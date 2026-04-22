Thực phẩm giàu vitamin A từ thiên nhiên cho chế độ ăn lành mạnh năm 2026

Gan động vật

Gan động vật đứng thứ nhất trong danh sách top thực phẩm giàu vitamin A bởi hàm lượng vitamin A cao vượt trội. Điển hình, trong 100g gan bò có thể chứa tới 7679 mcg RAE, gan gà chứa 5527 mcg RAE, gan vịt chứa 5273 mcg RAE – tương đương với lần lượt 853%, 614% và 586% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành.

Điều này có nghĩa là chỉ cần ăn 100g gan động vật, bạn đã thành công cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin A đủ dùng trong ít nhất từ 5 đến 8 ngày kế tiếp. Do đó, tốt nhất bạn chỉ nên ăn gan động vật tối đa 1 lần mỗi tuần để tránh bị ngộ độc vì dư thừa vitamin A.

Gan là cơ quan dự trữ vitamin A chính ở động vật. Vì thế khi đi mua bạn nên chọn loại gan động vật tươi, không mùi hôi và rửa sạch trước khi sử dụng.

Khi chế biến thì nên chế biến gan với nhiệt độ cao để đảm bảo gan chín kỹ và tiêu diệt được các loại mầm bệnh trong gan (nếu có).

Có rất nhiều món ăn Việt sử dụng gan làm món chính như gan bò xào sả ớt, gan gà xào dưa giá, phá lấu, cháo lòng, phở tai gan, mì xào giòn thập cẩm với gan heo… Ngoài ra, gan động vật cũng là thành phần chính cho nhiều món ăn khác như pate gan ngỗng, xúc xích gan bò…

Lươn

Lươn là một loại cá da trơn sống dưới đáy sông, có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau; trong đó, lươn nướng muối ớt là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích nhất.

Lươn chứa hàm lượng cao vitamin A, lên đến 1140 mcg RAE trên mỗi 100g lươn – tương đương mức 127% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành. Như vậy, mỗi ngày bạn chỉ cần ăn khoảng 79g lươn là đã nhận đủ lượng vitamin A mà cơ thể cần.

Cà rốt

Cà rốt có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất xơ và đặc biệt là vitamin A với hàm lượng cao vượt trội, lên tới 835mcg RAE – tương đương 93% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành.

Mỗi ngày, bạn có thể uống 150ml nước ép cà rốt để tăng cường sức đề kháng, bổ sung vitamin A, tăng cường thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Nếu không thích nước ép, bạn có thể linh hoạt nấu canh cà rốt với sườn heo, xào cà rốt với củ cải hoặc bào cà rốt để trộn gỏi… Món ăn nào có cà rốt đều là những món ăn bổ dưỡng, kích thích cả thị giác lẫn vị giác.

Bơ thực vật

Bơ thực vật là một thực phẩm giàu vitamin A được làm từ các loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu dừa, dầu hướng dương, dầu hạt cải… Bơ thực vật cũng là một loại thực phẩm giàu vitamin A.

Mỗi muỗng canh bơ thực vật (10g) chứa khoảng 10% giá trị khuyến nghị hàng ngày của vitamin A. Vitamin A là một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự hư hại của các gốc tự do, cải thiện sức khỏe của mắt, da và xương.

Mặt khác, một muỗng canh bơ thực vật còn chứa khoảng 14g chất béo không bão hòa. Đây là loại chất béo có lợi cho sức khỏe và giúp giảm cholesterol trong máu. Với nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội, bạn có thể thoải mái dùng bơ thực vật để xào, chiên (rán) hay trộn salad thay cho các loại dầu ăn hoặc mỡ động vật truyền thống.

Khoai lang

Trung bình trong 100g khoai lang có chứa 709 mcg RAE vitamin A – tương đương 79% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành.

Hợp chất vitamin A chủ yếu trong khoai lang là beta-carotene – đây cũng chính là phân tử khiến cho khoai lang có màu vàng đặc trưng, có vai trò đặc biệt cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của da, tóc, mắt và răng.

Rau diếp

Rau diếp – hay còn gọi là "xà lách Romaine" hoặc "cải tai bèo", là một loại rau xanh lá dài, màu xanh đậm, cuống lá thẳng. Nhờ kết cấu lá giòn và có hương vị đậm đà hơn các loại xà lách khác mà rau diếp thường được dùng nhiều trong các món gỏi rau củ, rau trộn, bánh mì kẹp, hamburger hoặc dùng để nấu canh.

Trung bình trong 100g rau diếp chứa 436 mcg RAE vitamin A – tương đương 48% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hàng ngày dành cho người trưởng thành. Ngoài vitamin A, rau diếp còn là một nguồn giàu vitamin C, B1, B2 và axit folic. Bổ sung rau diếp vào khẩu phần ăn sẽ giúp bạn "sáng" mắt, đẹp da, ngăn ngừa sớm bệnh táo bón, bệnh thiếu máu và các bệnh lý nhiễm trùng khác.

3 món ăn bổ dưỡng cháo cá, canh rau đay và gà hầm tốt cho sức khỏe người viêm gan B như thế nào? GĐXH - Món cháo, món canh và món hầm là 3 nhóm món ăn không thể thiếu trong thực đơn cho người viêm gan B. Dưới đây là mẫu công thức nấu cháo cá, canh rau đay và gà hầm vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà người bệnh viêm gan B nên lưu lại.

Người bệnh viêm gan B nhất định nên biết những nguyên tắc dinh dưỡng này để xây dựng thực đơn tốt cho sức khỏe GĐXH - Để giúp người bệnh lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng và an toàn, dưới đây là danh sách những loại đồ ăn nên dùng trong thực đơn cho người viêm gan B.