Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này
GĐXH - Bác sĩ nhận định đây là trường hợp đột quỵ não đến sớm còn trong cửa sổ thời gian vàng, có cơ hội được điều trị thuốc tiêu huyết khối...
Bất ngờ đột quỵ dù chưa phát hiện bệnh lý mạn tính
Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Y tế Hải Hà cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.
Bệnh nhân là nam, 54 tuổi, tiền sử chưa phát hiện bệnh lí mạn tính. Trong lúc đang ăn tối đột ngột xuất hiện yếu nửa người phải, sức cơ bên liệt 2/5, nói khó, méo miệng và được người nhà đưa vào viện cấp cứu.
Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh, G 15đ, M 102 lần/phút, huyết áp 250/100mmHg, liệt nửa người phải, cơ lực 2/5, méo miệng, NIHSS 8 điểm. Kết quả xét nghiệm đông máu bình thường, đường máu 6.6 mmol/l, điện tim chưa phát hiện bất thường. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não hiện tại chưa có tổn thương trên nhu mô, không có xuất huyết não. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ nhất – Tăng huyết áp.
Các bác sĩ hội chẩn và nhận định đây là trường hợp đột quỵ não đến sớm còn trong cửa sổ thời gian vàng, có cơ hội được điều trị thuốc tiêu huyết khối.
Ngay lập tức quy trình cấp cứu được kích hoạt. Sau 1 giờ dùng thuốc tiêu sợi huyết và kiểm soát huyết áp chặt chẽ bệnh nhân cải thiện tốt các triệu chứng, cơ lực bên phải phục hồi 5/5 và tiếp tục được theo dõi và điều trị tại viện.
Dấu hiệu đột quỵ, cần được đến viện sớm
"FAST" là một từ viết tắt được sử dụng để giúp mọi người nhớ và nhận biết nhanh chóng các triệu chứng đột quỵ, giúp tăng cơ hội cứu sống và giảm thiểu biến chứng sau đột quỵ. Việc nhận biết nhanh chóng các triệu chứng của đột quỵ có thể giúp bệnh nhân nhận được điều trị càng sớm càng tốt, giảm thiểu tổn thương cho não.
FAST là viết tắt của:
F (Face): Khuôn mặt – Yêu cầu người nghi ngờ đột quỵ cười hoặc để lộ răng. Xem khuôn mặt của họ có bị méo mó ở một bên không? Một bên mặt trở nên chảy xệ hoặc mắt bị sụp xuống có thể là dấu hiệu của đột quỵ.
A (Arms): Cánh tay – Yêu cầu người bệnh giơ cả hai cánh tay lên. Có một cánh tay không thể nâng lên hoặc bị rơi xuống, không thể giơ hai tay lên cao qua khỏi đầu là một trong những dấu hiệu đột quỵ phổ biến nhất.
S (Speech): Lời nói – Người có dấu hiệu đột quỵ thường khó phát âm một câu đơn giản, ví dụ: "Hôm nay trời đẹp quá". Người bệnh có thể nói lắp, khó hiểu hoặc họ không thể nói gì cả.
T (Time): Thời gian – Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào của đột quỵ, thậm chí chỉ một trong số chúng, cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Mỗi phút đối với người bị đột quỵ đều quý giá và việc điều trị sớm có thể giúp giảm thiểu tổn thương ở não và tăng cơ hội phục hồi.
Bác sĩ lý giải nguyên nhân ‘ẩn giấu’ đột quỵ ở người trẻ, tín hiệu cảnh báo và cách phòng ngừaBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Đột quỵ là “kẻ giết người thầm lặng” khiến hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Bác sĩ cảnh báo: Chỉ một phút chủ quan, não bộ có thể bị tổn thương vĩnh viễn.
Người đàn ông 61 tuổi ở Hưng Yên bị sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não sau khi chế biến thịt lợn sốngBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì viêm màng não do liên cầu lợn cho biết trước đó có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm.
Người đàn ông 66 tuổi phải cắt bàng quang, suy thận vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Một sai lầm khiến bệnh nhân phải cắt bỏ bàng quang là đã từ chối phẫu thuật bướu bàng quang và chỉ dùng thuốc điều trị tại nhà.
4 nhóm thực phẩm 'vàng' giúp đánh bay nguy cơ đột quỵ – ăn ngay kẻo muộn!Bệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Đột quỵ có thể ập đến bất ngờ, nhưng chỉ cần duy trì 4 nhóm thực phẩm quen thuộc này, bạn đã nắm trong tay “lá chắn" bảo vệ não bộ và trái tim.
Người phụ nữ bị đột quỵ lúc sáng sớm thừa nhận mắc sai lầm này khi điều trị đau đầu, tăng huyết ápBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bị tăng huyết áp và thường xuyên bị đau đầu nhưng chỉ tự ý mua thuốc giảm đau uống. Đến khi hôn mê, đi cấp cứu tới mới được phát hiện đột quỵ xuất huyết não…
Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhịp tim quá nhanh cũng có thể gây hại cho động mạch. Khi nhịp tim quá nhanh, quá trình tuần hoàn máu sẽ tăng tốc, dẫn đến huyết áp cao.
Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quảBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cải bó xôi với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanhBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi và bệnh vặt. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất này, sức đề kháng của bạn sẽ được ‘nâng cấp’ ngay lập tức.
Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch nãoBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị vỡ túi phình động mạch não nhập viện với biểu hiện đau đầu dữ dội mà không có dấu hiệu báo trước, cũng không giống bất kỳ cảm giác nào chị từng trải qua.
Người phụ nữ 40 tuổi bị cường giáp nhập viện nguy kịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nghĩ bệnh cường giáp đã được kiểm soát tốt nên người bệnh ngưng thuốc và bỏ tái khám. Sau một năm bị biến chứng đe dọa vào cơn bão giáp, nguy hiểm tính mạng.
Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp
GĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.