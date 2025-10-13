Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng
GĐXH - Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng Standard Chartered từ 9/10 tăng lãi suất huy động trực tuyến từ 1-3%/năm với các kỳ hạn 1-36 tháng. Lãi suất huy động trực tuyến VND, lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất như sau: kỳ hạn 1 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 2,75%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 3,1%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được ngân hàng này tăng lên 3,8%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng mới nhất là 4,4%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất do Standard Chartered vừa công bố là 4,74%/năm sau khi điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12-36 tháng.
Theo khảo sát đối với biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam, lãi suất huy động cao nhất đang là 5,95%/năm do Ngân hàng Public Bank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng.
Mức lãi suất cao thứ hai trong số các ngân hàng này là 5,8%/năm, do Woori Bank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 24 tháng.
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) cũng thuộc nhóm dẫn đầu khi đang niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng.
Trước đó, VRB đã cộng thêm lãi suất tiền gửi 0,8%/năm cho tất cả khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1-36 tháng trong khoảng thời gian từ 16/8-14/9.
Nhìn chung, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng ngoại vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại trong nước.
Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cao nhất trong số các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh là 5,5%/năm, do Public Bank, Indovina Bank (IVB) và VRB niêm yết. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại Woori Bank và CIMB lần lượt là 5,3% và 5,2%/năm.
Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, VRB đang dẫn đầu với 5,1%/năm. Tiếp theo là CIMB và Public Bank với 5%/năm. Các ngân hàng còn lại đều niêm yết lãi suất dưới 5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 9/10/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4
|4,3
|5,4
|5,45
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,8
|3,9
|5,35
|5,45
|5,65
|5,65
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,35
|4,45
|6
|6
|6,2
|6,2
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng cao nhất là 4,5%/năm do CIMB niêm yết. Nhà băng này cũng đang dẫn đầu lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng với 4,3%/năm.
Loạt ngân hàng vượt mức 6%
Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Vikki Bank áp dụng mức lãi suất 6%/năm kỳ hạn 6 tháng, 6,2% kỳ hạn 12-13 tháng; Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng; HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng; BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng. Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng; Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Gửi tiết kiệm 1 triệu đồng 12 tháng nhận tiền lãi thế nào?
Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi
Gửi 1 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 6,2% ở kì hạn 12 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:
1 triệu đồng x 6,2%/12 x 12 tháng = 62.000 đồng
Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.
