Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của NCB, lãi suất sản phẩm Tiết kiệm An Phú đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.
Theo đó, lãi suất ngân hàng lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất được NCB niêm yết như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,5%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-7 tháng được NCB tăng lên 5,45%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,55%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 11 tháng là 5,65%/năm.
Lãi suất tiết kiệm An Phú kỳ hạn từ 12-36 tháng đồng loạt tăng lên 5,7%/năm, đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do NCB niêm yết.
Lãi suất tiết kiệm của sản phẩm Tiết kiệm truyền thống cũng được NCB tăng thêm 0,1%/năm với mọi kỳ hạn tiền gửi. Theo đó, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng mới nhất là 4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,4%/năm.
Lãi suất tiền gửi của sản phẩm Tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 6-7 tháng tăng lên 5,35%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 11 tháng có lãi suất mới nhất là 5,55%/năm.
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất của sản phẩm này là 5,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12-36 tháng sau khi NCB tăng lãi suất 0,1%/năm.
NCB cũng tăng lãi suất huy động đối với các sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ và Tiết kiệm rút gốc linh hoạt trực tuyến, mức tăng là 0,1%/năm với các kỳ hạn tiền gửi.
Hiện lãi suất huy động cao nhất của sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ trực tuyến là 5,6%/năm (kỳ hạn 1-5 năm), trong khi lãi suất huy động cao nhất của sản phẩm Tiết kiệm rút gốc linh hoạt là 5,5%/năm (kỳ hạn 2-10 tháng).
Đối với lãi suất huy động có kỳ hạn tại quầy, NCB tăng từ 0,1-0,2%/năm lãi suất tuỳ theo từng kỳ hạn.
Không chỉ tăng lãi suất tiền gửi thông thường, NCB cũng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi với mức tăng đồng loạt 0,1%/năm.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 14/10/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4,2
|4,55
|5,4
|5,45
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,8
|3,9
|5,35
|5,45
|5,65
|5,65
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,35
|4,45
|6
|6
|6,2
|6,2
|VPBANK
|4
|4,1
|5
|5
|5,2
|5,2
Hiện lãi suất chứng chỉ tiền gửi của NCB kỳ hạn 18, 24, 84 tháng lĩnh lãi định kỳ 6 tháng/lần là 6,15%/năm; kỳ hạn 24, 84 tháng lĩnh lãi định kỳ 12 tháng/lần là 6,3%/năm.
Sau khi một loạt ngân hàng tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền như một cách tăng lãi suất không chính thức, từ đầu tháng 10 đến nay, có 4 ngân hàng trong nước chính thức tăng lãi suất huy động thông qua việc điều chỉnh biểu lãi suất, gồm: GPBank, Vikki Bank, Bac A Bank và NCB.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%
Trong gần 30 ngân hàng trong hệ thống, lãi suất PVcomBank đang dẫn đầu thị trường kỳ hạn 13 tháng khi niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất ở mức 9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm đại chúng. Tuy nhiên, chỉ áp dụng gửi tiết kiệm tại quầy cho số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỉ đồng trở lên.
Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất ở mức 5%/năm khi khách hàng gửi tiền truyền thống. Khách hàng gửi tiền online nhận lãi suất 5,3%.
HDBank áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 300 tỉ đồng. Khi khách hàng gửi tại quầy, ở điều kiện thường chỉ nhận lãi suất 5,7%/năm. Nếu gửi online, khách hàng nhận lãi suất 5,8%/năm.
Ở điều kiện thường, một số ngân hàng có lãi suất từ 5,95%/năm kỳ hạn 13 tháng có thể kể đến như: Cake by VPBank, GPBank, Vikki Bank...
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao nhất ở mức 6,1% khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng này đang niêm yết cao nhất.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,1%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Ở những kỳ hạn khác, khách hàng niêm yết lãi suất ở mức 0,5-6,1%/năm.
GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 5,65%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm điện tử. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất ngân hàng này đang áp dụng ở kỳ hạn 12-36 tháng.
Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?
Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, bạn gửi 1 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
1 tỉ đồng x 5,95%/12 x 13 = 64,46 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn.
