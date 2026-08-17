Rằm tháng 7 cúng giờ nào, thứ tự cúng ra sao và mâm cúng gồm những gì?

Mâm cúng rằm tháng 7 đúng chuẩn

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cúng rằm tháng 7, chúng ta nên chuẩn bị những vật phẩm thanh tịnh để dâng cúng. Do đó, khi sắm lễ cúng rằm tháng 7, chúng ta nên chuẩn bị: Vật thực chay tịnh, không sát mạng chúng sinh để cúng; Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.

Đồ lễ gồm: Hương, các loại hương đốt có hương thơm. Hoa, các loài hoa có hương thơm (không kiêng về tên hoa và số lượng). Trà, nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh.

Quả: Số lượng tùy ý, không kiêng kỵ 2 quả hay 4 quả… Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị (tránh tình trạng biến ban thờ thành chỗ cất đồ).

Thực: mâm cơm chay, nếu có xôi chè thì bày cả xôi chè để cúng.

Nếu cúng cô hồn thì chuẩn bị thực: cháo, gạo muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tùy ý)… chậu nước sạch.

Mâm cỗ cúng rằm tháng bảy tại nhà

Địa điểm bày lễ: Tại ban thờ.

Cúng Phật: Hương, hoa, trà, quả, thực, xôi chè hoặc bát cơm trắng (Nếu gia đình chưa có ban thờ Phật, thì khi bạch cúng lễ, sẽ hướng tâm tới Phật để cúng, mà không sắm lễ).

Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ tâm linh lớn nhất trong năm, nhưng không phải ai cũng biết cách chuẩn bị lễ vật và tiến hành nghi thức sao cho đúng phong tục.

Cúng chư Thiên, Thần linh: Hương, hoa, trà, quả, thực, xôi chè hoặc bát cơm trắng.

Cúng vong linh gia tiên: Hương, hoa, trà, quả, thực: mâm cơm chay, nếu có xôi chè thì bày cả xôi chè để cúng.

Mâm cúng chúng sinh (cô hồn)

Địa điểm: cửa nhà, hiên nhà, sân, sân thượng…

Đồ lễ: hương, hoa, trà, quả, cháo, gạo muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tuỳ ý)… mâm cơm chay, chậu nước sạch.

Mâm cúng tại mộ

Mâm cúng tại mộ được sắm thành hai lễ: Một lễ cúng thần linh; một lễ cúng vong linh của gia đình và thí thực cô hồn cùng một lễ:

Sắm lễ cúng thần linh: Nến, hoa, quả, xôi, nước (số lượng tùy duyên).

Sắm lễ cúng vong linh của gia đình và thí thực cô hồn: Nến, hoa, quả, xôi, nước, bánh kẹo, khoai, ngô… (số lượng tùy duyên).

Cúng rằm tháng 7 vào giờ nào, theo thứ tự ra sao

Thứ tự cúng rằm tháng 7 nên là cúng Phật/thần linh và cúng gia tiên trước, cúng chúng sinh sau cùng.

Thông tin trên VOV, ngày rằm tháng 7 là ngày 15 âm lịch, năm nay tương ứng với ngày 27/8 dương lịch, rơi vào thứ 5. Việc gia đình lựa chọn thời điểm thực hiện nghi lễ có thể phụ thuộc vào phong tục từng địa phương, gia đình và điều kiện thực tế.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, việc cúng Rằm tháng 7 nên tách rõ giờ cúng trong nhà và giờ cúng ngoài trời, vì mỗi nghi lễ mang tính chất âm dương khác nhau.

Do đó, không nên hiểu rằng mọi gia đình bắt buộc phải thực hiện nghi lễ vào đúng một khung giờ hoặc một ngày duy nhất. Đặc biệt, những thông tin trên mạng xã hội như "phải cúng đúng giờ này", "không được cúng giờ kia" hay "không cúng đúng ngày sẽ gặp điều không may" chủ yếu thuộc về quan niệm dân gian, không phải quy định khoa học.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, việc cúng Rằm tháng 7 nên tách rõ giờ cúng trong nhà và giờ cúng ngoài trời, vì mỗi nghi lễ mang tính chất âm dương khác nhau.

Đối với lễ cúng Phật và cúng gia tiên, thời điểm phù hợp nhất là vào ban ngày, khi dương khí đầy đủ, không gian thanh tịnh và sáng sủa. Trong đó, khung giờ thường được xem là đẹp nhất là từ 09 giờ đến 11 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian nhiều gia đình lựa chọn vì vừa thuận tiện, vừa mang ý nghĩa trang nghiêm, sáng sủa, phù hợp với nghi lễ hướng nội.

Ngoài ra, các khung giờ buổi sáng như từ 07 giờ đến 09 giờ hoặc từ 11 giờ đến trước 12 giờ trưa cũng thường được chấp nhận, miễn là việc cúng Phật và gia tiên hoàn tất trong ban ngày, nhất là vào ngày 15/7 âm lịch.

Đối với lễ cúng cô hồn, cúng chúng sinh, thời điểm phù hợp lại là chiều tối, phổ biến nhất từ 17 giờ đến 19 giờ. Theo quan niệm dân gian, đây là lúc ánh sáng mặt trời đã dịu, âm dương giao hòa, thích hợp để các vong linh thụ hưởng lễ vật. Không nên cúng cô hồn vào giữa trưa hoặc quá khuya, vì giữa trưa dương khí quá mạnh, còn quá khuya thì dễ tạo cảm giác nặng nề, bất an. Bạn có thể chọn giờ như sau: Cúng Phật: từ 07 giờ đến 11 giờ sáng. Cúng gia tiên: từ 09 giờ đến trước 12 giờ trưa. Cúng cô hồn: từ 17 giờ đến 19 giờ chiều tối.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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