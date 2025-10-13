Mút trang điểm: Ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da

Cách vệ sinh mút trang điểm

Mút trang điểm là dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với da và sản phẩm mỹ phẩm, vì vậy việc vệ sinh định kỳ là cực kỳ quan trọng để tránh vi khuẩn tích tụ, gây mụn hoặc kích ứng. Ngoài ra, vệ sinh đúng cách còn giúp duy trì độ bền và hiệu quả sử dụng của mút.

Tùy vào tần suất sử dụng, mút trang điểm nên được vệ sinh theo định kỳ sau: Sử dụng hằng ngày: Nên vệ sinh 2 - 3 lần/tuần hoặc sau mỗi lần dùng nếu da bạn dễ nổi mụn. Sử dụng không thường xuyên: Có thể vệ sinh 1 lần/tuần, tuy nhiên cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng khí.

Hướng dẫn từng bước vệ sinh mút trang điểm: Làm ướt mút dưới vòi nước ấm đến khi nở mềm hoàn toàn. Thoa dung dịch tẩy rửa chuyên dụng cho cọ/mút, hoặc dùng xà phòng dịu nhẹ.

Xoa nhẹ và bóp mút theo chuyển động tròn để đẩy mỹ phẩm ra ngoài, không chà xát mạnh. Rửa lại bằng nước sạch, bóp nhẹ đến khi không còn bọt xà phòng. Thấm khô bằng khăn sạch, sau đó để mút khô tự nhiên ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp.

Một số lưu ý để tránh làm hỏng mút: Không dùng nước quá nóng: Dễ làm biến dạng và giảm độ bền của mút. Tránh vắt hoặc xoắn mạnh: Có thể làm rách hoặc hư kết cấu bên trong.

Không dùng chất tẩy mạnh hoặc cồn: Gây khô và cứng mút, ảnh hưởng đến hiệu quả tán nền. Không phơi dưới ánh nắng trực tiếp: Nhiệt độ cao làm mút nhanh giòn, dễ hỏng.

Cách bảo quản mút trang điểm

Nơi cất giữ mút hợp vệ sinh

Sau khi sử dụng và vệ sinh, mút trang điểm cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí để ngăn ngừa ẩm mốc. Tránh tuyệt đối việc cất mút còn ẩm vào hộp kín hoặc túi nylon, vì điều này có thể khiến mút bị mốc và sản sinh vi khuẩn nhanh chóng.

Khi không sử dụng trong thời gian dài, nên bảo quản mút ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và không khí ẩm.

Gợi ý một số cách bảo quản an toàn: Đặt mút lên khay hoặc giá đỡ chuyên dụng có khe hở để thông khí, tránh tiếp xúc với bề mặt bẩn.

Nếu cần di chuyển, hãy cất mút vào hộp nhựa có lỗ thoáng hoặc túi vải lưới giúp thoát hơi ẩm nhanh.

Tránh nấm mốc và vi khuẩn

Môi trường ẩm ướt là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm mốc phát triển trong mút trang điểm. Để hạn chế tình trạng này, bạn cần lưu ý: Không cất mút khi còn ướt sau khi vệ sinh. Hãy dùng khăn sạch thấm bớt nước rồi để mút khô tự nhiên trong môi trường thoáng khí.

Không để mút dính mỹ phẩm quá lâu sau khi dùng, vì lớp mỹ phẩm tồn dư là nơi vi khuẩn dễ sinh sôi. Không dùng chung mút với người khác để tránh lây nhiễm các bệnh về da như mụn, viêm nang lông, nấm da.

Với người có làn da nhạy cảm hoặc dễ nổi mụn, nên vệ sinh và làm khô mút sau mỗi lần sử dụng.

Khi nào nên thay mút trang điểm?

Dù được vệ sinh và bảo quản kỹ lưỡng, mút trang điểm vẫn có tuổi thọ nhất định. Việc thay mới định kỳ là cần thiết để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng:

Nếu mút có mùi lạ, bị mốc hoặc đổi màu bất thường, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cần thay mới ngay lập tức.

Thay mút sau mỗi 1 - 3 tháng, tùy theo mức độ sử dụng. Nếu bạn trang điểm hằng ngày, nên thay mỗi 4 - 6 tuần.

Thay ngay khi thấy dấu hiệu hư hỏng như: mút bị rách, nứt, biến dạng hoặc không còn đàn hồi như ban đầu.

