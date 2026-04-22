Cách làm nước ép cà rốt thơm ngon, bổ dưỡng

Thứ tư, 07:10 22/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Cà rốt là thực phẩm luôn có sẵn trong gia đình, mà còn dễ dàng chế biến. Do đó, cách làm nước ép cà rốt luôn được nhiều người yêu thích bởi hương vị, công dụng và dễ thực hiện ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian.

Nguyên liệu

Cà rốt: 200gr. Đường cát: 20ml. Sữa đặc 20ml. Đá viên
Dụng cụ làm nước ép cà rốt: máy ép trái cây, dao, thớt…

Cách làm

Cà rốt sau khi mua về, bạn rửa sạch, gọt vỏ, cắt bỏ hai đầu của củ và cắt thành từng khúc nhỏ để dễ ép lấy nước. Mỗi khúc khoảng 2 – 3cm, cách này giúp cho máy xay sinh tố hay máy ép trái cây không bị giảm tuổi thọ và nước ép không có nhiều xơ sót lại.

Bạn cho lần lượt cà rốt vào máy ép lấy nước. Nếu không có máy ép bạn có thể sử dụng máy xay thay thế. Trong quá trình xay cà rốt, bạn thêm một ít nước lọc vào để máy dễ xay hơn, sau đó dùng túi vải vắt lấy nước cốt.

Bước cuối cùng của cách làm nước ép cà rốt là bạn cho khoảng 80ml pha với nước đường hoặc đường cát. Ngoài ra, bạn có thể thêm sữa đặc vào để tạo ngọt tuỳ theo sở thích nhé. Giờ thì bạn đã hoàn thành xong món đồ uống giải khát ngày hè tuyệt vời rồi đấy!

Tác dụng của nước ép cà rốt

Ngăn ngừa ung thư: Cà rốt chứa nhiều hợp chất phytochemical, đây là chất có khả năng phòng chống ung thư tự nhiên bằng cách thúc đẩy khả năng miễn dịch, cũng như ức chế các tế bào ung thư.

Giàu vitamin A tốt cho mắt: Uống nước ép cà rốt có khả năng tăng sức khoẻ cho mắt nhờ cà rốt chứa nhiều vitamin A.

Duy trì huyết áp ổn định: Sử dụng nước ép cà rốt giúp giảm 5% huyết áp tâm thu, nhờ cà rốt chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, kali, nitrat, vitamin C…

Thải độc tố: Cà rốt có khả năng điều trị tình trạng tổn thương gan do mất cân bằng oxy hoá, hỗ trợ chức năng gan tổng thể và giúp ngăn ngừa các bệnh về gan.

Ngoài ra, nước ép cà rốt còn có tác dụng làm đẹp như mịn da, tốt cho răng và nướu, nuôi dưỡng sâu bên trong mái tóc của bạn. Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cà rốt có những hàm lượng dinh dưỡng như sau:

STT

Vi chất dinh dưỡng

Hàm lượng

1

Calo

52 kcal

2

Carbohydrate

12,26 g

3

Đường

3 g

4

Protein

1,19 g

5

Chất béo

0,31 g

6

Chất xơ

3,6 g

7

Vitamin A

1069 mcg

8

Vitamin C

7,6 g

9

Canxi

42 mg

10

Sắt

0,38 mg

11

Magie

15 mg

12

Phốt pho

45 mg

13

Kali

410 mg

14

Natri

88mg

15

Kẽm

0,31 mg

16

Axit folic

24 mcg

17

Vitamin K

16,9 mcg

Nên uống nước ép cà rốt vào lúc nào?

Bạn nên uống nước ép cà rốt sau bữa ăn. Nếu bạn đang đói thì không nên uống nước ép cà rốt. Bởi vì có thẻ ảnh hưởng đến dạ dày. Bạn chỉ cần uống khoảng 70 – 100ml. Những ai đang bị táo bón, đầy bụng, vàng da thì không nên uống nước ép cà rốt thường xuyên.

Uống nước ép cà rốt mỗi ngày có tốt không?

Bất kỳ thực phẩm nào đều có những công dụng tuyệt vời riêng, tuy nhiên khi bạn lạm dụng quá mức sẽ dẫn đến những tác dụng phụ ngoài ý muốn. Do đó, bạn nên uống nước ép cà rốt 2 – 3 lần/tuần, hạn chế uống thường xuyên mỗi ngày.

Cách làm nước ép cà rốt thực sự rất dễ thực hiện tại nhà, ai ai cũng có thể làm được. Chính vì thế, bạn đừng quên bổ sung món đồ uống bổ dưỡng này vào thực đơn chăm sóc cơ thể mỗi ngày.

