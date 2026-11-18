Cảnh đối diễn viral của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong 'Hoàng hậu cuối cùng' GĐXH - First trailer của "Hoàng hậu cuối cùng" vừa được tung ra nhưng lại khiến khán giả chú ý với cảnh đối diễn của cặp đôi Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô.

Không chỉ gây chú ý với câu chuyện về gia đình hoàng gia cuối cùng của Việt Nam, phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" còn khiến khán giả tò mò khi tiết lộ phần lớn cảnh quay được thực hiện tại Đại Nội Huế. Đây là nơi vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương từng sinh sống, trải qua những năm tháng hôn nhân với nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến những biến cố của thời cuộc.

Trong một đoạn video vừa được đoàn phim công bố, khán giả có dịp nhìn lại quá trình ghi hình tại những công trình kiến trúc gắn với triều Nguyễn. Theo ê-kíp, hơn 90% câu chuyện trong phim diễn ra bên trong Tử Cấm Thành. Việc được quay tại không gian di sản thật cũng là một trong những thử thách lớn mà hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đặt ra ngay từ khi bắt đầu phát triển dự án.

Hậu trường quay phim "Hoàng hậu cuối cùng".

Trước đây, Đại Nội Huế từng xuất hiện trong một số MV và được lựa chọn làm bối cảnh cho các phân cảnh của nhiều bộ phim. Tuy nhiên, "Hoàng hậu cuối cùng" đánh dấu lần đầu tiên nơi đây trở thành bối cảnh chính của một bộ phim điện ảnh, với thời gian ghi hình kéo dài hơn một tháng tại Huế.

Trong phim, nhiều địa điểm quan trọng của Hoàng cung được đưa lên màn ảnh, trong đó có Điện Kiến Trung – nơi vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương sinh sống sau khi kết hôn cho đến ngày rời Đại Nội; Cung Diên Thọ – công trình gắn với đời sống hậu cung triều Nguyễn; Điện Thái Hòa – biểu tượng quyền lực của Nam triều, cùng Thái Bình Lâu.

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ cho biết ê-kíp không muốn dựng lại những không gian này trong studio, bởi với điện ảnh, cảm xúc chân thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc diễn viên được đứng trong chính những nơi từng gắn với nhân vật lịch sử sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt so với bối cảnh được tái tạo.

Toàn cảnh Đại Nội Huế.

"Chúng tôi không thể dựng lại những nơi này trong studio. Điện ảnh luôn cần cảm xúc thật. Và cảm xúc đó chỉ có thể xuất hiện khi diễn viên thật sự đứng trong không gian thật", Hà Đỗ chia sẻ.

Đạo diễn Namcito cũng cho rằng những công trình tại Đại Nội Huế không đơn thuần là địa điểm ghi hình, mà còn lưu giữ ký ức về những con người từng sống ở đó. Chính điều này khiến ê-kíp càng ý thức rõ trách nhiệm khi thực hiện bộ phim trên nền di sản thật.

"Với chúng tôi đó không chỉ là bối cảnh. Đó là những không gian còn lưu giữ lại ký ức của những con người từng sống ở đây", Namcito nói.

Nhiều tháng trao đổi để đưa câu chuyện hoàng gia lên màn ảnh

Để có thể ghi hình tại Đại Nội Huế, ê-kíp "Hoàng hậu cuối cùng" đã trải qua quá trình nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan quản lý di tích từ khi xây dựng kịch bản. Việc bộ phim nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ của các đơn vị tại Huế được xem là điều kiện quan trọng để dự án có thể thực hiện những cảnh quay tại các địa điểm đặc biệt này.

Ông Phan Thanh Hải, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, cho biết hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã có nhiều cuộc trao đổi với các đơn vị chuyên môn trong thời gian dài nhằm hoàn thiện kịch bản.

Cận cảnh một set quay phim.

Theo ông, câu chuyện trong phim có thể giúp công chúng hiểu thêm về Huế, về những nhân vật lịch sử và một giai đoạn nhiều biến động của vùng đất cố đô.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cũng bày tỏ sự vui mừng khi một dự án điện ảnh được thực hiện tại Huế. Ông cho biết việc đưa những câu chuyện về di sản, văn hóa và con người cố đô lên màn ảnh vốn là mong muốn của ông cùng nhiều đồng nghiệp làm công tác bảo tồn.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhận định bộ phim thuộc thể loại tâm lý xã hội, lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử. Theo ông, dự án đã trải qua sáu năm nghiên cứu, tìm hiểu câu chuyện lịch sử trước khi đưa vào sản xuất.

Thử thách khi quay phim giữa di sản đang đón khách

Được ghi hình tại những công trình có giá trị lịch sử là lợi thế đặc biệt, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe với đoàn phim. Đại Nội Huế vẫn mở cửa đón khách tham quan trong quá trình ghi hình, trong khi các hoạt động sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo tồn, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hiện trạng di tích.

Đạo diễn Namcito thừa nhận khó khăn lớn nhất là làm sống lại đời sống Hoàng cung giai đoạn 1930-1945 trên nền một di sản thật, nơi mọi hoạt động đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Khung cảnh ở bên trong Đại Nội Huế.

"Điều khó nhất với chúng tôi là phải làm sống lại đời sống của Hoàng Cung giai đoạn 1930-1945 trên nền của một di sản thật với rất nhiều quy định nghiêm ngặt về bảo tồn", anh chia sẻ.

Bởi vậy, Đại Nội Huế trong "Hoàng hậu cuối cùng" không chỉ là nơi diễn ra câu chuyện mà còn góp phần tạo nên không khí, chiều sâu và cảm xúc cho bộ phim. Những cung điện, hành lang, không gian sinh hoạt của hoàng gia trở thành một phần quan trọng giúp khán giả hình dung về cuộc sống phía sau những danh vị.

Lấy cảm hứng từ các giai thoại về gia đình hoàng gia cuối cùng của Việt Nam, "Hoàng hậu cuối cùng" không đặt mục tiêu tái hiện lịch sử theo cách toàn diện như một bộ phim tài liệu. Thay vào đó, tác phẩm lựa chọn khai thác đời sống riêng tư, tình cảm và những quyết định của các nhân vật trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động.

Từ Điện Kiến Trung, Cung Diên Thọ đến Điện Thái Hòa, Thái Bình Lâu, những không gian từng gắn với cuộc sống của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng, mở ra góc nhìn về một gia đình hoàng gia với những câu chuyện phía sau ánh hào quang.

Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027.