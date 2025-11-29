Cách hóa giải phong thủy cột điện trước cửa nhà để cuộc sống được bình an, hạnh phúc
GĐXH - Có nhiều trường hợp khi xây nhà có vật cản trước cửa nhà gây ảnh hưởng, tác động tới phong thuỷ của cả căn nhà cũng như gia chủ. Một trong số đó phải kể tới là cột điện trước cửa nhà.
Cột điện trước nhà có phạm phong thuỷ hay không?
Mặt tiền trước ngôi nhà rất quan trọng, có tác động rất lớn tới vận khí của ngôi nhà cũng như gia chủ. Phần phía trước của ngôi nhà phải đảm bảo sự thoáng đãng, không bị vật che chắn hay cản lại tầm nhìn của gia chủ, cũng như ngăn cản sự lưu thông luồng khí vào đại môn.
Theo phong thủy, cột điện trước cửa nhà là phạm đại kỵ. Cột điện trước cửa nhà sẽ làm dòng khí và gió khí di chuyển mang theo điện tích dương vào nhà. Điện tích dương sẽ khiến dòng khí trở nên oi bức, khô cứng, người sống trong nhà có thể sẽ luôn cảm thấy khó chịu, bứt dứt, không thoải mái.
Bên cạnh đó, nếu như ngôi nhà phạm vào thế Hoả sát, có thể khiến cho tài lộc khó vào nhà, cho con đường tài lộc bị ngưng đọng, hậu vận không tốt, sự nghiệp khó thăng tiến, phát triển.
Ngoài ra, cột điện trước cửa nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, gây nguy hiểm tới tài sản cũng như các thành viên trong gia đình.
Cách hóa giải
Phương pháp trồng cây có âm tính trước nhà
Trong phong thuỷ, người ta quan niệm rằng, chỉ khi âm dương cân bằng thì tài vận, may mắn, vượng khí mới hanh thông. Mà cột điện lại mang quá nhiều điện tích dương gây ra sự nóng bức, bất an.
Trong khi đó, cây mang âm tính cao, có khả năng hấp thụ điện tích dương rất tốt. Điện tích âm mang tính hàn, mát mẻ, giúp trung hoà điện tích dương của cây cột điện trước cửa nhà, giúp che chắn bớt dòng điện tiếp xúc với con người.
Xây hồ cá trước cửa nhà
Nước mang tính âm, khi bốc hơi làm tăng độ ẩm và giải phóng ion âm, làm dịu mát và trung hòa điện tích dương của cây cột điện trước nhà.
Tuy nhiên, nước đại diện cho hành Thuỷ, dùng phương pháp này thì gia chủ cũng cần cân nhắc về vấn đề tuổi và đặt vị trí hồ cá như thế nào mới hợp phong thuỷ.
Đặt gương bát quái cầu lồi trước cửa nhà
Gương bát quái cầu lồi có hình dạng giống với mai của rùa, được treo trước cửa nhà để hoá giải sát khí, giúp tránh những tai ương từ bên ngoài vào. Mà cột điện đặt trước cửa nhà là nơi hội tụ của sát khí. Vì thế, phương pháp đặt gương bát quái cầu lồi trước cửa nhà được rất nhiều người áp dụng.
Phần lồi trên gương bát quái sẽ đem sát khí khuếch tán ra xung quanh, hoá giải điềm xấu, bảo vệ cho gia đình.
Bên cạnh đó, gương bát quái còn hỗ trợ biến hung thành cát. Tuy nhiên, để đảm bảo được lợi ích về phong thuỷ khi sử dụng vật phẩm phong thuỷ này, gia chủ nên tham khảo ý kiến chuyên gia để phân tích hướng nhà treo gương bát quái cho phù hợp. Bởi nếu như không đặt đúng vị trí thì sẽ khiến luồng cát khí, may mắn bị khuếch tán đi mất.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
