Người đàn ông 54 tuổi đột quỵ trong bữa cơm tối may mắn phục hồi tốt nhờ làm việc này

Bất ngờ đột quỵ dù chưa phát hiện bệnh lý mạn tính

Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Y tế Hải Hà cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Bệnh nhân là nam, 54 tuổi, tiền sử chưa phát hiện bệnh lí mạn tính. Trong lúc đang ăn tối đột ngột xuất hiện yếu nửa người phải, sức cơ bên liệt 2/5, nói khó, méo miệng và được người nhà đưa vào viện cấp cứu.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh, G 15đ, M 102 lần/phút, huyết áp 250/100mmHg, liệt nửa người phải, cơ lực 2/5, méo miệng, NIHSS 8 điểm. Kết quả xét nghiệm đông máu bình thường, đường máu 6.6 mmol/l, điện tim chưa phát hiện bất thường. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não hiện tại chưa có tổn thương trên nhu mô, không có xuất huyết não. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ nhất – Tăng huyết áp.

Các bác sĩ hội chẩn và nhận định đây là trường hợp đột quỵ não đến sớm còn trong cửa sổ thời gian vàng, có cơ hội được điều trị thuốc tiêu huyết khối.

Ngay lập tức quy trình cấp cứu được kích hoạt. Sau 1 giờ dùng thuốc tiêu sợi huyết và kiểm soát huyết áp chặt chẽ bệnh nhân cải thiện tốt các triệu chứng, cơ lực bên phải phục hồi 5/5 và tiếp tục được theo dõi và điều trị tại viện.

Dấu hiệu đột quỵ, cần được đến viện sớm

"FAST" là một từ viết tắt được sử dụng để giúp mọi người nhớ và nhận biết nhanh chóng các triệu chứng đột quỵ, giúp tăng cơ hội cứu sống và giảm thiểu biến chứng sau đột quỵ. Việc nhận biết nhanh chóng các triệu chứng của đột quỵ có thể giúp bệnh nhân nhận được điều trị càng sớm càng tốt, giảm thiểu tổn thương cho não.

FAST là viết tắt của:

F (Face): Khuôn mặt – Yêu cầu người nghi ngờ đột quỵ cười hoặc để lộ răng. Xem khuôn mặt của họ có bị méo mó ở một bên không? Một bên mặt trở nên chảy xệ hoặc mắt bị sụp xuống có thể là dấu hiệu của đột quỵ.

A (Arms): Cánh tay – Yêu cầu người bệnh giơ cả hai cánh tay lên. Có một cánh tay không thể nâng lên hoặc bị rơi xuống, không thể giơ hai tay lên cao qua khỏi đầu là một trong những dấu hiệu đột quỵ phổ biến nhất.

S (Speech): Lời nói – Người có dấu hiệu đột quỵ thường khó phát âm một câu đơn giản, ví dụ: "Hôm nay trời đẹp quá". Người bệnh có thể nói lắp, khó hiểu hoặc họ không thể nói gì cả.

T (Time): Thời gian – Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào của đột quỵ, thậm chí chỉ một trong số chúng, cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Mỗi phút đối với người bị đột quỵ đều quý giá và việc điều trị sớm có thể giúp giảm thiểu tổn thương ở não và tăng cơ hội phục hồi.