Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ nhập trạch chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ dưới đây để tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông.
Chuẩn bị trước khi chuyển nhà
Chọn ngày giờ tốt
Trong phong thủy, việc chọn ngày lành tháng tốt để chuyển nhà (nhập trạch) không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và sức khỏe của gia chủ.
Một ngày giờ phù hợp giúp việc chuyển dọn diễn ra thuận lợi, hanh thông, đồng thời tạo điều kiện để sinh khí trong ngôi nhà mới được kích hoạt mạnh mẽ.
Cơ sở lựa chọn
Ngày nhập trạch nên phù hợp với tuổi và mệnh của người trụ cột trong gia đình, thường là chủ hộ hoặc người có vai trò quan trọng về mặt tài chính, tinh thần.
Ngày hợp tuổi giúp tránh phạm Thái Tuế, Ngũ Quỷ, hoặc các sao hung tinh, từ đó bảo toàn cát khí, tăng phúc lộc cho gia chủ.
Dọn dẹp và thay mới
Vệ sinh và kích hoạt sinh khí
Trước khi chuyển đồ vào, cần vệ sinh toàn bộ nhà cửa, lau chùi sạch sẽ từng ngóc ngách, đặc biệt là khu vực bếp, cửa chính và phòng ngủ, những nơi ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí.
Sau đó, mở toàn bộ cửa sổ, cửa chính, rèm cửa để đón ánh sáng tự nhiên và khí lành tràn vào. Ánh sáng và gió tự nhiên giúp kích hoạt dương khí, đẩy lùi năng lượng trì trệ còn sót lại.
Thay mới để khởi đầu may mắn
Một trong những việc không thể bỏ qua là thay toàn bộ khóa cửa, nhất là cửa chính, nhằm đảm bảo an toàn và tượng trưng cho việc "đóng lại quá khứ, mở ra khởi đầu mới".
Ngoài ra, gia chủ nên mua mới chổi, cây lau nhà, khăn lau và tuyệt đối không mang đồ dọn dẹp cũ từ nhà cũ sang. Trong phong thủy, hành động này mang ý nghĩa "quét sạch xui rủi, đón sinh khí mới", giúp loại bỏ những điều không may mắn đã qua.
Thực hiện nghi thức nhập trạch
Sau khi đã chọn được ngày lành tháng tốt và chuẩn bị không gian sẵn sàng, gia chủ sẽ tiến hành nghi thức nhập trạch, một bước mang ý nghĩa thiêng liêng trong phong thủy chính phái.
Đây không chỉ là nghi lễ "chuyển về nhà mới" mà còn là nghi thức xác lập mối liên kết giữa con người và không gian sống, giúp kích hoạt khí trường, đóng lại vận cũ và mở ra vận mới cho ngôi nhà.
Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa "nhập trạch" và "tân gia", tuy nhiên cần hiểu rằng nhập trạch là thời điểm gia chủ thắp nén hương đầu tiên trên bàn thờ gia tiên, chính thức báo với Thần linh và Tổ tiên rằng ngôi nhà đã có chủ. Còn tân gia chỉ là buổi tiệc mừng sau đó, mang tính giao lưu chúc phúc.
Trong phong thủy chính phái, lễ nhập trạch có ba ý nghĩa cốt lõi: Tôn kính Thần linh: Bày tỏ lòng thành và sự kính trọng với các vị thần bản địa cai quản đất đai, long mạch nơi ngôi nhà tọa lạc.
Đóng khí trường: Là nghi thức "đóng" vận năng lượng cũ, kích hoạt vận khí mới của ngôi nhà sau khi hoàn thiện hoặc cải tạo.
Tăng cường cát khí: Giúp sinh khí lưu chuyển thuận lợi, từ đó mang đến bình an, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.
Những điều kiêng kỵ khi chuyển nhà
Trong phong thủy, chuyển nhà không chỉ là việc di dời nơi ở, mà còn là quá trình chuyển đổi năng lượng và trường khí của cả gia đình. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị lễ nhập trạch chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ dưới đây để tránh xui rủi và giữ cho vận khí luôn hanh thông:
Không cãi vã, to tiếng trong ngày nhập trạch để tránh mang năng lượng tiêu cực vào nhà mới. Không chuyển nhà vào ban đêm vì âm khí thịnh, vì có thể dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí của gia chủ.
Không ngủ trưa trong ngày đầu tiên để tránh điềm báo về sự trì trệ công việc, sự may mắn và không tốt cho sức khỏe về sau.
Không mời khách trong ngày nhập trạch, chỉ nên giới hạn người trong gia đình để giữ sự yên tĩnh và tập trung năng lượng cho nghi lễ. Không làm rơi vỡ đồ đạc, tránh điềm báo rạn nứt, chia ly.
Không bỏ qua lễ cúng nhập trạch, đây là nghi thức quan trọng để xin phép thần linh và tổ tiên chứng giám, phù hộ cho cuộc sống mới thuận lợi. Không xây sửa hoặc đập phá ngay sau khi dọn về, vì có thể dễ bị phá vỡ trường khí mới hình thành trong ngôi nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
