Thực hư nỗi ám ảnh tháng 'cô hồn' và các ngày trong tháng 7 âm lịch cần lưu ý

Tháng 7 có gì đặc biệt?

Với tháng 7 dương lịch và âm lịch có những ngày lễ khác nhau. Nhiều người Việt thường ít quan tâm tháng 7 có ngày lễ gì mà mặc định tháng 7 âm lịch là 'tháng cô hồn'. Từ đó sinh ra lo lắng và luôn cho rằng đây là tháng mang lại những điều xui rủi. Tuy nhiên, thực tế thì tháng 7 luôn có những điều đặc biệt diễn ra.

Nếu bỏ qua ám ảnh tâm lý về tháng cô hồn, thì tháng 7 dương lịch và tháng 7 âm lịch đều có nhiều ngày lễ đáng nhớ. Đặc biệt là mùa Vu lan báo hiếu. Một dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta hướng về ông bà tổ tiên và suy ngẫm đến hiếu đạo gia đình. Hơn nữa, tháng 7 ở các nước trên thế giới mỗi năm đều có nhiều ngày lễ khác nhau. Thể hiện tinh thần dân tộc cũng như sự thống nhất tư tưởng về các sự kiện ý nghĩa chung mang tính toàn cầu.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, trong số 29 ngày của tháng 7 âm lịch 2026, có 4 mốc ngày được nhắc đến nhiều nhất - mỗi ngày lại gắn với một câu chuyện hoặc quan niệm riêng.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch

Theo phong tục của dân tộc ta, thì ngày mùng 1 âm lịch còn gọi là ngày Sóc, ngày rằm còn gọi là ngày Vọng. Hầu như các vùng miền ở nước ta không nhà nào không cúng vào ngày này. Ngày Sóc là ngày khởi đầu, bắt đầu của một tháng.

Với tháng 7 dương lịch và âm lịch có những ngày lễ khác nhau.

Ngày rằm hay 15 của tháng âm lịch thì được gọi là ngày Vọng, có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, vì đây là lúc mặt trăng tròn và sáng nhất.

Đồ khấn lễ tùy tâm gia chủ chuẩn bị sao cho phù hợp với truyền thống gia đình, tín ngưỡng, phong tục tập quán vùng miền, không yêu cầu phải theo chuẩn mực nào.

Mùng 7 tháng 7 âm lịch

Ngày lễ Thất Tịch (Mùng 7 tháng 7 âm lịch) gốc tích từ Trung Quốc nhưng còn được gọi là ngày "ông Ngâu bà Ngâu" - cách gọi Ngưu Lang và Chức Nữ trong văn hóa người Việt Nam.

Điều đặc biệt đối với ngày Lễ Thất Tịch tại Việt Nam đó là vào thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072), khi nhà vua ở độ tuổi 42 nhưng vẫn chưa có con để truyền ngôi vị, nên đã vào một ngôi chùa để cầu tự vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và nhờ đó sinh ra Thái tử Càn Đức.

Vì vậy, vào ngày này hàng năm, một lễ hội đã được tổ chức ở chùa Hà và trở thành lễ hội cầu tình duyên, gia đình hạnh phúc, con đàn cháu đống.

Ngày 15 tháng 7 âm lịch

Ngày 15 - rằm tháng 7 âm lịch (nhằm ngày 27/8/2026 dương lịch) - là ngày quan trọng nhất trong tháng, vì đây là thời điểm trùng của cả hai lễ là lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo và lễ Xá tội vong nhân theo quan niệm dân gian.

Trong số 29 ngày của tháng 7 âm lịch 2026, có 4 mốc ngày được nhắc đến nhiều nhất - mỗi ngày lại gắn với một câu chuyện hoặc quan niệm riêng.

Cũng theo dân gian, đây là thời điểm Quỷ Môn Quan đóng lại - kết thúc giai đoạn các vong hồn được tự do trở lại dương gian trong tháng.

Ngày 30 tháng 7 âm lịch

Không phải năm nào tháng 7 âm lịch cũng có ngày 30. Một tháng âm lịch có thể là tháng đủ (30 ngày) hoặc tháng thiếu (29 ngày), tùy vào chu kỳ trăng thực tế.

Năm 2026, tháng 7 âm lịch là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Điều đó có nghĩa là năm nay không tồn tại ngày 30 tháng 7 âm lịch - ngày cuối cùng của tháng là ngày 29, nhằm ngày 10/9/2026 dương lịch. Và như vậy năm nay tháng 7 âm sẽ lấy ngày 29 là ngày lễ tạ cuối tháng.

Thực hư nỗi ám ảnh về tháng 7 cô hồn

Thông tin trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn, tháng không may mắn, xui xẻo... Quan niệm này bắt nguồn từ Đạo giáo của người Trung Quốc. Họ cho rằng, từ ngày 2/7 âm lịch, Diêm Vương sẽ bắt đầu mở Quỷ Môn Quan cho quỷ đói được trở về dương gian. Sau đó, cánh cửa sẽ đóng lại đúng vào đêm 14/7 âm lịch. Để tránh quỷ đói quấy phá cuộc sống, người dân nên cúng cháo, gạo…

Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Nhiều người cho rằng, con người có hai phần: hồn và xác. Một người mất đi nhưng phần hồn vẫn còn tồn tại. Có người được đầu thai chuyển kiếp, có người bị đày vào địa ngục làm quỷ đói nhũng nhiễu dương gian. Vì vậy, các gia đình cúng cô hồn để cầu bình an, làm ăn thuận lợi.

Như vậy, tháng cô hồn chỉ là quan niệm dân gian và cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh thể hiện lòng từ bi, nhân đạo sẻ chia trong cuộc sống.

Theo Phật giáo, tháng Bảy âm lịch là thời điểm để mỗi người trong chúng ta có thêm ý thức để trau dồi, làm tăng trưởng thêm tâm hiếu và hạnh hiếu.

Dưới góc độ Phật giáo, tháng 7 là tháng cực kỳ tốt lành. Tháng 7 và đặc biệt ngày rằm tháng 7 là ngày chư Tăng tự tứ - ngày mà chư Tăng thêm tuổi hạ, ngày Phật hoan hỷ. Đây được xem như là mùa xuân của những người trong hàng xuất gia của Phật giáo.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Trấn Quốc chia sẻ trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo Phật không tin có tháng cô hồn. Trong tháng 7 âm lịch, mọi người không phải kiêng những điều như dân gian lan truyền. Ngày xấu hay ngày tốt đều do quan niệm mà ra. Do đó, đối với tháng Bảy là thời điểm để mỗi người trong chúng ta có thêm ý thức để trau dồi, làm tăng trưởng thêm tâm hiếu và hạnh hiếu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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