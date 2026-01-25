Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết

Chủ nhật, 19:00 25/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.

Ý nghĩa của hoa đào

Trong phong thủy, hoa đào còn có ý nghĩa báo hiệu mùa xuân về, một sự khởi đầu mới may mắn, hạnh phúc. Hình ảnh hoa đào còn có thể giúp xua đuổi bách quỷ cùng những điều không may, từ đó mang lại cho con người một năm mới bình yên và hạnh phúc.

Hoa hoa đào là biểu tượng của sự an khang thịnh vượng: Sắc hồng của hoa đào được xem là màu sắc mang lại may mắn, sự ấm cúng, niềm vui, niềm tin, tình yêu và những hy vọng một năm mới hạnh phúc và bình an.

Ý tưởng bình hoa dáng chuông cắm đào

Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.

Ý tưởng mẫu bình hoa dáng chuông cắm cành đào ngày Tết - Ảnh 1.

Bình chuông chuyên cắm cành đào được làm thủ công hoàn toàn thủ công, miệng nhỏ chân phình to vững chãi.

Phong thủy cho biết, bình cắm hoa đào được lấy ý tưởng từ chiếc chuông với ý nghĩa tiếng chuông vang xa giữa không gian, thức tỉnh những gì tốt đẹp nhất trong mỗi con người mà đôi khi vì áp lực cuộc sống vì mưu sinh vì tham sân si hận đã vô hình làm chúng ta lãng quên đi. Thức tỉnh những ai mải mê theo đuổi danh lợi, sông chậm lại để tận hưởng hương vị cuộc sống.

Bình chuông chuyên cắm cành đào được làm thủ công hoàn toàn thủ công, miệng nhỏ chân phình to vững chãi. Chất men mộc mạc, tông màu nâu sần sùi như những gốc đào cổ thụ. Bình chuông được nung ở 1300 độ C, đảm bảo độ bền và vững khi cắm những cành đào siêu to khổng lồ.

Bình hoa dáng chuông có thể được trưng bày theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhiều không gian từ hiện đại tới cổ điển trong ngôi nhà của bạn. Bạn có thể thoải mái trưng bày theo ý thích của mình muốn.

Một số bình hoa họa tiết vẽ tay còn mang dáng dấp của một chiếc túi tài lộc thu hút vận khí bên ngoài và xua đuổi những tà khí xấu, đem lại công danh, may mắn, tài lộc thịnh vượng.

Mẫu bình hoa có hoạ tiết vẽ tay được nhiều người lựa chọn làm vật để trang trí hay quà tặng cho người thân, gia đình hay đồng nghiệp… rất ý nghĩa.

Ý tưởng mẫu bình hoa dáng chuông cắm cành đào ngày Tết - Ảnh 2.

Bình hoa dáng chuông có thể được trưng bày theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhiều không gian từ hiện đại tới cổ điển trong ngôi nhà của bạn. Bạn có thể thoải mái trưng bày theo ý thích của mình muốn.

Sản phẩm bình hoa men hỏa biến đã ra đời đem đến nhiều ấn tượng tốt cho người tiêu dùng. Bình hoa không chỉ là để cắm hoa mà còn là một vật dụng làm đẹp cho không gian.

Những ngôi nhà có không gian hạn chế, chật hẹp thì việc lựa chọn cành đào là rất hợp lý. Bạn có thể cắm trong những chiếc bình xinh xắn để trưng bày và đặt trên kệ tivi, kệ tủ đều rất đẹp

Những lưu ý khi mua bình gốm sứ cắm đào

Kích cỡ bình hoa

Bí kíp để chọn được chiếc lọ vừa đẹp, vừa cân đối mà lại vững chắc đó là so tỉ lệ giữa bình và cành hoa.

Chọn kích cỡ bình hoa phù hợp với cành cây

Chiều cao chiếc bình bạn chọn nên cắm một cành đào có tổng chiều cao gấp đôi hoặc gấp 3 chiếc bình. Tán cây cũng rộng khoảng gấp đôi hoặc gấp 2 so với chiều cao của bình.

Nếu phần tán cây quá rộng, rộng hơn gấp 3 lần chiều cao của bình, bạn nên cân nhắc chọn mẫu bình có phần thân và phần đáy bình phình to, miệng bình nhỏ hơn.

Ý tưởng mẫu bình hoa dáng chuông cắm cành đào ngày Tết - Ảnh 3.

Chiều cao chiếc bình bạn chọn nên cắm một cành đào có tổng chiều cao gấp đôi hoặc gấp 3 chiếc bình. Tán cây cũng rộng khoảng gấp đôi hoặc gấp 2 so với chiều cao của bình.

Ví dụ: Nếu bạn mua lọ cao từ 25cm đến 30cm, bạn sẽ cắm được các cành đào cao từ 50cm đến dưới 1m. Nếu mua lọ cao 40cm đến 45cm, bạn có thể cắm được cành to từ 80cm đến 1m2. Nếu mua lọ cao khoảng 50cm đến 55cm, bạn có thể cắm được cành đào 1m5.

Kích thước lọ hoa quyết định bình hoa có cân đối, đẹp mắt hay không. Một vài trường hợp đặc biệt, bình cao khoảng 40cm, nhưng phần đáy bình rộng tới 35cm, 40cm thì chiếc bình có thể nâng đỡ được cành đào to 1m5.

Kiểu dáng lọ hoa: Dựa vào loại hoa đào bạn muốn cắm để chọn dáng bình cho phù hợp. Nếu bạn cắm cành đào dáng tỏa đều, chiếc bình kiểu dáng nào cũng có thể cắm được loại đào này. Nhưng nếu bạn cắm cành đào dăm, chỉ cắm lượng ít cành thì nên chọn mẫu bình dáng cao, miệng trung bình.

Lựa chọn dáng bình hoa phù hợp với loại cành hoa đào

Nếu bạn định cắm những loại đào rừng, rất dài và cao, bạn nên chọn những mẫu bình phần phình đáy lớn, thân bình lớn, nặng, vững chắc để bình có đủ khả năng nâng đỡ.

Ý tưởng mẫu bình hoa dáng chuông cắm cành đào ngày Tết - Ảnh 4.

Nếu không gian nội thất nhà bạn được lấp đầy bởi đồ nội thất đơn giản, màu sắc trung tính thì bình hoa cũng nên là màu có màu sắc, kiểu dáng, họa tiết tương ứng.

Hoạ tiết trên lọ hoa: Căn cứ vào phong cách không gian bài trí, vị trí trưng bày bạn có thể chọn được lọ hoa phù hợp.

Nếu không gian nội thất nhà bạn được lấp đầy bởi đồ nội thất đơn giản, màu sắc trung tính thì bình hoa cũng nên là màu có màu sắc, kiểu dáng, họa tiết tương ứng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Ý tưởng mẫu bình hoa dáng chuông cắm cành đào ngày Tết - Ảnh 5.Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông

Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026

Cùng chuyên mục

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

- 5 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

- 6 giờ trước

GĐXH - Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Bạn có thể áp dụng cách luộc bánh chưng lá vẫn xanh dưới đây để trổ tài gói bánh vào dịp Tết.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên

Không gian sống - 12 giờ trước

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà được thiết kế như một hệ sinh thái thu nhỏ với nhiều khu vườn đan xen, giúp duy trì mức nhiệt dễ chịu khoảng 28 độ giữa đô thị đông đúc.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

- 14 giờ trước

GĐXH - Mâm bồng là biểu tượng tâm linh ít được chú ý trên bàn thờ. Bài viết này tiết lộ ý nghĩa sâu sắc của mâm bồng trong văn hóa Việt Nam.

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào mỗi dịp cuối năm Tết đến xuân về, các gia đình đều tiến hành dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ để đón chào một năm mới may mắn. Trong đó, việc tỉa bát hương và tân trang lại bàn thờ gia tiên được người Việt rất coi trọng.

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo phong thủy, khu vực huyền quan được bố trí hợp lý, gia chủ sẽ tránh được sát khí, giúp gia đạo hưng vượng, làm ăn may mắn. Nếu phạm lỗi, tài lộc được cho là khó tụ, thậm chí “vào cửa trước ra cửa sau” mà gia chủ không hề hay biết.

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

- 1 ngày trước

GĐXH - Ngày Tết 2026 các gia đình đừng quên dâng lễ vật này lên ban thờ để tỏ lòng thành kính gia tiên, Thần Phật. Đồng thời, cầu mong 1 năm sung túc đủ đầy.

Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầm

Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầm

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong tục của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp, bàn thờ ông Công ông Táo sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng có nhiều gia đình sẽ dọn bàn thờ trước khi cúng ông Công ông Táo.

Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết, có thể kéo dài tới 25 ngày

Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết, có thể kéo dài tới 25 ngày

- 1 ngày trước

GĐXH - Đào Lý, 38 tuổi, cho biết nếu được nhặt sạch lá và cắm đúng cách, hoa cúc có thể giữ độ tươi từ 10 ngày trở lên, thậm chí kéo dài đến khoảng 25 ngày.

Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?

Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều gia đình vẫn phân vân trong việc mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng. Sự thật là, số lượng mâm bồng có thể linh hoạt tùy theo không gian, thế nhưng cách bài trí mâm trên bàn thờ lại có nguyên tắc nhất định.

Xem nhiều

Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộc

Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộc

Phong thủy

GĐXH – Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nên thực hiện vào tháng Chạp cuối năm, nhưng nhiều gia đình không biết.

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Những thứ không nên để dưới bàn thờ nếu không muốn tán tài, tán lộc

Những thứ không nên để dưới bàn thờ nếu không muốn tán tài, tán lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top