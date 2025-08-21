Người đàn ông 66 tuổi phải cắt bàng quang, suy thận vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bị ứ thận, suy thận vì từ chối phẫu thuật bướu bàng quang

Cách đây hai năm, ông N.H.N (66 tuổi, Tây Ninh) bị tiểu ra máu, đặc biệt là khi vận động mạnh, làm việc nặng. Ông đã đi thăm khám tại một bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh thì phát hiện có khối bướu bàng quang và được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, ông đã từ chối phẫu thuật vì sợ, và chỉ dùng thuốc điều trị tại nhà.

Hai năm trôi qua, bệnh tình của ông N. không thuyên giảm, khối u vẫn âm thầm phát triển bên trong cơ thể, từ từ chiếm lấy không gian vùng bụng và phá hủy các nội tạng lân cận. Cho đến hai ngày trước khi nhập viện, cơ thể phát tín hiệu báo động đỏ: ông T. tiểu ra máu – nước tiểu màu đỏ tươi, rồi rơi vào tình trạng bí tiểu hoàn toàn. Cảm giác căng tức, đau đớn dữ dội ở vùng bụng dưới buộc gia đình phải đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Hình ảnh CT phát hiện bướu bàng quang và thận ứ nước. Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết Niệu đã thực hiện các cận lâm sàng chẩn đoán, ghi nhận người bệnh có bướu bàng quang to, khối u đã xâm lấn và chèn ép hai niệu quản gây thận ứ nước độ III, kèm suy thận. Ông N. được đặt ống sonde tiểu, hút ra một túi nước tiểu màu máu đỏ sậm.

Cuộc chiến giải cứu quả thận và loại bỏ khối u bàng quang

Để cứu hai quả thận đang “chết đuối”, các bác sĩ đã phải thực hiện một thủ thuật khẩn cấp là dẫn lưu thận ra hai bên. Đây là phương pháp tạo một đường thoát nước tiểu tạm thời trực tiếp từ thận ra ngoài cơ thể vào túi chứa. Thủ thuật thành công, hai quả thận của bệnh nhân được “giải cứu” kịp thời, tình trạng ứ nước giảm dần và chức năng thận dần hồi phục.

Sau khi chức năng thận của bệnh nhân ổn định, các bác sĩ tiến hành cuộc đại phẫu: cắt bàng quang tận gốc và tái tạo bàng quang bằng ruột non để loại bỏ khối u ác tính.

Hình ảnh bàng quang được tái tạo từ ruột non. Ảnh: BVCC

Hình ảnh khối bướu bàng quang sau khi cắt bỏ

Sai lầm dẫn đến phải cắt bàng quang

Dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng việc đi tiểu của bệnh nhân N. đã có phần thay đổi vì ông phải bắt đầu một hành trình mới – hành trình “học lại” cách đi tiểu với chiếc bàng quang mới như: học cách rặn tiểu, học cách đi tiểu theo giờ.

Nếu chịu điều trị bệnh từ hai năm trước, có lẽ bệnh nhân N. chỉ cần một cuộc phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, vẫn giữ lại được bàng quang cũng như chức năng thận hoàn toàn bình thường. Nhưng sự trì hoãn điều trị đã khiến bệnh âm thầm tiến triển, dẫn đến nguy kịch khiến ông phải nhập viện cấp cứu vì thận ứ nước, suy thận và phải mang trong mình chiếc bàng quang nhân tạo đến cuối đời.

Qua đó, bác sĩ Lâm Văn Chương khuyến cáo người dân khi phát hiện các dấu hiệu bệnh lý bàng quang như: tiểu ra máu, tiểu khó, đau hạ vị âm ỉ thì nên đi thăm khám ngay tại các cơ sở y tế uy tín và tuân thủ theo chỉ dẫn điều trị của bác sĩ. Bướu bàng quang nếu không xử lý sớm thì khối bướu ngày càng lớn dần xâm lấn ngoài bàng quang và di căn, lúc này việc điều trị không hề dễ dàng và khó đạt được hiệu quả như mong đợi.