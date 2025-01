Cách giải rượu đơn giản mà hiệu quả trong ngày Tết, tuyệt đối không làm 4 điều này vì rất nguy hiểm

4 loại thực phẩm dễ kiếm giúp giải rượu, bia cực tốt cho cả đàn ông và phụ nữ GĐXH - Trong các buổi liên hoan, không thể tránh được việc phải tiếp xúc với bia rượu. Dưới đây là 4 loại thực phẩm dễ kiếm nhưng có công dụng giải rượu, bia, giảm tình trạng đau đầu, khó chịu sau khi uống rượu, bia.

Say rượu là cách gọi theo dân gian, còn nói đúng hơn say rượu tức là bị ngộ độc rượu. Ngộ độc này nếu chỉ ở mức nhẹ sẽ nhanh chóng tỉnh táo. Tuy nhiên, khi bị ngộ độc rượu ở mức độ nặng, nếu giải độc không đúng cách có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Ảnh minh họa

Cách giải rượu bia nhanh và hiệu quả

Uống nhiều nước lọc

Một trong những biện pháp giải rượu bia tại nhà dễ dàng nhất chính là uống nhiều nước. Uống nước giúp phục hồi lượng chất lỏng cần thiết và có thể giúp máu và hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến các mô, đồng thời loại bỏ chất thải và các chất độc hại sau khi tiêu thụ rượu quá mức.

Uống các loại nước ép

Uống rượu có thể làm giảm lượng đường trong máu, lúc này não bộ không đủ “nhiên liệu” để hoạt động nên xuất hiện tình trạng mệt mỏi và đau đầu. Bổ sung carbohydrate là một trong những cách để giải rượu hiệu quả. Vì vậy, sau khi uống rượu, bạn có thể uống thêm một ít nước ép hoa quả tươi để hạn chế cảm giác khó chịu.

Các loại trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc như trà gừng giúp cho cơ thể tỉnh táo hơn. Các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy đã giảm bớt. Trà gừng còn giúp chống co thắt, làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi khó tiêu và chống buồn nôn, hơn nữa còn bổ sung vitamin B và hạn chế các tác dụng của rượu trên thành niêm mạc ruột. Ngoài ra, các loại thảo mộc khác như hoa cúc, nghệ tây cũng giúp giải rượu hiệu quả.

Nước đậu xanh, đậu đen

Ninh đậu đen cho mềm rồi uống, mỗi lần một chén cũng có tác dụng giải rượu. Đậu xanh cũng được biết đến với tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc nên có thể dùng để nấu cháo, pha với nước uống giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm bớt triệu chứng mệt mỏi khi say rượu hiệu quả.

Nước dừa, nước mía

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải và nhiều dưỡng chất khác như natri, kali; vì vậy uống nước dừa giúp bổ sung nước và vượt qua cơn say dễ hơn. Thậm chí, có nghiên cứu chỉ ra rằng nước dừa có tác dụng bù nước hiệu quả như đồ uống thể thao truyền thống.

4 sai lầm cần tuyệt đối tránh khi chăm sóc người say rượu

Ảnh minh họa

Cho uống nước chanh

Một trong những sai lầm uống rượu phổ biến nhất mà nhiều người mắc phải là cho người say uống nước chanh hoặc đồ uống chua. Tuy nhiên, nếu trong cơ thể người say vẫn còn nhiều rượu dễ làm tổn thương dạ dày và buồn nôn do bị dư axit.

Gây nôn

Việc gây nôn cho người say nếu không được chú ý dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Trường hợp sau khi uống rượu vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện bình thường thì có thể gây nôn. Với người rơi vào trạng thái hôn mê, nếu gây nôn thì cực kỳ nguy hiểm. Làm vậy khiến người say dễ bị sặc, chất nôn nhiều sẽ tràn vào phổi gây viêm phổi.

Lạm dụng sản phẩm bổ gan, giải độc

Không nên cố tìm đến những loại thuốc có tác dụng bổ gan để giải rượu. Thuốc giải rượu chỉ có thể bù đắp phần nào một số vitamin, muối, đường… chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn các triệu chứng như hôn mê, ức chế, suy nhược thần kinh do ngộ độc rượu. Khi có các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt,… trong nhiều giờ sau khi uống cần đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Sử dụng thuốc giảm đau

Triệu chứng phổ biến nhất khi say rượu là đau đầu. Nhiều người có thói quen bổ sung thêm vitamin B1, B6, axit folic… và các loại thuốc đau đầu khác trong khi đang say. Thế nhưng, paracetamol, aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt uống cùng với rượu có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nghiêm trọng.

Các xử lý khi có người say rượu an toàn cho sức khỏe

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia y tế, trường hợp người say rượu còn tỉnh táo, cách giải rượu nhanh và đơn giản cho người say rượu ăn uống đầy đủ. Đặc biệt là những thức ăn có chứa nhiều tinh bột, đường. Một số thức ăn dễ tiêu giúp cho người say nhanh chóng giải rượu như cháo loãng, bún, phở

Đối với trường hợp bị say rượu có rối loạn ý thức, người nhà giúp cho bệnh nhân nằm đầu cao và nằm nghiêng sang một bên. Nên cho bệnh nhân nằm nghiêng sang bên phải có tác dụng dẫn lưu đờm dãi ra ngoài, đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân nôn.

Lưu ý, gia đình có người say rượu người nhà cần lưu ý vài tiếng phải đánh thức bệnh nhân dậy, nếu bệnh nhân tỉnh và có thể ăn uống được thì cho ăn cháo loãng... tránh hạ đường huyết.

Khi bệnh nhân tỉnh dậy nếu có biểu hiện đau đầu nhiều, chóng mặt và nhìn mờ, sợ ánh sáng, giảm hoặc mất thị lực, ảo thị, cần phải đưa tới bệnh viện khám.