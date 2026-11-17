Cách thức đăng ký: Khán giả có thể đăng ký trực tiếp tại địa chỉ https://hanoigo.hanoi.gov.vn/ hoặc truy cập các trang báo điện tử Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn, Hanoionline.vn và nhấn vào banner sự kiện.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” điều chỉnh thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến. Ảnh: BTC.

Cơ cấu phân bổ 38.000 vé miễn phí: Trong tổng số 38.000 vé phát hành miễn phí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, có 7.000 vé phân phối qua nền tảng trực tuyến; khoảng 10.500 vé dành cho nhân dân 19 phường khu vực lân cận sân Mỹ Đình (mỗi phường 500 vé, riêng phường Từ Liêm 1.000 vé); số còn lại phân bổ cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức quốc tế và lực lượng tình nguyện viên.

Cảnh báo an ninh: Toàn bộ vé và giấy mời đều được dán tem an ninh chống giả. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với các đường link lạ trên mạng xã hội, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, mua bán vé giả.

Chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam kéo dài 2 tiếng, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả trực tiếp cùng gần 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Đêm diễn quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi như các NSND Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh cùng dàn ca sĩ trẻ được yêu thích như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và tiếp sóng trên các kênh của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.