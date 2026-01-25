Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết
GĐXH - Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.
Ý nghĩa của hoa đào
Trong phong thủy, hoa đào còn có ý nghĩa báo hiệu mùa xuân về, một sự khởi đầu mới may mắn, hạnh phúc. Hình ảnh hoa đào còn có thể giúp xua đuổi bách quỷ cùng những điều không may, từ đó mang lại cho con người một năm mới bình yên và hạnh phúc.
Hoa hoa đào là biểu tượng của sự an khang thịnh vượng: Sắc hồng của hoa đào được xem là màu sắc mang lại may mắn, sự ấm cúng, niềm vui, niềm tin, tình yêu và những hy vọng một năm mới hạnh phúc và bình an.
Ý tưởng bình hoa dáng chuông cắm đào
Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.
Phong thủy cho biết, bình cắm hoa đào được lấy ý tưởng từ chiếc chuông với ý nghĩa tiếng chuông vang xa giữa không gian, thức tỉnh những gì tốt đẹp nhất trong mỗi con người mà đôi khi vì áp lực cuộc sống vì mưu sinh vì tham sân si hận đã vô hình làm chúng ta lãng quên đi. Thức tỉnh những ai mải mê theo đuổi danh lợi, sông chậm lại để tận hưởng hương vị cuộc sống.
Bình chuông chuyên cắm cành đào được làm thủ công hoàn toàn thủ công, miệng nhỏ chân phình to vững chãi. Chất men mộc mạc, tông màu nâu sần sùi như những gốc đào cổ thụ. Bình chuông được nung ở 1300 độ C, đảm bảo độ bền và vững khi cắm những cành đào siêu to khổng lồ.
Bình hoa dáng chuông có thể được trưng bày theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhiều không gian từ hiện đại tới cổ điển trong ngôi nhà của bạn. Bạn có thể thoải mái trưng bày theo ý thích của mình muốn.
Một số bình hoa họa tiết vẽ tay còn mang dáng dấp của một chiếc túi tài lộc thu hút vận khí bên ngoài và xua đuổi những tà khí xấu, đem lại công danh, may mắn, tài lộc thịnh vượng.
Mẫu bình hoa có hoạ tiết vẽ tay được nhiều người lựa chọn làm vật để trang trí hay quà tặng cho người thân, gia đình hay đồng nghiệp… rất ý nghĩa.
Sản phẩm bình hoa men hỏa biến đã ra đời đem đến nhiều ấn tượng tốt cho người tiêu dùng. Bình hoa không chỉ là để cắm hoa mà còn là một vật dụng làm đẹp cho không gian.
Những ngôi nhà có không gian hạn chế, chật hẹp thì việc lựa chọn cành đào là rất hợp lý. Bạn có thể cắm trong những chiếc bình xinh xắn để trưng bày và đặt trên kệ tivi, kệ tủ đều rất đẹp
Những lưu ý khi mua bình gốm sứ cắm đào
Kích cỡ bình hoa
Bí kíp để chọn được chiếc lọ vừa đẹp, vừa cân đối mà lại vững chắc đó là so tỉ lệ giữa bình và cành hoa.
Chọn kích cỡ bình hoa phù hợp với cành cây
Chiều cao chiếc bình bạn chọn nên cắm một cành đào có tổng chiều cao gấp đôi hoặc gấp 3 chiếc bình. Tán cây cũng rộng khoảng gấp đôi hoặc gấp 2 so với chiều cao của bình.
Nếu phần tán cây quá rộng, rộng hơn gấp 3 lần chiều cao của bình, bạn nên cân nhắc chọn mẫu bình có phần thân và phần đáy bình phình to, miệng bình nhỏ hơn.
Ví dụ: Nếu bạn mua lọ cao từ 25cm đến 30cm, bạn sẽ cắm được các cành đào cao từ 50cm đến dưới 1m. Nếu mua lọ cao 40cm đến 45cm, bạn có thể cắm được cành to từ 80cm đến 1m2. Nếu mua lọ cao khoảng 50cm đến 55cm, bạn có thể cắm được cành đào 1m5.
Kích thước lọ hoa quyết định bình hoa có cân đối, đẹp mắt hay không. Một vài trường hợp đặc biệt, bình cao khoảng 40cm, nhưng phần đáy bình rộng tới 35cm, 40cm thì chiếc bình có thể nâng đỡ được cành đào to 1m5.
Kiểu dáng lọ hoa: Dựa vào loại hoa đào bạn muốn cắm để chọn dáng bình cho phù hợp. Nếu bạn cắm cành đào dáng tỏa đều, chiếc bình kiểu dáng nào cũng có thể cắm được loại đào này. Nhưng nếu bạn cắm cành đào dăm, chỉ cắm lượng ít cành thì nên chọn mẫu bình dáng cao, miệng trung bình.
Lựa chọn dáng bình hoa phù hợp với loại cành hoa đào
Nếu bạn định cắm những loại đào rừng, rất dài và cao, bạn nên chọn những mẫu bình phần phình đáy lớn, thân bình lớn, nặng, vững chắc để bình có đủ khả năng nâng đỡ.
Hoạ tiết trên lọ hoa: Căn cứ vào phong cách không gian bài trí, vị trí trưng bày bạn có thể chọn được lọ hoa phù hợp.
Nếu không gian nội thất nhà bạn được lấp đầy bởi đồ nội thất đơn giản, màu sắc trung tính thì bình hoa cũng nên là màu có màu sắc, kiểu dáng, họa tiết tương ứng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
