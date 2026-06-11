Loét thực quản dài 8cm vì một thói quen khi ăn mà nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Một bữa lẩu tưởng vô hại, người phụ nữ phải nhập viện vì tổn thương thực quản nghiêm trọng.
Ngôi sao mới đây đưa tin, một phụ nữ 42 tuổi tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã phải nhập viện sau khi xuất hiện tình trạng đau dữ dội mỗi lần nuốt thức ăn và uống nước. Kết quả nội soi khiến chính bệnh nhân cũng bất ngờ: thực quản bị loét dài tới 8cm, tương đương gần một phần ba chiều dài thực quản của người trưởng thành.
Nguyên nhân được xác định không phải do bệnh lý nền nguy hiểm mà xuất phát từ một thói quen rất phổ biến: ăn lẩu quá nóng và quá nhanh.
Cái giá phải trả vì vừa ăn vừa trò chuyện
Theo chia sẻ của người phụ nữ này, sự việc xảy ra trong một buổi ăn lẩu cùng bạn bè cách đó khoảng hai tháng.
Do quá đói và mải nói chuyện, cô liên tục gắp thức ăn vừa chín từ nồi lẩu đang sôi rồi đưa vào miệng ngay lập tức mà không chờ nguội. Trong bữa ăn, cô cảm thấy tức ngực nhưng nghĩ chỉ là phản ứng nhất thời nên uống nước đá để giảm cảm giác nóng rát.
Triệu chứng ban đầu nhanh chóng biến mất khiến cô chủ quan. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, cảm giác đau khi nuốt bắt đầu xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả việc uống nước cũng trở thành nỗi ám ảnh.
Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện thực quản đã bị bỏng nhiệt dẫn tới loét diện rộng.
Vì sao thức ăn quá nóng có thể làm bỏng thực quản?
Nhiều người cho rằng thực quản có khả năng chịu nhiệt tốt hơn khoang miệng. Trên thực tế, đây là một quan niệm sai lầm.
Theo bác sĩ Wu Xiaoqing, Bệnh viện số 8 Trường Sa, niêm mạc thực quản rất mỏng và nhạy cảm. Cơ quan này chỉ có thể chịu được nhiệt độ thức ăn khoảng 50-60 độ C.
Trong khi đó, thức ăn vừa được gắp trực tiếp từ nồi lẩu đang sôi thường có nhiệt độ lên tới 80-90 độ C.
Điều nguy hiểm là khi thức ăn quá nóng chạm vào miệng, cơ thể thường xuất hiện phản xạ nuốt nhanh để tránh cảm giác bỏng. Chính phản xạ này vô tình khiến thực quản phải tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt rất cao, làm tổn thương lớp niêm mạc bên trong.
Nếu tình trạng lặp lại nhiều lần, các tế bào niêm mạc liên tục bị kích thích và tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm loét, hẹp thực quản, thậm chí làm gia tăng nguy cơ ung thư thực quản trong tương lai.
Uống nước đá khi ăn đồ nóng: Cách "chữa cháy" phản tác dụng
Một thói quen khác cũng rất phổ biến là uống nước lạnh hoặc nước đá ngay sau khi ăn thức ăn quá nóng.
Nhiều người cho rằng điều này giúp làm dịu cảm giác nóng rát tức thì. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nóng sang lạnh có thể khiến niêm mạc thực quản bị "sốc nhiệt".
Khi thực quản đang bị tổn thương bởi nhiệt độ cao, việc tiếp tục tiếp xúc với nước đá có thể làm tình trạng kích ứng trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài thời gian hồi phục và làm tăng nguy cơ viêm loét.
Thói quen ăn đồ quá nóng đã được cảnh báo từ lâu
Không chỉ riêng trường hợp của người phụ nữ trên, nhiều nghiên cứu quốc tế từng ghi nhận mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn thực phẩm quá nóng với nguy cơ mắc ung thư thực quản.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng khuyến cáo rằng việc thường xuyên sử dụng đồ ăn hoặc đồ uống ở nhiệt độ quá cao có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa trên.
Đây cũng là lý do các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên mọi người không nên ăn ngay khi thức ăn vừa bốc khói nghi ngút, dù cảm giác lúc đó có thể hấp dẫn hơn.
Ăn lẩu thế nào để vừa ngon vừa an toàn?
Các chuyên gia khuyến cáo một số nguyên tắc đơn giản:
Không ăn ngay khi vừa gắp thức ăn từ nồi lẩu đang sôi.
Nên chờ từ 1-2 phút để thức ăn giảm nhiệt.
Kiểm tra nhiệt độ bằng cách thổi nhẹ hoặc chạm môi trước khi ăn.
Hạn chế uống nước đá ngay sau khi ăn đồ nóng.
Ăn chậm, nhai kỹ thay vì vừa nói chuyện vừa ăn vội.
Đặc biệt cẩn trọng với trẻ nhỏ và người cao tuổi vì niêm mạc dễ bị tổn thương hơn.
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