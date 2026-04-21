Nước ép trái cây thơm ngon cho mùa hè 2026 tăng cường hệ miễn dịch

Nước ép cam

Nước ép cam là một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm. Nước ép cam không chỉ có tác dụng giải khát, thanh nhiệt mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp.

Uống một ly nước ép cam mỗi ngày cung cấp nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng, nâng cao thể lực, kích thích não bộ, cải thiện tâm trạng và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại.

Nước ép cam còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như flavonoid, carotenoid và axit ascorbic có tác dụng cải thiện làn da, ngăn ngừa lão hóa, giảm viêm…

Cách pha chế nước ép cam tại nhà: Trước hết bạn cần chuẩn bị khoảng 500 g cam vàng, khoảng 3 muỗng đường và một ít đá lạnh. Bạn hãy rửa sạch cam bằng nước mát và lau khô. Bạn lăn nhẹ quả cam trên mặt phẳng để tiết bớt tinh dầu nơi vỏ. Tinh dầu vỏ cam là nguyên nhân chính khiến nước cam bị đắng.

Tiếp đến bạn hãy cắt đôi quả cam theo chiều ngang, sử dụng dụng cụ vắt cam để vắt lấy phần nước. Lưu ý không vắt quá kĩ vào phần vỏ trắng.

Sau đó, bạn hãy cho đá viên vào cốc, khoảng 1/2 cốc. Bạn rót nước cam tươi đã vắt vào ly, thêm vào 3 muỗng đường để tăng thêm vị ngọt dịu cho ly nước ép. Bạn khuấy đều và thưởng thức.

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi là loại thức uống thơm ngon, mát lạnh và giàu dinh dưỡng. Bưởi là loại quả có vị chua, phần tinh dầu thơm rất dễ chịu, đem lại cảm giác thoải mái. Nước ép bưởi cung cấp nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa.

Chất xơ giúp bổ sung vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe tổng thể. Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa và đảo ngược các tổn thương cho tế bào.

Ngoài ra, nước ép bưởi chứa hàm lượng kali cao, có thể giúp điều hòa huyết áp và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, giảm lượng cholesterol xấu.

Cách pha chế nước ép bưởi tại nhà: Trước hết bạn cần chuẩn bị 1 trái bưởi, khoảng 50 ml nước đường và một ít đá lạnh. Bạn hãy rửa sạch bưởi và lau khô, lăn nhẹ quả bưởi để giảm tinh dầu.

Bạn bóc vỏ trái bưởi và tách lấy múi, sau đó bạn hãy loại bỏ hạt và phần cùi trắng. Bạn cho các múi bưởi vừa tách vào máy ép trái cây nhằm ép lấy nước cốt.

Bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào 50 ml nước đường để tăng độ ngọt hài hòa. Bạn thêm đá viên vào ly và sau đó khuấy đều lên là dùng được. Bạn có thể trang trí thêm một ít tép bưởi tươi nhằm tăng thêm phần đẹp mắt.

Nước ép dứa

Nước ép dứa là một loại nước uống nhiệt đới ngon và bổ dưỡng, vị chua nhẹ, thanh ngọt giúp xóa tan cơn nắng nóng, giải nhiệt cơ thể.

Nước ép dứa có nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, B6, folate, mangan, đồng và sắt, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tăng cường quá trình trao đổi chất, tốt cho tim mạch. Ngoài ra, nước ép dứa còn có chứa các chất chống oxy hóa như beta carotene và bromelain.

Cách pha chế nước ép dứa tại nhà: Bạn cần chuẩn bị 1 trái dứa, 3 muỗng đường cùng một ít đá lạnh. Bạn rửa sạch và gọt vỏ dứa, cắt thành miếng nhỏ.

Bạn cho phần dứa vừa cắt vào máy xay sinh tố, đổ thêm khoảng 50 ml nước lọc và tiến hành xay nhuyễn.

Sau khi đã xay xong, bạn sử dụng một tấm sàng lọc để lọc lấy phần nước và loại bỏ các phần bã. Bạn có thể sử dụng muỗng đảo và đè nhẹ cho tới khi lọc được hết nước.

Bạn rót nước ép vào ly, thêm vào 3 muỗng đường và một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.

Nước ép ổi

Nước ép ổi là một trong những loại thức uống đơn giản, dễ thực hiện và được ưa chuộng với nhiều gia đình trong những ngày hè nắng nóng.

Nước ép ổi chứa nhiều vitamin C, A và E, lycopene, chất chống oxy hóa, mangan, folate, kali, phốt pho, magiê và chất xơ rất tốt cho cơ thể, kích thích hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật. Ổi chứa rất nhiều vitamin C, gấp 4 lần so với cam do vậy uống nước ép ổi mỗi ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng.

Cách pha chế nước ép ổi tại nhà: Bạn cần chuẩn bị 3 trái ổi, 4 muỗng đường và một ít đá lạnh. Bạn hãy rửa sạch ổi, để ráo rồi tiến hành cắt bỏ 2 phần đầu. Tiếp đến bạn cắt ổi thành từng phần nhỏ, bỏ phần hạt rồi cho vào tô lớn, bạn thêm vào 3 muỗng đường rồi trộn đều lên, để hỗn hợp thấm đều trong khoảng 10 phút.

Ổi sau khi ướp xong sẽ được cho vào máy ép và ép lấy nước. Bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào 1 muỗng đường và một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.

