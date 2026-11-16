Hùng yêu cầu bố về nhà gấp sau khi chứng kiến cảnh tượng gây sốc

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 phim "Căn nhà không mái che", Thơ tình cờ nhìn thấy bố Hùng và mẹ con người phụ nữ lạ ở phía cổng sau bệnh viện. Trước phân vân có nên báo tin này cho Hùng hay không, Thơ hỏi xem khi gặp vấn đề, cậu bạn sẽ chọn cách đối diện hay trốn tránh.

"Húc thẳng vào vấn đề luôn! Tôi có sợ gì đâu" - Hùng khẳng định. Vì thế, khi Thơ vừa thông báo, Hùng lập tức ra cổng sau và kịp nhìn thấy cảnh bố mình bịt khẩu trang kín, đón mẹ con người phụ nữ tên là Nguyệt đang lên ô tô của bố.

Hùng phát hiện bố đang đón mẹ con người phụ nữ tên Nguyệt lên xe ô tô. Ảnh VTV

Sau đó, Hùng gọi điện thẳng cho bố, hẹn bố thu xếp về nhà. "Nếu như bố không về, con sẽ tự đi gặp cô Nguyệt kia, trước khi cô ấy có thể làm gì quá đáng hơn ảnh hưởng đến bà và mẹ". Nghe vậy, bố Hùng vội vã thông báo một tiếng đồng hồ nữa bố sẽ có mặt ở nhà.

Hùng gọi điện cho bố đề nghị cuộc gặp riêng giữa hai bố con. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Bân - đối tác của bố Hùng chạy đến bệnh viện với mẹ con cô Nguyệt trong trạng thái vô cùng lo lắng. Hóa ra, vợ Bân đã giả Nguyệt để nhắn tin cho chồng, báo tin bé An đang nguy kịch. Vợ anh ta bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Vừa thấy vợ, Bân lập tức thay đổi thái độ, khẳng định bé An là con của anh Cường (bố của Hùng). Vợ Bân yêu cầu, là con của ai thì phải làm rõ ngay bây giờ.

Vợ của Bân tới bệnh viện để làm rõ mối quan hệ mờ ám giữa chồng và Nguyệt. Ảnh VTV

Tập 16 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 16/11 trên VTV3.

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