Cách gội đầu để ngăn rụng tóc trong mùa đông

1. Gội đầu sai cách, nguyên nhân khiến tóc rụng nhiều

Những sai lầm phổ biến khi gội đầu dẫn đến tình trạng rụng tóc , khô xơ cần chú ý:

- Gội đầu quá thường xuyên: Nhiều người có thói quen gội đầu hàng ngày. Tuy nhiên, gội đầu quá thường xuyên có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên. Lớp dầu này có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ tóc , khi bị mất đi, tóc sẽ dễ bị khô xơ, không còn độ bóng tự nhiên và dễ gãy rụng.

- Gội đầu bằng nước nóng: Thời tiết lạnh, chúng ta có xu hướng sử dụng nước nóng để tắm gội, nhưng nước nóng khiến da đầu bị khô, dễ có gàu và mất độ ẩm tự nhiên, ảnh hưởng đến độ bóng khỏe của tóc.

- Không massage da đầu : Khi thời tiết lạnh, không chỉ có nhu cầu sử dụng nước nóng mà còn có xu hướng cào gãi mạnh và thời gian gội đầu cũng nhanh hơn. Việc gội đầu như vậy và bỏ qua bước massage cũng không có lợi cho da đầu và tóc. Quá trình massage giúp kích thích tuần hoàn máu và làm sạch da đầu tốt hơn. Nếu bỏ qua bước này, sẽ khiến quá trình nuôi dưỡng tóc kém đi.

Chải tóc khi ướt khiến tóc dễ bị tổn thương...

- Không sử dụng dầu xả : Do muốn giảm thời gian gội mà nhiều người bỏ qua bước sử dụng dầu xả cho tóc. Dầu xả giúp bổ sung dưỡng chất, giữ ẩm cho tóc, giúp tóc suôn mượt. Nếu không sử dụng dầu xả sẽ khiến tóc dễ bị xơ rối.

- Sử dụng dầu gội không đúng: Nhiều người khá dễ tính nên sử dụng dầu gội nào cũng được. Tuy nhiên, mỗi type đầu và chất lượng tóc cũng như kiểu dáng tóc sẽ cần có loại dầu gội phù hợp. Type da dầu hoặc type da khô cần dùng dầu gội khác nhau. Tóc hư tổn, tóc để tự nhiên, tóc dùng hóa chất để tạo kiểu... cũng cần sử dụng dầu gội khác biệt.

Nếu chúng ta sử dụng dầu gội bất kỳ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của mái tóc. Việc sử dụng dầu gội đúng sẽ giúp làm sạch đầu tóc hiệu quả mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên và không gây kích ứng da đầu.

2. Cách gội đầu chống rụng tóc

- Chải tóc: Để ngăn rụng tóc, không nên chải tóc khi đang ướt. Tóc ướt là lúc rất dễ bị tổn thương trước các tác động ngoại lực. Do đó nên chải tóc khi tóc khô, chải tóc trước khi gội đầu.

Nếu muốn chải tóc khi ướt, nên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào chân tóc rồi từ từ gỡ rối nhẹ nhàng hoặc có thể dùng lược răng thưa, nhẹ nhàng gỡ rối tóc. Nên chia nhỏ tóc thành nhiều phần rồi gỡ rối nhẹ từ thân tóc xuống ngọn (cách da đầu khoảng 7-10cm).

Sau khi gỡ rối xong phần tóc này mới tiếp tục chải tóc từ da đầu xuống để giảm tổn thương và gãy rụng do lực tác động kéo mạnh.

- Chỉ sử dụng nước ấm để gội đầu: Không nên dùng nước lạnh hoặc nước nóng để gội đầu trong thời tiết lạnh. Nếu gội đầu bằng nước lạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, còn dùng nước nóng sẽ khiến da khô, tóc khô xơ, do đó chỉ nên dùng nước ấm. Nhiệt độ nước phù hợp là bằng hoặc cao hơn nhiệt độ cơ thể 1-2 độ C, tức là nhiệt độ nước từ 37-38 độ C.

Nước ấm giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da đầu dễ dàng, vừa không khiến tóc bị ảnh hưởng và nên dội nước xuôi theo chiều mái tóc để tránh rối tóc và gây rụng tóc…

Không nên thường xuyên sử dụng nhiệt để tạo kiểu tóc.

- Không gội đầu quá nhiều: Vào mùa hè khi thời tiết nắng nóng, mồ hôi nhiều, chúng ta có thể gội đầu 3 lần/tuần, nhưng số lần gội đầu thích hợp trong mùa đông nên là 2 lần/tuần.

Khi thời tiết hanh khô sẽ khiến da đầu hay bị ngứa ngáy, nhiều gàu hơn, nhưng chúng ta cần tránh gãi da đầu mạnh để thỏa mãn giải quyết ngứa da đầu, bởi động tác cào gãi mạnh sẽ làm tổn thương da đầu và tóc. Cụ thể là khi da đầu có thể bị xước, khiến da tái tạo chậm hơn so với bình thường, hơn nữa còn gây kích ứng da đầu, dẫn đến tổn thương và gây rụng tóc.

Ngoài ra, không nên vì trời lạnh mà rút ngắn thời gian cũng như các bước gội đầu. Vào mùa đông, càng cần dùng dầu xả để giúp tóc mượt, không bị rối. Trong lúc dùng dầu xả, cần kết hợp động tác massage da đầu để kích thích tuần hoàn, loại bỏ các mảng bám nhỏ còn sót lại trên tóc, giúp làm sạch da đầu hơn. Sau đó cần xả nước ấm thật nhiều để loại bỏ dầu gội, dầu xả còn đọng lại trên tóc.

Mỗi tuần nên làm mặt nạ ủ tóc 1 lần để cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho tóc. Có thể sử dụng kem ủ tóc cùng bộ với dầu gội dầu xả hoặc dùng mặt nạ ủ tóc tự chế từ mật ong, mặt nạ dầu dừa… Mặt nạ ủ tóc giúp tóc mềm, dưỡng ẩm và tăng độ bóng.

- Làm khô tóc đúng cách: Không nên dùng máy sấy nhiệt độ cao làm tóc khô nhanh, nên dùng khăn bông sạch, mềm để thấm nước cho tóc khô tự nhiên, sau đó mới sử dụng máy sấy ở nhiệt độ vừa, tốc độ gió vừa đủ để sấy tóc.

Sau khi sấy tóc xong, sử dụng tinh dầu dưỡng tóc thoa đều lên 2 bàn tay, sau đó dùng tay khẽ luồn vào tóc vuốt, nắm bóp nhẹ để tinh dầu thấm vào từng sợi tóc.

- Hạn chế tạo kiểu tóc bằng nhiệt: Mùa đông cũng là mùa chị em hay đi tạo kiểu cho tóc, nhưng khi tóc được tạo kiểu bằng các hóa chất khiến sợi tóc yếu hơn. Nếu hằng ngày chúng ta lại dùng các dụng cụ có nhiệt độ cao để tạo kiểu tóc, sẽ khiến tóc càng dễ bị hư tổn. Do đó nên hạn chế duỗi tóc hoặc tạo kiểu tóc trong mùa đông.