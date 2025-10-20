Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất: Kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhất

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9% GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Theo thống kê, các ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động từ 6%/năm trở lên là Bac A Bank, HDBank, Vikki Bank... và một số nhà băng niêm yết lãi suất đặc biệt với lãi suất huy động cao nhất lên đến gần 10%/năm.

Cụ thể, Bac A Bank niêm yết lãi suất huy động 6%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, áp dụng cho các kỳ hạn từ 18-36 tháng.

HDBank niêm yết lãi suất tiền gửi 6%/năm cho tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 18 tháng và tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến thông thường tại HDBank là 6,1%/năm, kỳ hạn 18 tháng.

Đáng chú ý, Vikki Bank (ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank) niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay dành cho số đông khách hàng là 6,2%/năm, cũng do Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 12 tháng.

Ngoài ra, một số ngân hàng niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP gửi số tiền hàng trăm tỷ đồng trở lên.

Trong đó, ABBank niêm yết mức lãi suất ngân hàng cao nhất lên đến 9,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng. Điều kiện là khách hàng phải gửi số tiền từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

PVCombank cũng niêm yết lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm, cao hơn lãi suất ngân hàng thông thường cùng kỳ hạn từ 4-4,2%/năm. Điều kiện để được hưởng lãi suất đặc biệt do PVCombank đưa ra là khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng, số tiền gửi lên đến 2.000 tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng ra điều kiện khó đáp ứng nhất hiện nay.

Tại HDBank, lãi suất đặc biệt áp dụng cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt là 7,7% và 8,1%, cao hơn 2,2%-2,4%/năm so với lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn dành cho khách hàng thông thường. Để được hưởng mức lãi suất tiền gửi như trên, điều kiện là khách hàng cần phải gửi số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Tại Vikki Bank, lãi suất đặc biệt được niêm yết cho kỳ hạn 13 tháng là 7,8%/năm. Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải gửi số tiền từ 999 tỷ đồng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 20/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,2 4,55 5,4 5,45 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 4,05 4,15 5,3 5,3 5,6 6,1 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIKKI BANK 4,35 4,45 6 6 6,2 6,2 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VPBANK 4 4,1 5 5 5,2 5,2

Còn tại ACB, lãi suất huy động thông thường kỳ hạn 13 tháng chỉ 4,5%/năm, nhưng nếu khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền từ 200 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt nhận về là 6%/năm.

Theo thống kê, có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo và HDBank.

Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank

Khảo sát biểu lãi suất công bố trên website vào giữa tháng 10/2025, các ngân hàng trong nhóm Big4 có lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng khá tương đồng nhau.

Trong tháng 10/2025, Agribank tiếp tục niêm yết lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm online còn được hưởng thêm ưu đãi lãi suất so với gửi tại quầy. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho những ai ưu tiên lợi nhuận cao trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

VietinBank cũng áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. VietinBank đặc biệt khuyến khích gửi tiết kiệm qua kênh số, với lãi suất online cao hơn 0,1-0,2%/năm so với giao dịch tại quầy. Ngân hàng cũng cung cấp các gói tiết kiệm kết hợp bảo hiểm hoặc tích lũy linh hoạt, phù hợp với khách hàng muốn đa dạng hóa lợi ích từ khoản tiền gửi.

BIDV duy trì lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp ở kỳ hạn 12 tháng. Tương tự VietinBank và Agribank, BIDV ưu tiên khách hàng sử dụng kênh giao dịch trực tuyến, với lãi suất online có thể đạt 4,9%/năm. BIDV nổi bật với các chương trình khuyến mãi định kỳ, như tặng quà hoặc hoàn tiền khi gửi tiết kiệm, giúp tăng sức hút đối với khách hàng trung thành.

Vietcombank là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm, Vietcombank áp dụng mức 4,6%/năm cho khách hàng cá nhân ở kỳ hạn 12 tháng và 4,1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp.

Mới đây, Vietcombank đã chính thức công bố chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm mang tên "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ". Chương trình diễn ra từ ngày 25/09/2025 đến 31/10/2025, dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy và gửi tiền online trên ngân hàng số VCB Digibank.

Với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng, trong đó có 01 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Đặc biệt, vào các ngày vàng và dịp 1/10/2025 (dành cho khách hàng từ 60 tuổi), 20/10/2025 (dành cho khách hàng nữ), khách hàng sẽ được nhân đôi cơ hội trúng thưởng thông qua số lượng mã dự thưởng tăng gấp đôi.

Bên cạnh chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy giao dịch sẽ được tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi. Khách hàng có thể sử dụng điểm VCB Loyalty để quy đổi thành e-Voucher giảm giá thanh toán đặc biệt (qua VNPAY-QR) tại Diamond Plaza, Takashimaya, Lotte Mall, e-Voucher đặt vé máy bay Vietnam Airlines và các hãng bay khác, và hàng ngàn quà tặng khác có sẵn trên VCB Loyalty.

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhóm ngân hàng Big 4 – bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – giữ vai trò trụ cột với việc chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, nhóm Big 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp lớn vào sự ổn định của thị trường tiền tệ. Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, các ngân hàng này thường được xem là "người dẫn dắt" xu hướng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4, từ kỳ hạn ngắn đến dài, được thiết kế linh hoạt, kèm theo nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng thương mại khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.



