Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngày
GĐXH - Sau vài giờ trang điểm, lớp nền thường dễ xuống tông, bóng dầu hoặc loang lổ khiến gương mặt kém tươi tắn. Cùng khám phá cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên qua bài viết dưới đây.
Làm sạch vùng da bị trôi hoặc loang lổ
Trước tiên, chỉ loại bỏ dầu thừa là chưa đủ. Bạn cần làm sạch nhẹ nhàng những vùng da bị bong tróc hoặc lớp nền đã trôi loang lổ.
Có thể sử dụng khăn giấy mềm hoặc bông tẩy trang để thấm sạch phần phấn nền cũ. Việc này giúp da thông thoáng, tạo bề mặt đồng đều trước khi thoa lại lớp nền mới.
Bổ sung độ ẩm với kem dưỡng
Sau khi lau sạch, làn da thường rơi vào trạng thái khô và thiếu nước. Dù thuộc loại da dầu hay da khô, bạn vẫn cần cấp ẩm kịp thời để tránh tình trạng nền bị mốc.
Thoa một lượng nhỏ kem dưỡng hoặc kem lót có khả năng giữ ẩm, chấm đều lên các vùng da cần dặm lại. Động tác này giúp phục hồi độ ẩm tức thì, đồng thời tạo lớp đệm cho phấn bám tốt hơn.
Dặm lại nền
Phấn nước là lựa chọn lý tưởng để làm mới lớp nền nhờ kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và khả năng che phủ tốt. Bạn chỉ cần dùng mút chuyên dụng, lấy một lượng vừa đủ và dặm nhẹ.
Ưu điểm của phấn nước là mang lại lớp nền trong suốt, tự nhiên, hạn chế tình trạng dày phấn thường gặp khi dùng phấn phủ truyền thống. Đây cũng là cách giúp lớp trang điểm hòa quyện với da, giữ vẻ tươi tắn mà không gây bí bách.
Cố định lớp trang điểm bằng phấn phủ
Để hoàn thiện, hãy sử dụng một lớp phấn phủ mỏng để khóa nền. Phấn phủ không chỉ giúp kiểm soát dầu thừa mà còn làm bề mặt da mịn màng, bền màu hơn trong nhiều giờ.
Khi dặm phấn, nên tập trung vào vùng chữ T và những khu vực dễ đổ dầu. Lưu ý, chỉ phủ một lớp mỏng để tránh da bị nặng nề hoặc mất tự nhiên.
Những lưu ý khi dặm lại lớp trang điểm
Để việc dặm lại lớp makeup mang đến hiệu quả tự nhiên, mịn màng và an toàn cho làn da, bạn cần lưu ý một số điểm sau:
Không bỏ qua bước làm sạch dầu thừa: Trước khi dặm lại, nên dùng giấy thấm dầu để loại bỏ bã nhờn. Nếu bỏ qua, lớp phấn mới sẽ dễ bị loang lổ, nặng mặt và thiếu tự nhiên.
Tránh dặm quá nhiều lớp: Lạm dụng phấn hoặc kem nền nhiều lần trong ngày có thể gây bí tắc lỗ chân lông, tăng nguy cơ nổi mụn. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp nền mỏng nhẹ, kết hợp xịt khoáng để giữ da tươi tắn.
Chú ý vệ sinh dụng cụ trang điểm: Mút, cọ hoặc bông dặm cần được làm sạch thường xuyên để hạn chế vi khuẩn tích tụ, khiến da bị kích ứng.
Ưu tiên sản phẩm phù hợp loại da: Da dầu nên chọn phấn phủ kiềm dầu, trong khi da khô cần sản phẩm giàu ẩm để hạn chế tình trạng nền bị mốc.
Không quên cấp ẩm: Một lớp kem dưỡng hoặc xịt khoáng trước khi dặm lại sẽ giúp lớp nền bám đều và lâu trôi hơn.
