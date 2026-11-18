Trong tập 17 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, Hùng cùng với Thơ và Sơn tìm cách để tất cả mọi người liên quan đến câu chuyện cô Nguyệt và bé An cùng có mặt tại bệnh viện. Khi mọi người đến, Hùng rút lui để bố mình tự giải quyết rắc rối.

Nhờ có Toản làm chứng mà Nguyệt không thể chối cãi màn kịch của cô ta và Bân dựng lên nhằm ép buộc ông Cường trong việc đấu thầu. Mặc dù Nguyệt nói bé An mới 3 tuổi nhưng Toản khẳng định hôm đưa Nguyệt đi sinh con là cách đây hơn 4 năm vào ngày 20/10. Vì ngày đó cũng là ngày vợ anh ra đi mãi mãi nên anh không thể quên. Như vậy, bé An là con của Nguyệt và Bân.

Nguyệt và Bân đã bị vạch mặt trong âm mưu dùng đứa bé để ép thầu ông Cường. Ảnh VTV

Mặc dù mọi chuyện đã được làm rõ, Hùng vẫn rất buồn và thất vọng về bố. Thấy vậy, Sơn và Thơ đã hết lời động viên. Sơn kể mình còn chưa từng được gặp bố, còn Thơ giờ muốn gặp bố cũng không còn cơ hội nữa. Sau chuyện này, Hùng đã không tin bố mình được nữa bởi ông từng ngoại tình với người phụ nữ khác. Thơ khuyên mọi chuyện vẫn còn thời gian để giải quyết bởi con người ai cũng có lúc sai lầm, không ai là hoàn hảo.

Thơ và Sơn động viên Hùng cố gắng bỏ qua chuyện quá khứ của bố. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Cường lần đầu tiên vào bếp để nấu ăn cho cả nhà, điều mà ông chưa từng làm. Hùng vẫn cảm thấy không thoải mái khi đối diện với bố. Cuối cùng, hai bố con đã chính thức ngồi lại và nói chuyện với nhau.

Ông Cường khẳng định, bài học lớn nhất trong đời làm bố là được con trai dạy cho nên rất đáng quý. Cả hai bố con đều rơi nước mắt xúc động. Ông Cường còn gửi lời cảm ơn tới các bạn của Hùng đã giúp đỡ ông tìm ra sự thật. Sau đó, ông đưa con trai đi học và hai bố con làm lành từ đó.

Hùng và bố đã giải tỏa được mối bất hòa và trở lại tình cảm như trước. Ảnh VTV

Sau chuyện vừa qua, Thơ viết nhật ký về tình bạn của 3 đứa cùng nhau trưởng thành, học tập, giúp đỡ nhau. Hùng đã tiến bộ hơn trong học tập. Đến cuối kỳ, cậu đã bám đuổi được chương trình học trên lớp. Để đáp lại sự giúp đỡ, kèm cặp trong học tập của Thơ và Sơn, Hùng đã "xóa mù" bơi cho hai bạn thân thành công.

Cuộc sống chung nhà của nhà Thơ và nhà chú Toản dần đi vào nề nếp và hòa hợp hơn. Bốn đứa trẻ tuy vẫn còn tranh giành, tị nạnh nhưng nhiều hơn vẫn là nụ cười và sự san sẻ.

Hạnh thích chiếc áo mới nhưng không dám mua vì đắt. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hạnh đi mua quần áo mới cho cả nhà. Sau khi ngắm được đồ cho các con, Hạnh thích một chiếc áo cho mình nhưng nhìn giá, cô lại ngậm ngùi bỏ qua. Tình cờ, Toản chứng kiến cảnh này nên chờ Hạnh vừa đi khỏi, anh liền vào cửa hàng, mua luôn chiếc áo đó với ý định tặng lại cho cô.

Hạnh tổ chức một buổi gói bánh, có sự tham gia của đông đủ mọi người: hai gia đình Hạnh, Toản cùng mẹ con chị Hảo và cả Hùng. Toản đã "để ý" tới Hạnh, khi vừa nhào bột, vừa liên tục liếc mắt nhìn cô hàng xóm.

Không khí làm bánh vui vẻ giữa các bạn của Thơ, gia đình Hạnh và Toản. Ảnh VTV

Toản trở thành nhân chứng quan trọng trong màn vạch mặt 'tiểu tam' GĐXH - Nhờ lời khai quan trọng của Toản, sự thật và âm mưu xoay quanh mẹ con cô Nguyệt chính thức bị lật tẩy.



