cây cảnh có hoa và lá màu xanh lá cây (màu tương sinh) hoặc đỏ, cam, hồng, tím (màu tương hợp).
Không nên chọn cây trồng có màu xanh dương (hành Thủy tương khắc) dễ khiến thất thoát tiền bạc, gia chủ không may mắn.
Các cây hợp tuổi Mùi mệnh Hỏa như cây kim ngân, cây kim tiền, cây bạch mã hoàng tử, cây trầu bà đế vương…
Và cây có màu đỏ như cây phát lộc hoa, cây phú quý, cây búp đa đỏ, cây vạn lộc, cây đuôi công tím, cây hồng môn, cây lan quân tử, cây thẻ bài hồng, cây hoa trạng nguyên…
Cây hợp phong thủy tuổi Tân Mùi mệnh Thổ
Lựa chọn cây cho người mệnh Thổ bạn cũng nên chú ý lựa chọn các loại cây có đặc tính đặc trưng như ưa nước, ưa sáng. Người tuổi Tân Mùi có mệnh Thổ nên chọn những cây cảnh có màu nâu hoặc vàng hoặc màu đỏ.
Một số cây phù hợp cho người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ như cây lưỡi hổ viền vàng, thiết mộc lan, thiết mộc lan ghép (sọc vàng), trầu bà đế vương vàng, vạn niên thanh bò đốm vàng, đại niên thanh, cau vàng, lan hồ điệp (hoa vàng)…
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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