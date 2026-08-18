Cúng cô hồn bằng món chay hay mặn? Mâm cúng rằm tháng 7 ý nghĩa

Ý nghĩa của lễ cúng rằm

Cúng rằm vốn mang ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ và giữ sự kết nối tâm linh giữa con cháu và thần linh, gia tiên. Đây là thời điểm âm – dương được cho là hài hòa, thích hợp để con người thể hiện lòng kính trọng và cầu mong bình an. Bản chất của lễ cúng không nằm ở việc dùng đồ mặn hay đồ chay, mà nằm ở sự trang nghiêm, thanh tịnh và tâm thành.

Từ xa xưa, người Việt coi rằm là ngày "giữa tháng", tượng trưng cho sự tròn đầy, đủ đầy. Mọi nghi lễ đều hướng đến sự chỉn chu, sạch sẽ và đúng mực. Vì vậy, mâm cúng có thể thay đổi tùy điều kiện gia đình, miễn giữ được sự trọn vẹn trong tâm.

Cúng cô hồn là gì?

Cúng cô hồn là lễ cúng dành riêng cho những linh hồn lang thang, không ai thờ cúng. Những linh hồn này cô đơn, đi lang thang, vất vưởng khắp nơi, không được lễ vật từ người thân gia đình của họ nên họ luôn trong tình trạng đói khát. Chính vì thế mà dần dần trở nên xấu xa và có những hành động quấy nhiễu cuộc sống của con người.

Mâm cúng có thể thay đổi tùy điều kiện gia đình, miễn giữ được sự trọn vẹn trong tâm.

Vì vậy, từ ngày 02/07-15/07 âm lịch các gia đình sẽ làm lễ cúng thí thực cô hồn hay còn được gọi cúng chúng sinh để không bị các vong linh quấy phá công việc làm ăn cũng như hạnh phúc gia đình và cũng là để cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

Đây được xem là một hành động nhân ái, bác ái của người sống dành cho người đã khuất. Một hành động chia sẻ đau khổ và cô đơn với vong linh khốn khổ, không nơi nương tựa, không người thân thờ cúng.

Lễ vật cúng cô hồn nên cúng chay hay mặn?

Theo VTC News, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là "tháng cô hồn", là tháng mà Diêm Vương sẽ ra lệnh mở cửa cho các vong hồn được lên trần gian với con người. Vì thế, tục lệ cúng cô hồn ra đời.

Các gia đình làm lễ cúng cô hồn để không bị các vong linh quấy phá công việc làm ăn cũng như hạnh phúc gia đình, và cũng là để cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

Thông tin trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một lưu ý quan trọng của lễ cúng cô hồn là không cúng xôi, gà, lợn, bò... Chỉ cúng cô hồn bằng các món ăn chay, không cúng đồ mặn vì sẽ khơi dậy tham, sân, si, đồng thời phải đặt lễ cúng trước cửa nhà hay nơi đang buôn bán.

Các gia đình làm lễ cúng cô hồn để không bị các vong linh quấy phá công việc làm ăn cũng như hạnh phúc gia đình, và cũng là để cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

Khi rải tiền vàng ra mâm cúng phải để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng từ 3-5-7 cây hương. Bày lễ và cúng ngoài trời hoặc trước cửa chính ngôi nhà. Kết thúc lễ cô hồn, gạo, muối được vãi ra sân, đường, sau đó là đốt vàng mã.

Mâm cúng Rằm tháng 7 ý nghĩa

Theo VOV, tùy phong tục từng vùng miền, mâm cúng có thể khác nhau. Tuy nhiên, các gia đình thường chuẩn bị 3 mâm lễ chính: mâm chay cúng Phật, mâm mặn (hoặc chay) cúng gia tiên và mâm lễ cúng chúng sinh ngoài trời.

Mâm cúng Phật: thường là mâm chay gồm giò chay, xôi, nem, nộm rau củ, đậu hũ, canh nấm… kèm theo hoa tươi, hương, nước, rượu.

Mâm cúng gia tiên: thường là cỗ mặn với gà, canh, nem, rau luộc, xôi, chè… cùng hoa quả, rượu, hương, vàng mã.

Mâm cúng chúng sinh: gồm muối gạo, cháo loãng, hoa quả, bánh kẹo, bỏng ngô, quần áo chúng sinh bằng giấy, vàng mã, nước và hương nến.

Dù đơn giản hay cầu kỳ, điều quan trọng nhất khi cúng rằm tháng 7 vẫn là tấm lòng thành kính. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là dịp để mỗi người sống chậm lại, hướng thiện, biết ơn và sẻ chia.

Khi sắp lễ, cần tuân theo nguyên tắc: mâm cúng Phật đặt cao nhất, mâm gia tiên đặt trong nhà, mâm chúng sinh đặt ngoài trời. Thời gian cúng phù hợp nhất là buổi sáng cho lễ Phật và gia tiên, buổi chiều tối cho lễ chúng sinh.

Trong suốt nghi lễ, gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề, sắp xếp lễ vật gọn gàng, đọc văn khấn trang nghiêm. Lưu ý, không cúng chúng sinh trong nhà, không để mâm cúng sơ sài, cũng không làm vào ban đêm.

Dù đơn giản hay cầu kỳ, điều quan trọng nhất khi cúng rằm tháng 7 vẫn là tấm lòng thành kính. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là dịp để mỗi người sống chậm lại, hướng thiện, biết ơn và sẻ chia.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Thời điểm cúng để bình an, tránh phạm đại kỵ GĐXH - Rất nhiều gia đình vì cúng tùy tiện, sai ngày giờ mà vô tình rước thêm rắc rối vào nhà. Vậy tháng cô hồn bắt đầu từ ngày nào và đâu là thời điểm cúng chuẩn vừa thể hiện lòng thành, vừa giữ cho gia đạo bình an?

Muốn gia đạo êm ấm, tiền bạc dư dả, chớ để cây này trước nhà GĐXH - Muốn nhà cửa luôn êm ấm, tài lộc tích tụ dư dả thì việc bài trí cây cảnh trước nhà tuyệt đối không được xem nhẹ. Vì trồng đúng chỗ mới gia tăng vận khí.