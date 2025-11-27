Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông

Thứ năm, 16:31 27/11/2025
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ nhập trạch chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ dưới đây để tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông.

Chuẩn bị trước khi chuyển nhà

Chọn ngày giờ tốt

Trong phong thủy, việc chọn ngày lành tháng tốt để chuyển nhà (nhập trạch) không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và sức khỏe của gia chủ.

Một ngày giờ phù hợp giúp việc chuyển dọn diễn ra thuận lợi, hanh thông, đồng thời tạo điều kiện để sinh khí trong ngôi nhà mới được kích hoạt mạnh mẽ.

Cơ sở lựa chọn

Ngày nhập trạch nên phù hợp với tuổi và mệnh của người trụ cột trong gia đình, thường là chủ hộ hoặc người có vai trò quan trọng về mặt tài chính, tinh thần. 

Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông - Ảnh 1.

Trong phong thủy, việc chọn ngày lành tháng tốt để chuyển nhà (nhập trạch) không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và sức khỏe của gia chủ.

Ngày hợp tuổi giúp tránh phạm Thái Tuế, Ngũ Quỷ, hoặc các sao hung tinh, từ đó bảo toàn cát khí, tăng phúc lộc cho gia chủ.

Dọn dẹp và thay mới

Vệ sinh và kích hoạt sinh khí

Trước khi chuyển đồ vào, cần vệ sinh toàn bộ nhà cửa, lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách, đặc biệt là khu vực bếp, cửa chính và phòng ngủ, những nơi ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí.

Sau đó, mở toàn bộ cửa sổ, cửa chính, rèm cửa để đón ánh sáng tự nhiên và khí lành tràn vào. Ánh sáng và gió tự nhiên giúp kích hoạt dương khí, đẩy lùi năng lượng trì trệ còn sót lại.

Thay mới để khởi đầu may mắn

Một trong những việc không thể bỏ qua là thay toàn bộ khóa cửa, nhất là cửa chính, nhằm đảm bảo an toàn và tượng trưng cho việc "đóng lại quá khứ, mở ra khởi đầu mới".

Ngoài ra, gia chủ nên mua mới chổi, cây lau nhà, khăn lau và tuyệt đối không mang đồ dọn dẹp cũ từ nhà cũ sang. Trong phong thủy, hành động này mang ý nghĩa "quét sạch xui rủi, đón sinh khí mới", giúp loại bỏ những điều không may mắn đã qua.

Thực hiện nghi thức nhập trạch

Sau khi đã chọn được ngày lành tháng tốt và chuẩn bị không gian sẵn sàng, gia chủ sẽ tiến hành nghi thức nhập trạch, một bước mang ý nghĩa thiêng liêng trong phong thủy chính phái.

Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông - Ảnh 2.

Nhập trạch là thời điểm gia chủ thắp nén hương đầu tiên trên bàn thờ gia tiên, chính thức báo với Thần linh và Tổ tiên rằng ngôi nhà đã có chủ.

Đây không chỉ là nghi lễ "chuyển về nhà mới" mà còn là nghi thức xác lập mối liên kết giữa con người và không gian sống, giúp kích hoạt khí trường, đóng lại vận cũ và mở ra vận mới cho ngôi nhà.

Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa "nhập trạch" và "tân gia", tuy nhiên cần hiểu rằng nhập trạch là thời điểm gia chủ thắp nén hương đầu tiên trên bàn thờ gia tiên, chính thức báo với Thần linh và Tổ tiên rằng ngôi nhà đã có chủ. Còn tân gia chỉ là buổi tiệc mừng sau đó, mang tính giao lưu chúc phúc.

Trong phong thủy chính phái, lễ nhập trạch có ba ý nghĩa cốt lõi: Tôn kính Thần linh: Bày tỏ lòng thành và sự kính trọng với các vị thần bản địa cai quản đất đai, long mạch nơi ngôi nhà tọa lạc.

Đóng khí trường: Là nghi thức "đóng" vận năng lượng cũ, kích hoạt vận khí mới của ngôi nhà sau khi hoàn thiện hoặc cải tạo.

Tăng cường cát khí: Giúp sinh khí lưu chuyển thuận lợi, từ đó mang đến bình an, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà

Trong phong thủy, chuyển nhà không chỉ là việc di dời nơi ở, mà còn là quá trình chuyển đổi năng lượng và trường khí của cả gia đình. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ nhập trạch chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ dưới đây để tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông:

Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông - Ảnh 3.

Không ngủ trưa trong ngày đầu tiên để tránh điềm báo về sự trì trệ công việc, sự may mắn và không tốt cho sức khỏe về sau.

Không cãi vã, to tiếng trong ngày nhập trạch để tránh mang năng lượng tiêu cực vào nhà mới. Không chuyển nhà vào ban đêm vì âm khí thịnh, vì có thể dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí của gia chủ.

Không ngủ trưa trong ngày đầu tiên để tránh điềm báo về sự trì trệ công việc, sự may mắn và không tốt cho sức khỏe về sau.

Không mời khách trong ngày nhập trạch, chỉ nên giới hạn người trong gia đình để giữ sự yên tĩnh và tập trung năng lượng cho nghi lễ. Không làm rơi vỡ đồ đạc, tránh điềm báo rạn nứt, chia ly.

Không bỏ qua lễ cúng nhập trạch, đây là nghi thức quan trọng để xin phép thần linh và tổ tiên chứng giám, phù hộ cho cuộc sống mới thuận lợi. Không xây sửa hoặc đập phá ngay sau khi dọn về, vì có thể dễ bị phá vỡ trường khí mới hình thành trong ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Lý do kiêng kỵ kê giường hướng chân ra cửa sổ

GĐXH - Ngủ hướng nào sẽ tốt cho sức khỏe cũng như tài vận luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm đến nhiều nhất. Hãy đọc bài viết sau.

Huyền Trang (T/h)
Bí quyết tăng năng lượng phong thủy và làm đẹp không gian với thảm trải sàn phòng ngủ

Bí quyết tăng năng lượng phong thủy và làm đẹp không gian với thảm trải sàn phòng ngủ

- 39 phút trước

GĐXH – Không chỉ là vật trang trí, thảm trải sàn phòng ngủ còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực, giúp cải thiện giấc ngủ và tăng cường vận khí cho gia chủ.

Thế phạm phong thủy của nhà ở hao tài tổn lộc

Thế phạm phong thủy của nhà ở hao tài tổn lộc

- 4 giờ trước

GĐXH - Không ít gia chủ khi xây dựng không chú ý nên ngôi nhà đã vô tình rơi vào thế phạm phong thủy. Bài viết dưới đây bật mí cho bạn về thế phạm phong thủy nhà ở hao tài thường gặp.

4 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân biết cách sử dụng đúng nguyên tắc phong thủy nhà ở này có thể chiêu tài, thịnh vượng

4 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân biết cách sử dụng đúng nguyên tắc phong thủy nhà ở này có thể chiêu tài, thịnh vượng

- 4 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí, mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy trong việc bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia

Qua một bức ảnh trang trí Noel, Phạm Hương để lộ cuộc sống ở Mỹ giữa nghi vấn rạn nứt với chồng đại gia

- 7 giờ trước

GĐXH - Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ về cuộc sống giữa loạt tin đồn rầm rộ.

Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanh

Mẹo phong thủy hóa giải uế khí, khai mở vượng tài, thu hút tài lộc bằng quả chanh

- 12 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc bằng chanh được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhờ khả năng thanh lọc năng lượng xấu, mang lại sinh khí tích cực.

Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắn

Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắn

- 22 giờ trước

GĐXH - Thu hút tài lộc là quá trình kích hoạt trường khí cát lợi để dẫn tài khí vào không gian sống, từ đó gia tăng vượng khí, ổn định tài vận và thúc đẩy sự hanh thông trong công việc, kinh doanh của gia chủ.

Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bật

Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bật

- 1 ngày trước

GĐXH – Thảm trải phòng khách không chỉ là vật dụng trang trí tạo cảm giác ấm áp và sang trọng, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Việc chọn đúng mẫu thảm, màu sắc và vị trí đặt có thể giúp gia chủ thu hút vượng khí, mang đến sự may mắn và tài lộc.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc

- 1 ngày trước

GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một yếu tố quan trọng được nhiều người cho rằng giúp mang lại may mắn, sức khỏe và sự thăng tiến trong công việc.

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinh

- 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở TP HCM, chuẩn bị đón Giáng sinh cuối tại đây.

Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm tho

Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm tho

- 1 ngày trước

GĐXH - Giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm mát không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

