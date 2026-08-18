Lý do bất ngờ khiến những mệnh này nên trồng cây khế trong 4 tháng cuối năm 2026

Ý nghĩa cây khế trong phong thủy

Thông tin trên VTC News, nhiều người làm ăn kinh doanh đặc biệt ưa chuộng cây khế bởi nó được cho là mang lại năng lượng tích cực, giúp cải thiện vận khí, thúc đẩy công việc phát triển thuận lợi. Cây khế bonsai có thể được trồng trong văn phòng hoặc khu vực kinh doanh để tạo ra một không gian làm việc tràn đầy năng lượng và sự sáng tạo.

Nhiều người đặt cây khế ở bàn làm việc, quầy thu ngân hay cửa ra vào để thu hút khách hàng, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời xua đuổi tà khí, mang lại sự ổn định và phát triển cho công việc.

Vẻ đẹp tràn đầy năng lượng của cây khế giúp giảm căng thẳng, mang lại sự bình an và tinh thần lạc quan cho gia chủ. Tinh thần thoải mái, sáng suốt sẽ giúp công việc thuận lợi và dễ dàng gặt hái thành công. Do đó, nhiều người tin rằng cây khế không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp tăng cường sự tập trung, trí tuệ và năng lượng tích cực trong công việc.

Theo phong thủy, trồng khế trong vườn mang ý nghĩa mong cầu sự gắn kết lâu dài, bền chặt giữa các thành viên, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp phát triển ổn định, vượt qua mọi thử thách.

Ngoài ra, cây khế có sức sống bền bỉ, dễ trồng, dễ chăm sóc, tán lá rộng và rễ ăn sâu. Đặc tính này đại diện cho sự vững chắc, kiên cố trong gia đình và sự nghiệp. Trồng khế trong vườn mang ý nghĩa mong cầu sự gắn kết lâu dài, bền chặt giữa các thành viên, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp phát triển ổn định, vượt qua mọi thử thách.

Tuổi, mệnh nào trồng cây khế để đón lộc vào nhà?

Mặc dù cây khế phù hợp với nhiều không gian, nhưng theo phong thủy, có một số đối tượng đặc biệt hợp với loài cây này, giúp họ phát huy tối đa vận khí:

Người tuổi Thìn

Cây khế đặc biệt tương hợp với người tuổi Thìn. Những người thuộc tuổi này thường mang khí chất mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo và trí tuệ vượt trội, song đôi khi lại gặp nhiều biến động trong công danh, sự nghiệp.

Trồng khế trong vườn hoặc trong chậu (đặt đúng vị trí) có thể giúp người tuổi Thìn ổn định vận khí, thu hút may mắn, và dễ dàng gặp được quý nhân phù trợ trong công việc cũng như cuộc sống. Các năm sinh Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Mậu Thìn (1988), Canh Thìn (2000) được cho là sẽ hưởng lợi nhiều từ nguồn năng lượng tích cực này.

Người mệnh Thổ, mệnh Hỏa, mệnh Kim và mệnh Thủy

Người mệnh Thổ: Khi trồng khế, người mệnh Thổ sẽ nhận được nguồn năng lượng hỗ trợ tinh thần, mang lại cảm giác ổn định, vững vàng và kiên định hơn trong mọi quyết định.

Khi trồng khế, người mệnh Thổ sẽ nhận được nguồn năng lượng hỗ trợ tinh thần, mang lại cảm giác ổn định, vững vàng và kiên định hơn trong mọi quyết định.

Người mệnh Hỏa: Cây khế (thuộc hành Mộc) sẽ tiếp thêm sinh khí dồi dào cho người mệnh Hỏa, bởi theo quy luật tương sinh trong ngũ hành, Mộc sinh Hỏa. Điều này giúp tăng cường năng lượng tích cực, sự nhiệt huyết và may mắn cho người mệnh Hỏa.

Người Mệnh Kim: Đối với người mệnh Kim, cây khế vẫn có thể mang lại lợi ích nếu được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo sự cân bằng trong không gian sống. Tránh để cây phát triển quá rậm rạp làm mất đi sự hài hòa.

Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc. Vì vậy, người mệnh Thủy cũng thường được xếp vào nhóm có thể trồng cây khế thuận lợi về mặt phong thủy.

Trong cách lý giải dân gian, nước nuôi dưỡng cây cối nên người mệnh Thủy trồng cây thuộc hành Mộc có thể tạo cảm giác hài hòa về ngũ hành. Với những gia đình thích cây ăn quả vừa làm cảnh vừa có giá trị sử dụng, khế là một lựa chọn khá dễ ứng dụng.

Người mệnh Thủy có thể ưu tiên những cây khế có tán xanh khỏe, dáng cân đối, không bị sâu bệnh. Khi trồng trong chậu, nên chọn kích thước vừa với cây để bộ rễ có đủ không gian phát triển.

Lưu ý khi trồng cây khế trong nhà để giữ phong thủy tốt

Dù hợp tuổi hay hợp mệnh, cây muốn mang lại năng lượng tích cực trước hết phải khỏe mạnh. Không nên để cây úa lá, sâu bệnh hoặc khô héo lâu ngày vì dễ tạo cảm giác trì trệ. Cần cắt cành rối, dọn lá rụng và giữ khu vực quanh gốc sạch sẽ.

Cây khế ưa ánh sáng vừa phải, không chịu được ánh nắng gắt nhưng cũng không chịu được bóng râm hoàn toàn. Vì vậy, bạn nên trồng cây khế ở nơi có ánh sáng phù hợp thì sẽ sai hoa và quả hơn.

Theo Chuyên trang Đời sống & Pháp luật, một điều cần lưu ý là bạn chọn vị trí phù hợp để trồng cây khế. Nếu cây khế trồng ở đất và phía trước cửa nhà thì tránh trồng chắn lối đi. Khi cây to lên chắn lối đi thì sẽ cản lối đi lại, chắn lối thần tài, khiến cho luồng khí trong nhà khó lưu thông, dẫn tới khó chiêu tài rước lộc.

Nếu bạn muốn trồng cây khế to thì có thể trồng ở phía sau nhà hoặc là vườn bên cạnh nhà. Nếu trồng khế trong chậu với kích thước vừa phải và cây không phát triển tán rộng, có thể trồng ở trước nhà như các cây cảnh khác.

Cây khế ưa ánh sáng vừa phải, không chịu được ánh nắng gắt nhưng cũng không chịu được bóng râm hoàn toàn. Vì vậy, bạn nên trồng cây khế ở nơi có ánh sáng phù hợp thì sẽ sai hoa và quả hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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